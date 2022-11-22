70% поляків підтримують приймання біженців з України, - опитування

У Польщі 70% громадян підтримують приймання біженців з Україні.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Openfield, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, "за" довготермінове перебування українців висловилося близько 41% поляків. Ще 38% відповіли, що проти цього, і близько 20% не мають точної позиції щодо цього.

Згідно з дослідженням Openfield, в середньому від 24 лютого до жовтня 2022 року середньостатистичний поляк витратив близько 369 злотих (майже 3000 грн) на допомогу українцям, які тікали від війни. Загалом 77% поляків було залучено до допомоги біженцям.

Також у поляків запитали щодо підтримки біженців і понад 40% відповіли, що здатні підтримувати українців. Ще стільки ж опитаних вважають нинішню ситуацію уроком толерантності.

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Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться. Лише 15% поляків відповіли, що не бачать позитивних змін у прийнятті українських біженців. І 34% сказали, що побоюється здавати в оренду житло біженцям з України.

Натомість понад половина громадян Польщі вважає, що державна підтримка українців у їхній країні перевищує рівень допомоги для них самих.