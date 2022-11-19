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Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат та радіолокаційні станції, - Сунак

сунак

Велика Британія надасть Україні 120 зенітних гармат, радіолокаційні станції та спеціальне зимове обладнання для військових.

Про це під час візиту до Києва заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Великобританія продовжуватиме надавати допомогу аж до того, поки Україна не здобуде миру, безпеки, на які вона розраховує", – сказав він.

Сунак нагадав, що лише цього року Британія надала Україні військової допомоги на понад 3 млрд фунтів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Британії Сунак прибув у Київ і зустрічається із Зеленським. ВIДЕО

"Ми також будемо надавати нову допомогу, зокрема 120 зенітних гармат. Ми також будемо надавати допомогу у вигляді радіолокаційних станцій", – заявив Сунак.

Крім того, Британія продовжуватиме навчати українських військових, надасть спеціальне зимове обладнання для них і гуманітарну допомогу на суму понад 16 млн фунтів.

Автор: 

Велика Британія (5658) Зеленський Володимир (24318) зброя (7526) Сунак Ріші (183)


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Топ коментарі
+43
Бритам-черговий респект...
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19.11.2022 16:31 Відповісти
+38
Спасибо Британии!
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19.11.2022 16:33 Відповісти
+22
А де наші, українські зенітки і ракети, Вова? Чому ти три роки використав оборонний бюджет на асфальт? Це злочин перед обороною країни, що привели до загибелі великої кількості громадян, які бажали кращого і повірили "слугам"? Не соромно просити? Чи у війні винен виключно Порошенко, який на цьому наживається, а ти? Не наживаєшся і не зупинив, виходить, що брехав?
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19.11.2022 16:45 Відповісти
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в тебе лексика як раз така й є. Аргументи скінчились? Які тобі факти, ти й з російською не товаришуєш
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19.11.2022 18:50 Відповісти
Ты за все время даже 1 аргумента не выдало. Будешь ещё меня упрекать. Где я использовал зековскую лексику, лгун?
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19.11.2022 18:54 Відповісти
слухай ти, жаба мокшанська, які тобі аргументи??
1. Ти не володієш українською.
2. Не знайомий з літературою та історією.
3. Ведеш себе як каапське бидло.

шо ще??
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19.11.2022 18:57 Відповісти
Я то не знаком с литературой? Очередная ложь. Такая же ложь, как про вбросы про голосование. Такая же ложь как и большинство таких сообщений тут. Ты просто лжешь и не краснеешь. Значит ты, которое в каждом сообщении использует оскорбления не быдло, а я, который их не использует - быдло. Да бот?
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19.11.2022 19:01 Відповісти
та не захлинись. кацапня.

