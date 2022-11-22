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Новини Агресія Росії проти України
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Депутати Європарламенту хочуть визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією , - Politico

пвк,вагнерівці

Міжпартійні євродепутати закликають ЄС включити кремлівську ПВК "Вагнер" до списку терористичних організацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Депутати написали листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю та прем'єру Чехії Петру Фіалі (його країна цього року очолює Європейську раду).

Парламентарі вважають, що ПВК Вагнера треба включити до списку терористичних організацій через порушення найманцями прав людини в Україні та їхні дії в інших країнах.

Лист підтримали депутати всього спектру груп та фракцій Європарламенту – від ультраправих до лівих.

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Автор: 

Європарламент (1055) Рада Європи (464) тероризм (2868) ПВК Вагнер (1542)


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А рашу вже визнали ?

хвтрожопі кацапи думають відвернути увагу від вбивці, мародера і гвалтивника хутина , і змістити увагу на Пригожина.

хутина в Гаагу !!
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22.11.2022 14:21 Відповісти
Думаю, це хитрий юридичний момент - оголошують "вагнерів" терористичною організацією (сьогодні ЄС, завтра США, післязавтра - решта), а далі рашку без проблем можна визнавати "спонсором терроризму". Термін "держава-терорист" поки що недостатньо викристалізувався і що з ним робити - нікому не зрозуміло, а визнання спонсором тягне за собою цілком конкретні наслідки. У тих же США ніяк не можуть цього зробити, а от коли буде конкретна терористична організація, то може і процес рухнеться.
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22.11.2022 14:34 Відповісти
Спонсором тероризму визнають персонально Прігожина. І на цьому все.
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22.11.2022 15:03 Відповісти
Те, як розкручують тему Пригожина , а хутин якоби десь у тіні, говорить ЩО ХРЕМЛЬ ВІДДАЕ ПРИГОЖИНА НА ПЛАХУ, в надії що хутина відмажуть
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22.11.2022 15:08 Відповісти
А чому хремль не можна назвати терористичною організацією ? Приміщення - е, зал засидань - е, відділ кадрів - е. Чім не організація? У хремлі постіно приймають рішення про Україну і це показують відкрито по тв - ВІДЕОДОКАЗИ Е
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22.11.2022 15:06 Відповісти
яка ще ПВК може бути в росії ? Навіщо гратися словами? Це все-підрозділи збройних сил мордора.
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22.11.2022 14:29 Відповісти
визнайте ще терористичною організацією оленевода з його камарілєю. *****... ну, мабуть, слідуючим етапом.
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22.11.2022 14:38 Відповісти
Правильно, і щоб ці "тварини-музиканти" і носа боялися з рашки висунути.
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22.11.2022 14:48 Відповісти
 
 