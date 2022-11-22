70% поляків підтримують приймання біженців з України, - опитування
У Польщі 70% громадян підтримують приймання біженців з Україні.
Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Openfield, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Так, "за" довготермінове перебування українців висловилося близько 41% поляків. Ще 38% відповіли, що проти цього, і близько 20% не мають точної позиції щодо цього.
Згідно з дослідженням Openfield, в середньому від 24 лютого до жовтня 2022 року середньостатистичний поляк витратив близько 369 злотих (майже 3000 грн) на допомогу українцям, які тікали від війни. Загалом 77% поляків було залучено до допомоги біженцям.
Також у поляків запитали щодо підтримки біженців і понад 40% відповіли, що здатні підтримувати українців. Ще стільки ж опитаних вважають нинішню ситуацію уроком толерантності.
Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться. Лише 15% поляків відповіли, що не бачать позитивних змін у прийнятті українських біженців. І 34% сказали, що побоюється здавати в оренду житло біженцям з України.
Натомість понад половина громадян Польщі вважає, що державна підтримка українців у їхній країні перевищує рівень допомоги для них самих.
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Адже за таку саму роботу що виконує українець і поляк - поляк отримає значно більше
Тому роботодавцям на роботу краще приймати людей з України за меншу оплату праці.
А Україна після війни постраждає через нестачу робочих рук.
В свій час, Західна Європа свій добробут піднімала за рахунок чорної робочої сили із СХІДНОЇ ЄВРОПИ. (польських, румунських, з країн Балтії та балканських заробітчани)
Далі СХІДНА ЄВРОПА(особливо поляки) використали цю модель і почали приймати УКРАЇНЦІВ та БІЛОРУСІВ....
А Україні, після війни, звідки буде брати цей ПОТЕНЦІАЛ ДЕШЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ для відновлення країни? Бо своєї очевидно буде недостатньо ....
Китайці, індуси, вєтнамці, москалі? Москалі сюди не поїдуть бо москалі -гнилі працівники, у них самих гастарбайтери із Азії заполонили весь ринок праці + політична ситуація і вороже ставлення до них через війну.....
Тож буде проблема....
Є Білорусь, Молдова, Грузия....