Зеленський привітав Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану
Президент України Володимир Зеленський привітав Касима-Жомарта Токаєва з перемогою на виборах президента Казахстану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Привітав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва з переконливою перемогою на позачергових виборах. Висловив зацікавленість у подальшому розвитку двосторонніх відносин між Україною та Казахстаном. Подякував за гуманітарну допомогу від Казахстану", - написав Зеленський у телеграм-каналі.
Нагадуємо, позачергові президентські вибори у Казахстані відбулися 20 листопада. Чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв набрав на них 81,3 відсотка голосів. За даними ЦВК країни явка на виборах становила 70 відсотків.
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