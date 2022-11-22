Українці готуються до нової спроби Росії захопити Київ, - німецький депутат Гофрайтер після візиту в Україну

Голова єврокомітету у Бундестазі Антон Гофрайтер побував в Україні і після візиту висловив стурбованість в інтерв’ю німецьким ЗМІ, що навесні Росія може спробувати знову піти у наступ на Київ.

Про це пише німецька преса, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За словами співголови партії Зелені у Бундестазі, "послання від українців було таким: нам відомо, що Росія не відмовилася від жодної зі своїх військових цілей".

"Українці готуються до чергового наступу на Київ навесні. Головне занепокоєння України викликає те, що Росія може відправити навесні на фронт 280 000 нещодавно мобілізованих солдатів", - сказав він.

Гофрайтер додав, що зараз ЗСУ кажуть, що на цю мить володіють ініціативою, "проте вони відкрито визнають, що стурбовані - навесні Росія може знов отримати перевагу".

"Якщо Росія знову піде у наступ, є побоювання, що війна може дуже затягнутися", - зазначив депутат Бундестагу.

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Він заявив, що коли Україна відвоювала Херсон, "українці втратили дуже велику кількість солдатів". Тому, сказав Гофрайтер німецьким ЗМІ, ЗСУ потрібні бронетранспортери Marder та танки Leopard 2. Депутат послідовно лобіює надання Україні сучасної бронетехніки.