доречі, ти - почало перше - дзеркалдо - то твое все
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19.11.2022 19:03 Відповісти
Да-да, "ты первый начал" , прям калька с путинских речей. Детский сад. Где я тебя оскорблял, бот? Напомню: ты целуешь в зад Путина, перенося вину с него на Украину. Итого: ты враг Украины.
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19.11.2022 19:15 Відповісти
а, я не знайома з зековською, як ти кажеш, лексикою. тобі, видніше, курка
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19.11.2022 18:58 Відповісти
Скажите, вы долб..б от рождения или это у вас приобретённое в следствии постоянного просмотра телесериала для умственно недоразвитых "Сваты" и шоу для отставших в своём развитии от сверстников "Квартал 95"?
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19.11.2022 18:07 Відповісти
Кацап, всего один вопроса: кто убивает украинцев? Осилишь?
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19.11.2022 18:09 Відповісти
А вы не в курсе? Так я с учётов вашего врождённого дебилизма поясню. Украинцев убивает вонючая русня и прочие отбросы человечества именуемые "россиянами". А так же ОП и слуги народа во главе с найвЯличайшим подонком человечества. Ещё тупые вопросы будут?
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19.11.2022 18:12 Відповісти
хліборізку закрий вже..остогидло
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19.11.2022 18:12 Відповісти
Да ладно, пускай он тут онанирует, а мы с вами над ним посмеёмся.
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19.11.2022 18:14 Відповісти
У тебя лексика дворовой девушки лёгкого поведения, выбрал себе женский ник, так ведь себя подобающе, бот.
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19.11.2022 18:15 Відповісти
та не дзеркаль вже
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19.11.2022 18:25 Відповісти
Бот, я тебе ничего скверного не говорил, это у тебя в каждом сообщении зеркала. У кого что болит, как говорится. Будет оригинальнее.
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19.11.2022 18:41 Відповісти
вчи українську, козломордий
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19.11.2022 18:45 Відповісти
Я ее знаю лучше тебя, бот, ты бы не позорилось с твоим гуглтранслейтом. По существу нечего сказать я начинается: язык, орфография, в зеркало смотри. Это все выглядит как жалкая беспомощность с такой стороны, бот.
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19.11.2022 18:49 Відповісти
ти кончене, то в тебе трансліт до голови пре. дурна шкварка, вчи українську
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19.11.2022 18:53 Відповісти
Меня твой украинский уровня "бiмба" и "пекельнi борошна" не впечатляют. Ничего стыдного нет в том, что ты гуглтранслейтом пользуешься, но пользуйся грамотно. "Кончене" - тоже зэковский сленг. Ты что, сидишь?
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19.11.2022 18:57 Відповісти
хворе на всю голову - то твій діагноз. і не тобі, харя цапська мені на мову вказувати.
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19.11.2022 19:00 Відповісти
Типичное кацапской быдло- в каждом сообщении оскорбление. И главное это может любой увидеть, кто способен читать.
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19.11.2022 19:05 Відповісти
К слову, я такой же кацап, как вы в жизни .
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19.11.2022 18:13 Відповісти
Езда помощника зеленского на ворованном у волонтёров пикапе, который должен был уйти в войска, для выполнения боевых задач, а вместо этого возит жопу из ОПы это не убийство солдат ВСУ?
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19.11.2022 18:26 Відповісти
все зализало?
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19.11.2022 18:46 Відповісти
А воровство у АРМИИ это не убийство? ООН давно признало воровство убийством. Пускай Зела хотя бы за своим личным помощником Кирюхой проследит. Вот ты и прокололся, бот заподляцкий. Свинарчуки ПОМОГАЛИ АРМИИ А НЕ КРАЛИ У НЕЁ. Помогали ПОЛСТАВЛЯЯ контробандно из Параши необходимые для ВСК запчасти. И ты, чмо заподляцкое, это прекрасно знаешь. Прощай, дефективный. С тобой, моральным уродом, всё ясно.
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19.11.2022 19:03 Відповісти
Порошенко украл Свинарчуков?
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19.11.2022 20:32 Відповісти
Боже, яке ти кончене...
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19.11.2022 17:24 Відповісти
Это вы в зеркало посмотрелись?
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19.11.2022 17:50 Відповісти
Бритам-черговий респект...
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19.11.2022 16:31 Відповісти
Спасибо Британии!
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19.11.2022 16:33 Відповісти
Смуглый британский Дед Мороз сделал хороший рождественский подарок: 120 зенитных орудий для ВСУ.

