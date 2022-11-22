УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини
2 300 13

Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану

токаев,токаєв

Президент України Володимир Зеленський привітав Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Нагадуємо, позачергові президентські вибори у Казахстані відбулися 20 листопада. Чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав на них 81,3 відсотка голосів. За даними ЦВК країни явка на виборах становила 70 відсотків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ назвала неконкурентними вибори президента в Казахстані

Автор: 

Зеленський Володимир (24384) Казахстан (875) Токаєв Касим-Жомарт (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
DALBAJOB
показати весь коментар
22.11.2022 17:03 Відповісти
+3
Посмотрите резолюцию ООН по Крыму как голосовал Казахстан. Они встали в один ряд с Рашкой, Северной кореей и Эритреей. Они голосовали против. Даже не "удержались". Токаев такая же проститутка, только иногда может пугать ***** Китаем.
показати весь коментар
22.11.2022 16:46 Відповісти
+3
Один азіат обрізаний іншого такого поздоровив...Кіздуйте обидва в Африку)
показати весь коментар
22.11.2022 17:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Посмотрите резолюцию ООН по Крыму как голосовал Казахстан. Они встали в один ряд с Рашкой, Северной кореей и Эритреей. Они голосовали против. Даже не "удержались". Токаев такая же проститутка, только иногда может пугать ***** Китаем.
показати весь коментар
22.11.2022 16:46 Відповісти
Вот поэтому его и надо поздравлять. Враг моего врага и все такое.
показати весь коментар
22.11.2022 17:38 Відповісти
Жеңісіңмен құттықтаймын Касим-Жомарт Токаєв!
показати весь коментар
22.11.2022 16:47 Відповісти
DALBAJOB
показати весь коментар
22.11.2022 17:03 Відповісти
Токаев еще вставит ножа нижче спини х-йлу,еще не вечер...
показати весь коментар
22.11.2022 17:05 Відповісти
Один азіат обрізаний іншого такого поздоровив...Кіздуйте обидва в Африку)
показати весь коментар
22.11.2022 17:45 Відповісти
Зеля зробить точно такі вибори як зробили Токаев.
показати весь коментар
22.11.2022 17:47 Відповісти
А Луку ЗЄ поздоровляв?
показати весь коментар
22.11.2022 17:47 Відповісти
А Сі не привітав. Л - логіка
показати весь коментар
22.11.2022 18:02 Відповісти
казахи пишуть що привітав.
показати весь коментар
22.11.2022 18:33 Відповісти
Та я про нашого "стратега"
показати весь коментар
23.11.2022 09:31 Відповісти
Щиро заздрить.
показати весь коментар
22.11.2022 18:26 Відповісти
 
 