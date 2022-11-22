Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону загинуло троє людей (оновлено)

У результаті ворожого обстрілу Херсону у вівторок, 22 листопада, загинуло троє людей. Також у місті є пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Сталось це о 12:01, снаряд влучив у магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз", - сказала начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

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Пізніше Галина Лугова додала:



"Станом на 15.00 відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Було також попадання в магістральний газопровід. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна — під завалом".