Спасибо тебе, хороший щедрый индус.
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21.11.2022 08:28 Відповісти
думаю тут ,не обійшлось без впливу Джонсонюка.
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19.11.2022 16:36 Відповісти
а хтось гуманітарку бачив не у АТБ і на ОЛХ?))
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19.11.2022 16:36 Відповісти
Так. Й багато хто.
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19.11.2022 23:24 Відповісти
Де там ті мудаки, які На Сунака наїжджали?
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19.11.2022 16:37 Відповісти
Це той хто обіцяв подвоїти допомогу?
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19.11.2022 16:39 Відповісти
Я тут! Але - Сунак був замом у Джонсонюка - раз, шлейф у нього так собі, ну ти в курсі - два, ну і подивимось як далі - 5 млрд. -добре, але то ще попередня тема джонсонюка, за зброю дякуємо - 120 гармат - це завжди 120 гармат - три, Сунака в конкретній зарубі ще не чули і не бачили, подивимось - четверте. Сподіваюсь попри все перераховане - він буде не гірший за отого відбувшогося друга Б.Джонсона (що поробиш Джонсон був спочатку і порівнювати тепер є з чим)... Прошу нікого не ображатись, це всього лиш особиста думка і більше нічого
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19.11.2022 16:46 Відповісти
Анжей, Сунак не вирішує вектору зовнішньої політики. Він навіть не може на неї вплинути.
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19.11.2022 17:22 Відповісти
я в Україні
чи Вам відніше?
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19.11.2022 17:43 Відповісти
Я би так не поспішав з висновками, бо невідомо, хто врешті буде мудаком.
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19.11.2022 17:54 Відповісти
Зенітки зараз саме те!
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19.11.2022 16:39 Відповісти
А де наші, українські зенітки і ракети, Вова? Чому ти три роки використав оборонний бюджет на асфальт? Це злочин перед обороною країни, що привели до загибелі великої кількості громадян, які бажали кращого і повірили "слугам"? Не соромно просити? Чи у війні винен виключно Порошенко, який на цьому наживається, а ти? Не наживаєшся і не зупинив, виходить, що брехав?
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19.11.2022 16:45 Відповісти
Удивительный факт, в Украине стало на 0 зениток больше от возгласов "где зенитки, Вова!"
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19.11.2022 17:44 Відповісти
Если так, то это не просто Сунак, а Сунакнашко!
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19.11.2022 16:47 Відповісти
Сунак нормальний чувак ))
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19.11.2022 16:50 Відповісти
а перед його обранням - здавалось би...
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19.11.2022 17:08 Відповісти
А что перед избранием казалось? То что большинство людей у нас осталось в древних временах с шовинизмом в крови это я понимаю. Сунак же "индус", верно? А те, кто не поленился почитать биографию этого человека, тем ничего не казалось. Если у чела в 26 за плечами два лучших универа в мире это что нибудь да говорит, по крайней мере мне.
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19.11.2022 17:48 Відповісти
у его жены бизнес с кацапией. И прокомментирвать это он не смог.
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19.11.2022 18:11 Відповісти
Не у жены, а у тестя.
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19.11.2022 18:22 Відповісти
У трети мира "бизнес" с кацапией. Бизнес этот у них начался задолго до войны. Они уже давно там свернули удочки.
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19.11.2022 18:23 Відповісти
она до сих пор не свернула.
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19.11.2022 18:25 Відповісти
доктор Сунак - человек блистательного интеллекта и уникальных деловых способностей. Уровень его образования - совершенно потрясающий и фундаментальный.
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21.11.2022 08:34 Відповісти
Може, тоді можна буде Гепарди перевести на звичайні набої та використовувати, як підтримку піхоти?
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19.11.2022 16:57 Відповісти
Thank you very much !
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19.11.2022 16:59 Відповісти
Есть только один способ спасти Украину - на деньги, которые нам дают США, Великобритания, Япония, Канада и т.д. я бы нанял американскую армию (сильнейщую в мире) на открытие второго фронта на дальнем востоке. Во второй мировой СССР купил победу над Германией именно таким способом.
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19.11.2022 17:03 Відповісти
