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Унаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсону загинуло троє людей (оновлено)

херсон

У результаті ворожого обстрілу Херсону у вівторок, 22 листопада, загинуло троє людей. Також у місті є пошкодження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

"Сталось це о 12:01, снаряд влучив у магістральний газопровід. У нас є, на жаль, один загиблий. Але місто продовжують обстрілювати навіть зараз", - сказала начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона загинули 2 особи, ще 7 дістали поранення

Пізніше Галина Лугова додала:

"Станом на 15.00 відомо, що російська армія влучила в 11 точок у місті. Внаслідок обстрілів пошкоджено чимало будинків приватного сектору, після прильоту відбулися дві пожежі. Було також попадання в магістральний газопровід. Відомо про трьох загиблих, одну поранену людину та одна — під завалом".

Автор: 

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Головне не обстрілюйте лівий берег ні ні! А вони хай обстрілюють!
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22.11.2022 16:37 Відповісти
 
 