Українці готуються до нової спроби Росії захопити Київ, - німецький депутат Гофрайтер після візиту в Україну
Голова єврокомітету у Бундестазі Антон Гофрайтер побував в Україні і після візиту висловив стурбованість в інтерв’ю німецьким ЗМІ, що навесні Росія може спробувати знову піти у наступ на Київ.
Про це пише німецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За словами співголови партії Зелені у Бундестазі, "послання від українців було таким: нам відомо, що Росія не відмовилася від жодної зі своїх військових цілей".
"Українці готуються до чергового наступу на Київ навесні. Головне занепокоєння України викликає те, що Росія може відправити навесні на фронт 280 000 нещодавно мобілізованих солдатів", - сказав він.
Гофрайтер додав, що зараз ЗСУ кажуть, що на цю мить володіють ініціативою, "проте вони відкрито визнають, що стурбовані - навесні Росія може знов отримати перевагу".
"Якщо Росія знову піде у наступ, є побоювання, що війна може дуже затягнутися", - зазначив депутат Бундестагу.
Він заявив, що коли Україна відвоювала Херсон, "українці втратили дуже велику кількість солдатів". Тому, сказав Гофрайтер німецьким ЗМІ, ЗСУ потрібні бронетранспортери Marder та танки Leopard 2. Депутат послідовно лобіює надання Україні сучасної бронетехніки.
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все інше - фантазії ради досягнення позитивного результату,все правильно.
Российский политолог Валерий Соловей сообщил, что Путин не появляется на публике, во-первых, из-за нежелания ассоциировать себя с позорным поражением в Херсоне, а во-вторых, из-за плохого самочувствия. По словам эксперта, на фоне нервотрепки у президента РФ обострились боли в желудке и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, у диктатора появились серьезные проблемы в плане удержания власти. После того как ВСУ освободили Херсон, репутация Путина как "удачливого пацана" рассыпалась, и теперь российские элиты точно не будут горевать, если Владимир Владимирович уйдет. Об этом политолог рассказал в интервью УНИАН. Как отметил Валерий Соловей, в России уже запланированы досрочные президентские и парламентские выборы. Представителей кремлевской элиты весьма тревожит вопрос с Украиной, потому что он кажется неразрешимым. Путину уже никто не верит. Если все 22 года правления он катался как сыр в масле, то сейчас все это прекратилось и иссякло, подчеркнул политолог. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/262964_1669118953
Полный разгром армии РФ может привести к полному перформатированию руководства РФ.
Попытка деоккупации Крыма приведет к ядерному удару. После чего РФ окажется в полной экономической и политической изоляции (но путлеру будет уже на это насрать). Ядерный удар по Украине может заставить Запад принять непосредственное участие войне. И в этом случае концепция Запада о том, что "опасно разваливать РФ на части" может быть пересмотрена.
Но увы, пока это не реально. Этого бояться наши "помогаторы", т.к. на 100% уверены, что в этом случае путлер применит ЯО. А они не хотят/не готовы/не знают как на это реагировать (а реагировать придется).
Поэтому нам не дают ресурсов для освобождения Крыма.