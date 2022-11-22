В окупованому Маріуполі вже знесено 50 тисяч квартир, - Андрющенко
Російські окупанти перетворюють житлові будинки в окупованому Маріуполі на купи будівельного сміття. Вже знесено 50 тисяч квартир.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом на зараз окупанти вже знищили шляхом демонтажу (без бойових дій) понад 50 тисяч квартир маріупольців. А що обіцяють? Згідно з заявами гауляйтерів Донецької області про прискорення "відбудови Маріуполя" обіцяють за два роки здати в експлуатацію 11 802 квартири. Тобто, лише 23 відсотки або 1/5 від знищеного", - розповів Андрющенко.
За його інформацією, приблизно 40 тисяч маріупольців потребують термінового переселення, оскільки живуть у руїнах.
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