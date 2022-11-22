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Новини Війна
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Українці готуються до нової спроби Росії захопити Київ, - німецький депутат Гофрайтер після візиту в Україну

гофрайтер

Голова єврокомітету у Бундестазі Антон Гофрайтер побував в Україні і після візиту висловив стурбованість в інтерв’ю німецьким ЗМІ, що навесні Росія може спробувати знову піти у наступ на Київ.

Про це пише німецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами співголови партії Зелені у Бундестазі, "послання від українців було таким: нам відомо, що Росія не відмовилася від жодної зі своїх військових цілей".

"Українці готуються до чергового наступу на Київ навесні. Головне занепокоєння України викликає те, що Росія може відправити навесні на фронт 280 000 нещодавно мобілізованих солдатів", - сказав він.

Гофрайтер додав, що зараз ЗСУ кажуть, що на цю мить володіють ініціативою, "проте вони відкрито визнають, що стурбовані - навесні Росія може знов отримати перевагу".

"Якщо Росія знову піде у наступ, є побоювання, що війна може дуже затягнутися", - зазначив депутат Бундестагу.

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Він заявив, що коли Україна відвоювала Херсон, "українці втратили дуже велику кількість солдатів". Тому, сказав Гофрайтер німецьким ЗМІ, ЗСУ потрібні бронетранспортери Marder та танки Leopard 2. Депутат послідовно лобіює надання Україні сучасної бронетехніки.

Автор: 

Німеччина (7487) Київ (19683)


