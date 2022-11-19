Премьер Британии Сунак прибыл в Киев и встречается с Зеленским. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с неанонсированным визитом в Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности. Вместе мы сильнее и добьемся желаемых результатов", - написал Зеленский, опубликовав видео торжественной встречи Сунака .

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