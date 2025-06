Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО

Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.

"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - зазначив Блінкен у своєму Twitter.