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Топ коментарі
+11
Голові єврокомітету слід висловлюватися точніше: навесні росія може знову взяти за щоку під Києвом
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22.11.2022 14:14 Відповісти
+10
все правильно він каже, нехай розказує там своїм щоб більше допомоги сюдим їхало, а ми своє діло знаємо
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22.11.2022 14:23 Відповісти
+7
Так,бронетранспортери й танки треба....
все інше - фантазії ради досягнення позитивного результату,все правильно.
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22.11.2022 14:22 Відповісти
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Голові єврокомітету слід висловлюватися точніше: навесні росія може знову взяти за щоку під Києвом
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22.11.2022 14:14 Відповісти
Треба рашу развалить ‼️‼️
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22.11.2022 14:15 Відповісти
Спохватився! Та ми ВЖЕ підготувалися Ще в квітні почали Як тільки кацапи втекли з Полісся у Білорусь і Росію, на північ пішли фури з будматеріалами І будівництво йшло рекордними темпами Кілька ліній оборони одночасно! І ЯК та ЧИМ зараз кацапня воювать навесні зібралася? Вони забули, як брьохалися в наших болотах і полях з лугами в березні? Та ще при теперішніх втратах такої кількості людей, техніки та ***********?
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22.11.2022 14:19 Відповісти
все правильно він каже, нехай розказує там своїм щоб більше допомоги сюдим їхало, а ми своє діло знаємо
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22.11.2022 14:23 Відповісти
А що він там міг побачить? Я й то знаю лише тому що в тих місцях гриби збирав полював і рибалив і маю там багато друзів серед місцевих А решту "хлопці з лісу" відразу виловлюють Туди чорта лисого проїдеш! Я в цьому році ні разу в той бік не їздив - не хочеться проблем
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22.11.2022 14:36 Відповісти
Так,бронетранспортери й танки треба....
все інше - фантазії ради досягнення позитивного результату,все правильно.
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Заспокойтеся - там є ВСЕ!
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22.11.2022 14:37 Відповісти
єдине вірне в тому месенджі - війна затягнеться. То тільки балаболи від влади вангували та вангують то до кінця осені, то до кінця року, то весною 2023-го...
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22.11.2022 14:22 Відповісти
Там буде кровава баня. Зараз вони не можуть успішно діяти на 3 напрямках. Треба вибрати одне - Донецьке, Запорізьке або Київське, тільки так вони можуть щось утримати або успішно наступати.
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22.11.2022 14:24 Відповісти
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22.11.2022 15:19 Відповісти
До весни ше треба дожити .
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22.11.2022 14:25 Відповісти
Если и пойдут на Киев, то не раньше апреля. Дважды в одну реку февраль-март, кацапы хоть и дураки, но не настолько же. Эти все слова про наступление весной и много солдат потеряли приотвоевании Херсона... нужно смотреть через призму дайте нам мардеры и леопарды, война ещё не закончилась.
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22.11.2022 14:27 Відповісти
Як будуть тягнути віслюка за причандали не даючи абрамси й ракети великої дальності то може бути усе.
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22.11.2022 14:29 Відповісти
Вести с московских болот.
Российский политолог Валерий Соловей сообщил, что Путин не появляется на публике, во-первых, из-за нежелания ассоциировать себя с позорным поражением в Херсоне, а во-вторых, из-за плохого самочувствия. По словам эксперта, на фоне нервотрепки у президента РФ обострились боли в желудке и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, у диктатора появились серьезные проблемы в плане удержания власти. После того как ВСУ освободили Херсон, репутация Путина как "удачливого пацана" рассыпалась, и теперь российские элиты точно не будут горевать, если Владимир Владимирович уйдет. Об этом политолог рассказал в интервью УНИАН. Как отметил Валерий Соловей, в России уже запланированы досрочные президентские и парламентские выборы. Представителей кремлевской элиты весьма тревожит вопрос с Украиной, потому что он кажется неразрешимым. Путину уже никто не верит. Если все 22 года правления он катался как сыр в масле, то сейчас все это прекратилось и иссякло, подчеркнул политолог. читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/russia/262964_1669118953
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22.11.2022 14:31 Відповісти
Щоб хутин здох ‼️‼️‼️
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22.11.2022 14:45 Відповісти
нашо тут фсб крису цитувати?
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22.11.2022 15:02 Відповісти
знічіт фсьо жє калінінграцкоє направлєніє будіт...(болотньій вєстнік)
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22.11.2022 14:37 Відповісти
Это тот Соловей, что про рак у путина пел? Ну так еще Арестовича процитируй.
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22.11.2022 14:39 Відповісти
Все верно. РФ готовится к весеннему наступлению. И наш Генштаб прекрасно это понимает. Но это будет их последний вздох. Если наши "помогаторы" не подведут с поставками, то летом 2023 г. армия РФ будет разгромлена. На то, чтобы собрать новую подобную группировку РФ потребуется несколько лет.
Полный разгром армии РФ может привести к полному перформатированию руководства РФ.
Попытка деоккупации Крыма приведет к ядерному удару. После чего РФ окажется в полной экономической и политической изоляции (но путлеру будет уже на это насрать). Ядерный удар по Украине может заставить Запад принять непосредственное участие войне. И в этом случае концепция Запада о том, что "опасно разваливать РФ на части" может быть пересмотрена.
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22.11.2022 14:44 Відповісти
Потрібно до нового року взяти Крим і раша развалиться на куски від стресу
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22.11.2022 14:47 Відповісти
Согласен. Взятие Крыма взорвало бы РФ изнутри.
Но увы, пока это не реально. Этого бояться наши "помогаторы", т.к. на 100% уверены, что в этом случае путлер применит ЯО. А они не хотят/не готовы/не знают как на это реагировать (а реагировать придется).
Поэтому нам не дают ресурсов для освобождения Крыма.
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22.11.2022 14:54 Відповісти
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22.11.2022 14:57 Відповісти
Це питання вирішать не "помогаторьі"..
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22.11.2022 15:12 Відповісти
Если вы не собираетесь "с голой жопой" идти освобождать Крым, то именно "помогаторы" и решают. Вернее "обеспечивают". Что, по сути, одно и то же.
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22.11.2022 15:51 Відповісти
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22.11.2022 14:56 Відповісти
Гундосий не схоче - ***** не скоче.
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22.11.2022 15:11 Відповісти
щоб рашист не ішов на Київ в самих низьких місцях,варто знищити дороги,котрі збудував для наступу колаборант "зе".
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22.11.2022 15:12 Відповісти
До 24.02. арєстовічі-жданови-гури тощо пиз**ли нам ,що війни і нападу не буде,тепер вони ж пиз**дять,що повторної атаки на Київ....теж не буде...Ето уже становітся забавним....
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22.11.2022 15:52 Відповісти
 
 