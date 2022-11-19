Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат та радіолокаційні станції, - Сунак
Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат, радіолокаційні станції та спеціальне зимове обладнання для військових.
Про це під час візиту до Києва заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Великобританія продовжуватиме надавати допомогу аж до того, поки Україна не здобуде миру, безпеки, на які вона розраховує", – сказав він.
Сунак нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військової допомоги на понад 3 млрд фунтів.
"Ми також будемо надавати нову допомогу, зокрема 120 зенітних гармат. Ми також будемо надавати допомогу у вигляді радіолокаційних станцій", – заявив Сунак.
Крім того, Британія продовжуватиме навчати українських військових, надасть спеціальне зимове обладнання для них і гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів.
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шо ще??
доречі, ти - почало перше - дзеркалдо - то твое все
Спасибо тебе, хороший щедрый индус.
чи Вам відніше?
Беріть що дають.
Надіюсь не так як Гепарди з боєкомплектом на два дні?
Это происходит благодаря Зеленскому и ОПУ которые не делают это открыто пока еще. Но судя по безразличию украинцев к своей стране скоро начнут это делать не скрываясь.
Это все потому что "Россия страшнее коррупции" поэтому "не на часи", ага.
Наблюдаю как Украина пока выигрывает благодаря той западной помощи что надеются украсть в в будущем и стремительно проигрывает коррупции которая зимой уже переломит ситуацию на фронте в пользу россиян.
Кстати Украина опустилась аж на 124 место среди всех стран по уровню воровства обогнав даже Россию. Зеленский продаст все, хотя вы его не остановите, просто потому что "не на часи" В лучшем случае Украина станет вдвое меньше. Потому что так безнаказанно и много воровать таких нет примеров в истории государств. Те страны где это было их уже нет (СССР)