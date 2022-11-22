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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі вже знесено 50 тисяч квартир, - Андрющенко

маріуполь

Російські окупанти перетворюють житлові будинки в окупованому Маріуполі на купи будівельного сміття. Вже знесено 50 тисяч квартир.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом на зараз окупанти вже знищили шляхом демонтажу (без бойових дій) понад 50 тисяч квартир маріупольців. А що обіцяють? Згідно з заявами гауляйтерів Донецької області про прискорення "відбудови Маріуполя" обіцяють за два роки здати в експлуатацію 11 802 квартири. Тобто, лише 23 відсотки або 1/5 від знищеного", - розповів Андрющенко.

За його інформацією, приблизно 40 тисяч маріупольців потребують термінового переселення, оскільки живуть у руїнах.

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Автор: 

Маріуполь (3245) окупація (6753) Андрющенко Петро (698)


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кацапи-рятівники врятували маріупольців від квартир
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22.11.2022 13:47 Відповісти
кацапи - біологічне сміття
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22.11.2022 13:55 Відповісти
"за два роки", ага. хтось здохне, або ішак, або падишах, нічого нового.
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22.11.2022 13:56 Відповісти
Андрющенко вроде начинает за здравие, а потом скатывается за упокой. "Снесено 50 тысяч квартир" - хорошая новость? конечно. Оккупанты, желая того или нет, облегчают нам работу, расчищая место под восстановление города. Бойченко везде презентует программу Мариуполь. Реборн, в которой будут задействованы лучшие урбанисты Европы. Ну и какой нам интерес, что там обещают кацапы. Украинцев в Мариуполе нет. Оставшиеся в городе давно подали на паспорта эрэфии, многие уже получили. Естественно эти люди, едва услышав на горизонте раскаты Хаймарсов, поспешат унести ноги в сторону своей новой родины.
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22.11.2022 14:04 Відповісти
у моей знакомой дети отсиживаются в Польше, квартира у них в Марике, целая, и они ждут Рашу в Марике и окончание войны, чтобы вернться в Марик.
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22.11.2022 15:47 Відповісти
Так раша уже в Марике, че ж не едут? В любом случае они смогут скрыть свое отношение и вернутся "чистыми" после освобождения. А вот те кто схватил паспорт эрэфии, устроился на работу или работает ЧП, запятнали себя кровью оккупанта, обратной дороги у них нет.
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22.11.2022 16:34 Відповісти
 
 