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Блінкен провів телефонну розмову зі Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО.

"Гарна телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також вступ Фінляндії та Швеції", – написав він у твіттері,передає Цензор.НЕТ.

Зустріч глав МЗС НАТО пройде 29-30 листопада в Бухаресті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

Автор: 

НАТО (6561) саміт (794) Столтенберг Єнс (1596) Блінкен Ентоні (1157)


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2024.
Блінкен - нікого нема... - було б цікаво.
Джо треба піти....
відробив, не дуже накосячив - час онуків обійняти...
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23.11.2022 01:47 Відповісти
off top...
а я так вболівав за Польщю...
дві майже рівні команди нічія - не поразка!
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23.11.2022 02:18 Відповісти
пєналь тре забівати, нє?
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23.11.2022 07:06 Відповісти
треба, але зірки не так стояли...
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23.11.2022 07:10 Відповісти
don't cry for me Argentina....
а в нас - США і Польща - дві нічьї...
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23.11.2022 07:16 Відповісти
то GB/село можно било просто викупити...) а воно 2 доби вже в запої переможно спить в кущах і не дивиться снукер...
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23.11.2022 07:26 Відповісти
зелені ніколи не дадуть ні копійчини на Україну.
закликунярювати будуть всіх...
самі? - ніколи і нічого....
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23.11.2022 06:37 Відповісти
"Tweet to number three, he overrun himself. Over." (c)
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23.11.2022 07:10 Відповісти
 
 