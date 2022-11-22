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Новини
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Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

блінкен

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів,  як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - зазначив Блінкен у своєму Twitter.

Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022

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Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.

Автор: 

НАТО (6561) допомога (8453) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+10
Зброю дайте! І Україна сама все зробить!
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22.11.2022 20:52 Відповісти
+8
краще без анонсів
зброя як і гроші любить тишу
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22.11.2022 21:04 Відповісти
+2
згоден - більше діла і менше анонсів, відосиків, звітувань і закликів....
люди побачять і оцінять.
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22.11.2022 21:12 Відповісти
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Зброю дайте! І Україна сама все зробить!
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22.11.2022 20:52 Відповісти
та і ви не тормозіть!
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22.11.2022 21:13 Відповісти
Піддержуите -- покажіть хто в домі хазяін .
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22.11.2022 20:54 Відповісти
Передадуть ракети з дальністю 500 км?
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22.11.2022 20:55 Відповісти
краще без анонсів
зброя як і гроші любить тишу
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22.11.2022 21:04 Відповісти
згоден - більше діла і менше анонсів, відосиків, звітувань і закликів....
люди побачять і оцінять.
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22.11.2022 21:12 Відповісти
В ВСУ засветилась тайная помощь Израиля - стало известно о военной технике, полученной Украиной
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy

https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu
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22.11.2022 21:41 Відповісти
Більше зброї!
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22.11.2022 21:08 Відповісти
А достаточно только десяток своих кукурузников в небо поднять и закрыть небо... и всЁ, лапти за две недели сдадутся.
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22.11.2022 21:15 Відповісти
С ума сошли? А если эскалация, а у отца демократии памперс не меняный?
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22.11.2022 23:41 Відповісти
Что может сказать Столтенберг ?

Мы уже знаем, что он говорил и что он говорит.

Надеяться на «заявления стотенберга» как на титана, который перевернет ход событий, навредил стоит.

Все решается на поле боя. Очень многое решит помощь США.

Украинские бойцы плюс западное современное оружие- вот формула Победы.
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22.11.2022 21:16 Відповісти
Потрібно значно більше зброї.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
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22.11.2022 21:21 Відповісти
Запад уже определился по отношению к России. Медленно, тяжело, но определился.

Месть это блюдо, которое подается холодным.

Лягушку надо варить на медленном огне.
Так надежней. Тогда она не пытается выпрыгнуть…
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22.11.2022 21:34 Відповісти
Эту мантру всякие пономари-шоколадосы с весны 2014 повторяют.
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22.11.2022 23:40 Відповісти
 
 