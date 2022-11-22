Блінкен анонсував нові заходи підтримки України на зустрічі міністрів НАТО
Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі в Бухаресті наприкінці листопада обговорять подальшу підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це розповів держсекретар США Ентоні Блінкен після телефонної розмови з генсеком Альянсу.
"Сьогодні мав гарну телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО, на якій ми вживатимемо заходів щодо спільних пріоритетів, як-от підтримка України, стримування та оборона, стійкість, а також приєднання Фінляндії та Швеції", - зазначив Блінкен у своєму Twitter.
Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022
Засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада 2022 року. Засідання проходитиме під головуванням Столтенберга.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
зброя як і гроші любить тишу
люди побачять і оцінять.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy
https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu
Мы уже знаем, что он говорил и что он говорит.
Надеяться на «заявления стотенберга» как на титана, который перевернет ход событий, навредил стоит.
Все решается на поле боя. Очень многое решит помощь США.
Украинские бойцы плюс западное современное оружие- вот формула Победы.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Месть это блюдо, которое подается холодным.
Лягушку надо варить на медленном огне.
Так надежней. Тогда она не пытается выпрыгнуть…