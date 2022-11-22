Енергокомпанії готові до можливого блекауту, - глава "Укренерго" Кудрицький

НЕК "Укренерго" і низка енергетичних компаній провели тренування і підготовчі заходи, щоб бути готовими до можливого виникнення блекауту в разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив на брифінгу голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні неможливо спрогнозувати, коли може відбутись блекаут і яка його ймовірність. Все залежить від того, чи будуть ракетні масовані атаки продовжуватись і чи будуть вони успішними. Блекаут – це не кінець світу. Це повне або суттєве "погашення" енергосистеми, після якого починається її відновлення", - зазначив він.

"Укренерго" та інші енергокомпанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні тренування, підготовчі заходи для того, щоб у разі настання такої події всі чудово знали, що робити, як швидко відновлювати енергосистему. За словами Кудрицького, підготовчою роботою займаються не лише електроенергетики, а й інші оператори критичної інфраструктури та органи влади.

"Усі знають, що робити, якщо раптом така ситуація трапиться. Але хочу зазначити при цьому, що далеко не факт, що нас чекає попереду блекаут. Українська енергосистема, яка вистояла під час останньої атаки, продемонструвала свою стійкість. Сподіваємось на покращення вмінь і можливостей нашої протиповітряної оборони", - наголосив Кудрицький.

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