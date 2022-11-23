Блінкен провів телефонну розмову зі Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю глав МЗС НАТО.

"Гарна телефонна розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сьогодні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, таких як підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також вступ Фінляндії та Швеції", – написав він у твіттері,передає Цензор.НЕТ.

Зустріч глав МЗС НАТО пройде 29-30 листопада в Бухаресті.

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