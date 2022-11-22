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Позицію України в Гаазі підтримують вже 24 країни, - Кориневич

кориневич

Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.

Про це Укрінформу в Гаазі сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вже є 24 заяви держав про те, що вони підтримують позицію України. РФ комунікує з судом і знаходиться всередині процесу. Справа по суті стосується того, що РФ надумано маніпулювала та маніпулює, спекулювала та спекулює тим, що нібито Україна вчиняла якийсь міфічний "геноцид" впродовж 8 років, зокрема на території Донбасу. Ми доводимо у справі, що це маніпуляції та спекуляції, що таким чином РФ порушує саму священність поняття Конвенції про геноцид, бо геноцид - це найтяжчий з міжнародних злочинів", - сказав він.

Кориневич також зазначив, що Україна мала подати меморандум по суті справи до 23 вересня. "Ми його подали 1 липня. Ми зробили все для того, щоб зробити це якомога швидше", - підкреслив він.

Також читайте: У Гаазі вирішують, як притягнути РФ до відповідальності за агресію проти України

Автор: 

Гаага (316) геноцид (307) росія (66125) Кориневич Антон (91)


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Нє поняв...Це шо,ми ще виправдовуємось,що 8 років на дамбілі бамбас всраний?
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22.11.2022 18:21 Відповісти
 
 