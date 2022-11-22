УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 787 15

70% поляків підтримують приймання біженців з України, - опитування

біженці,польща

У Польщі 70% громадян підтримують приймання біженців з Україні.

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Openfield, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Так, "за" довготермінове перебування українців висловилося близько 41% поляків. Ще 38% відповіли, що проти цього, і близько 20% не мають точної позиції щодо цього.

Згідно з дослідженням Openfield, в середньому від 24 лютого до жовтня 2022 року середньостатистичний поляк витратив близько 369 злотих (майже 3000 грн) на допомогу українцям, які тікали від війни. Загалом 77% поляків було залучено до допомоги біженцям.

Також у поляків запитали щодо підтримки біженців і понад 40% відповіли, що здатні підтримувати українців. Ще стільки ж опитаних вважають нинішню ситуацію уроком толерантності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща планує поступово зменшувати допомогу українським біженцям, які працевлаштувались

Крім того, приблизно кожен третій опитаний поляк вважає, що завдяки українцям їхнє суспільство культурно збагатиться, а роль Польщі на міжнародній арені посилиться. Лише 15% поляків відповіли, що не бачать позитивних змін у прийнятті українських біженців. І 34% сказали, що побоюється здавати в оренду житло біженцям з України.

Натомість понад половина громадян Польщі вважає, що державна підтримка українців у їхній країні перевищує рівень допомоги для них самих.

Автор: 

біженці (1899) опитування (1970) Польща (8634)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Щиро дякуємо Польщі.
показати весь коментар
22.11.2022 17:38 Відповісти
+8
Сльози на очі, їй Богу. Нікому ми не потрібні, але не стосовно Поляків, Бритів, Чехів. Головне, що б наші не "бикували", бо є прошарки фрешів, котрі сьогодні цілують ноги, а завтра починають вимагати до себе більших пільг. І це не зважаючи на те, що їм пропонують працювати, при чому в конкретних галузях, місцях. Куди іноді свої не можуть прорватись.
показати весь коментар
22.11.2022 17:27 Відповісти
+6
показати весь коментар
22.11.2022 17:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
22.11.2022 17:26 Відповісти
Сльози на очі, їй Богу. Нікому ми не потрібні, але не стосовно Поляків, Бритів, Чехів. Головне, що б наші не "бикували", бо є прошарки фрешів, котрі сьогодні цілують ноги, а завтра починають вимагати до себе більших пільг. І це не зважаючи на те, що їм пропонують працювати, при чому в конкретних галузях, місцях. Куди іноді свої не можуть прорватись.
показати весь коментар
22.11.2022 17:27 Відповісти
Є і такі, причому їх чималенько. В Англії таких дохрена, знаю. Хоч Англія дуже добре допомагає теж, але є такі, котрим все мало, мабуть з числа ледачих зебілів, яким всі щось винні.
показати весь коментар
22.11.2022 17:50 Відповісти
Щиро дякуємо Польщі.
показати весь коментар
22.11.2022 17:38 Відповісти
Поляки бачать в громадянах України дешеву робочу силу тому і не проти.
Адже за таку саму роботу що виконує українець і поляк - поляк отримає значно більше
Тому роботодавцям на роботу краще приймати людей з України за меншу оплату праці.
А Україна після війни постраждає через нестачу робочих рук.
показати весь коментар
22.11.2022 17:43 Відповісти
завжди є 73% "хужє нє будєт", скажьі, гєть-манцєв?
показати весь коментар
22.11.2022 18:19 Відповісти
вранье.
показати весь коментар
23.11.2022 00:10 Відповісти
Окей....
В свій час, Західна Європа свій добробут піднімала за рахунок чорної робочої сили із СХІДНОЇ ЄВРОПИ. (польських, румунських, з країн Балтії та балканських заробітчани)
Далі СХІДНА ЄВРОПА(особливо поляки) використали цю модель і почали приймати УКРАЇНЦІВ та БІЛОРУСІВ....

А Україні, після війни, звідки буде брати цей ПОТЕНЦІАЛ ДЕШЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ для відновлення країни? Бо своєї очевидно буде недостатньо ....
Китайці, індуси, вєтнамці, москалі? Москалі сюди не поїдуть бо москалі -гнилі працівники, у них самих гастарбайтери із Азії заполонили весь ринок праці + політична ситуація і вороже ставлення до них через війну.....
Тож буде проблема....
показати весь коментар
22.11.2022 17:43 Відповісти
А де Туреччина зараз бере чорну робочу силу?
показати весь коментар
22.11.2022 18:10 Відповісти
Туркменістан, Таджикистан, Сирія, курди....
показати весь коментар
22.11.2022 18:56 Відповісти
Ду-май-те!

Є Білорусь, Молдова, Грузия....
показати весь коментар
22.11.2022 18:48 Відповісти
Молдовці в Румунію... Білоруси швидше в Польщу і Литву, аніж в Україну ... Грузія не має спільних кордонів з Україною, тому теж Європу аинеив Україну
показати весь коментар
22.11.2022 18:59 Відповісти
Молодцы.. выравнивайтесь дальше.. і дякуємо...
показати весь коментар
22.11.2022 18:31 Відповісти
а щоб туда не поїхали бики і телиці за хорошим життям та спа салонами, підтримка була б 100%
показати весь коментар
22.11.2022 19:30 Відповісти
Кажу як є, поляки підтримують нас усіма можливими способами. І на роботі, і в побуті, і посеред вулиць
показати весь коментар
22.11.2022 19:40 Відповісти
 
 