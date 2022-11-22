Депутати Європарламенту хочуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією , - Politico
Міжпартійні євродепутати закликають ЄС включити кремлівську ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Депутати написали листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єру Чехії Петру Фіалі (його країна цього року очолює Європейську раду).
Парламентарі вважають, що ПВК Вагнера треба включити до списку терористичних організацій через порушення найманцями прав людини в Україні та їхні дії в інших країнах.
Лист підтримали депутати всього спектру груп та фракцій Європарламенту – від ультраправих до лівих.
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хвтрожопі кацапи думають відвернути увагу від вбивці, мародера і гвалтивника хутина , і змістити увагу на Пригожина.
хутина в Гаагу !!