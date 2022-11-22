Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану

Президент України Володимир Зеленський привітав Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Нагадуємо, позачергові президентські вибори у Казахстані відбулися 20 листопада. Чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав на них 81,3 відсотка голосів. За даними ЦВК країни явка на виборах становила 70 відсотків.

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