Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат та радіолокаційні станції, - Сунак

Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат, радіолокаційні станції та спеціальне зимове обладнання для військових.

Про це під час візиту до Києва заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Великобританія продовжуватиме надавати допомогу аж до того, поки Україна не здобуде миру, безпеки, на які вона розраховує", – сказав він.

Сунак нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військової допомоги на понад 3 млрд фунтів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Британії Сунак прибув у Київ і зустрічається із Зеленським. ВIДЕО

"Ми також будемо надавати нову допомогу, зокрема 120 зенітних гармат. Ми також будемо надавати допомогу у вигляді радіолокаційних станцій", – заявив Сунак.

Крім того, Британія продовжуватиме навчати українських військових, надасть спеціальне зимове обладнання для них і гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів.