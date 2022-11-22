Позицію України в Гаазі підтримують вже 24 країни, - Кориневич

Міжнародний суд ООН вже отримав 24 заяви держав, у яких ідеться про підтримку позиції України у справі "Україна проти РФ" щодо порушення Конвенції про запобігання геноциду.

Про це Укрінформу в Гаазі сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз вже є 24 заяви держав про те, що вони підтримують позицію України. РФ комунікує з судом і знаходиться всередині процесу. Справа по суті стосується того, що РФ надумано маніпулювала та маніпулює, спекулювала та спекулює тим, що нібито Україна вчиняла якийсь міфічний "геноцид" впродовж 8 років, зокрема на території Донбасу. Ми доводимо у справі, що це маніпуляції та спекуляції, що таким чином РФ порушує саму священність поняття Конвенції про геноцид, бо геноцид - це найтяжчий з міжнародних злочинів", - сказав він.

Кориневич також зазначив, що Україна мала подати меморандум по суті справи до 23 вересня. "Ми його подали 1 липня. Ми зробили все для того, щоб зробити це якомога швидше", - підкреслив він.

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