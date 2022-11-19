Прем’єр Британії Сунак прибув у Київ і зустрічається із Зеленським. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із неанонсованим візитом у Київ.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Із перших днів війни Україна та Велика Британія були потужними союзниками. Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші й досягнемо бажаних результатів", - написав Зеленський, опублікувавши відео урочистої зустрічі Сунака.

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