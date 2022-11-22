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Енергокомпанії готові до можливого блекауту, - глава "Укренерго" Кудрицький

кудрицький

НЕК "Укренерго" і низка енергетичних компаній провели тренування і підготовчі заходи, щоб бути готовими до можливого виникнення блекауту в разі подальших російських обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив на брифінгу  голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні неможливо спрогнозувати, коли може відбутись блекаут і яка його ймовірність. Все залежить від того, чи будуть ракетні масовані атаки продовжуватись і чи будуть вони успішними. Блекаут – це не кінець світу. Це повне або суттєве "погашення" енергосистеми, після якого починається її відновлення", - зазначив він.

"Укренерго" та інші енергокомпанії, готуючись до найгірших сценаріїв, провели відповідні тренування, підготовчі заходи для того, щоб у разі настання такої події всі чудово знали, що робити, як швидко відновлювати енергосистему. За словами Кудрицького, підготовчою роботою займаються не лише електроенергетики, а й інші оператори критичної інфраструктури та органи влади.

"Усі знають, що робити, якщо раптом така ситуація трапиться. Але хочу зазначити при цьому, що далеко не факт, що нас чекає попереду блекаут. Українська енергосистема, яка вистояла під час останньої атаки, продемонструвала свою стійкість. Сподіваємось на покращення вмінь і можливостей нашої протиповітряної оборони", - наголосив Кудрицький.

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Автор: 

електроенергія (6258) Укренерго (2724) Електрика (2042) Кудрицький Володимир (189)


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кудрицький, чючєло зелене, а тобі не спадало на думку ,що коли вся енергетична галузь в руках бандітіта ахмєтова , аферіста каломойського, расіян і прочєй пздоти-то це не є гут для країни. при такому розладі всі ваші тренування й готування до сріки.
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22.11.2022 15:24 Відповісти
До всього ви, *****, готові...
До вторгнення, до обстрілів, до відключень.
Тільки без світла сидите не ви, а громадяни країни.
Не візьму в толк, як ви ці графіки відключень складаєте...
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22.11.2022 15:53 Відповісти
це надихає, але краще б вони були готові до ремонту
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22.11.2022 16:37 Відповісти
 
 