там японці..краще відкрийте китайям другий фронт..вони, як раз, за три доби до мокши домчать
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19.11.2022 17:46 Відповісти
Купил? По лендлизу расплатились на 1%.
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19.11.2022 17:58 Відповісти
цікаво, зенітні гармати? А не зенітні кулемети проти дронів? Чи це все "однією стрічкою"?
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19.11.2022 17:03 Відповісти
Демілітаризація. Так дєржать. Не зупинятись. Щє є до чого йти.
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19.11.2022 17:40 Відповісти
Скорее всего речь о 40 мм L 70 на хранении, знатная пушка.
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19.11.2022 17:43 Відповісти
Если судить по видио, по дронам и возможно крылатым ракетам , вполне.
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19.11.2022 17:55 Відповісти
Точно 120, не 12?
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19.11.2022 17:48 Відповісти
Спасибо за любую помощь! 120 - это уже норм. Пусть будут прошлого века, главное чтобы боеприпасы были и запчасти. Пуля(снаряд) 50 тых годов убивает совершенно та же как пуля(снаряд) 2022 года.
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19.11.2022 17:50 Відповісти
Сунак - ще той бандерівець
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19.11.2022 17:59 Відповісти
Сунак був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак.
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19.11.2022 18:16 Відповісти
Еней був парубок моторний. І хлопець хоч куди козак.
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19.11.2022 18:17 Відповісти
О це нормальна кількість. Буде чим збивати мопеди та можливо навіть деякі крилаті ракети.
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19.11.2022 18:23 Відповісти
"Великобританія продовжуватиме надавати допомогу аж до того, поки Україна не здобуде миру, безпеки, на які вона розраховує", сказав Ріші Сунак. Але про перемогу чомусь не заїкнувся... Може, теж до "миру" піаніста схиляв?
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19.11.2022 18:48 Відповісти
Хто БРЕШЕ ?В УП посилаючись на слова британського прем"є -міністра вказано --125 систем,а тут 120?
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19.11.2022 19:49 Відповісти
Инфы, что поставят ноль, но много срача. Плохой признак, значит индус пообещал, но конкретики, что поставят-ноль. Подтверждается, что Сунак будет поддерживать риторику Джонсона не давая конкретики, хочу ошибаться...
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19.11.2022 21:55 Відповісти
Головне щоб усе дійшло куди має а не мародерам..... бо Тімоха досі у ОПі.
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19.11.2022 23:20 Відповісти
ЗУ 23-2 - теж гармата...
Беріть що дають.
Надіюсь не так як Гепарди з боєкомплектом на два дні?
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20.11.2022 03:17 Відповісти
А можно несколько иначе, сначала всё поставить а потом рассказать что поставлено, обещания уже некуда складывать.
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20.11.2022 04:25 Відповісти
Если так сделать то половину спрячут на склады с координатами для российских ракет и агентов, остальное продадут бесследно в Африку, Саудитам , Лукашенко для образца и Россию.
Это происходит благодаря Зеленскому и ОПУ которые не делают это открыто пока еще. Но судя по безразличию украинцев к своей стране скоро начнут это делать не скрываясь.
Это все потому что "Россия страшнее коррупции" поэтому "не на часи", ага.
Наблюдаю как Украина пока выигрывает благодаря той западной помощи что надеются украсть в в будущем и стремительно проигрывает коррупции которая зимой уже переломит ситуацию на фронте в пользу россиян.
Кстати Украина опустилась аж на 124 место среди всех стран по уровню воровства обогнав даже Россию. Зеленский продаст все, хотя вы его не остановите, просто потому что "не на часи" В лучшем случае Украина станет вдвое меньше. Потому что так безнаказанно и много воровать таких нет примеров в истории государств. Те страны где это было их уже нет (СССР)
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20.11.2022 13:18 Відповісти
--- Низький уклін волелюбній Британії !!!! Тепер зрозуміло . чому наші предки запрошували на князювання саме СКАНДИНАВІВ. ВІКІНГІВ...---- це люди слова і честі... Натомість кому ми /мудрагелі--73 % /- довірили як свої долі так і долі наших дітей--- варто помовчати і внукам НЕ признаватися...а то й на цвинтар святдень НЕ зайдуть...
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13.12.2022 18:30 Відповісти
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