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Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО

блінкен

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте в конце ноября обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонного разговора с генсеком Альянса.

"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей министров иностранных дел НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - отметил Блинкен в своем Twitter.

Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022

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Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября 2022 года. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.

Автор: 

НАТО (10100) помощь (7882) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Зброю дайте! І Україна сама все зробить!
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22.11.2022 20:52 Ответить
+8
краще без анонсів
зброя як і гроші любить тишу
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22.11.2022 21:04 Ответить
+2
згоден - більше діла і менше анонсів, відосиків, звітувань і закликів....
люди побачять і оцінять.
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22.11.2022 21:12 Ответить
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Зброю дайте! І Україна сама все зробить!
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22.11.2022 20:52 Ответить
та і ви не тормозіть!
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22.11.2022 21:13 Ответить
Піддержуите -- покажіть хто в домі хазяін .
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22.11.2022 20:54 Ответить
Передадуть ракети з дальністю 500 км?
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22.11.2022 20:55 Ответить
краще без анонсів
зброя як і гроші любить тишу
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22.11.2022 21:04 Ответить
згоден - більше діла і менше анонсів, відосиків, звітувань і закликів....
люди побачять і оцінять.
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22.11.2022 21:12 Ответить
В ВСУ засветилась тайная помощь Израиля - стало известно о военной технике, полученной Украиной
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy

https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu
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22.11.2022 21:41 Ответить
Більше зброї!
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22.11.2022 21:08 Ответить
А достаточно только десяток своих кукурузников в небо поднять и закрыть небо... и всЁ, лапти за две недели сдадутся.
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22.11.2022 21:15 Ответить
С ума сошли? А если эскалация, а у отца демократии памперс не меняный?
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22.11.2022 23:41 Ответить
Что может сказать Столтенберг ?

Мы уже знаем, что он говорил и что он говорит.

Надеяться на «заявления стотенберга» как на титана, который перевернет ход событий, навредил стоит.

Все решается на поле боя. Очень многое решит помощь США.

Украинские бойцы плюс западное современное оружие- вот формула Победы.
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22.11.2022 21:16 Ответить
Потрібно значно більше зброї.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
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22.11.2022 21:21 Ответить
Запад уже определился по отношению к России. Медленно, тяжело, но определился.

Месть это блюдо, которое подается холодным.

Лягушку надо варить на медленном огне.
Так надежней. Тогда она не пытается выпрыгнуть…
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22.11.2022 21:34 Ответить
Эту мантру всякие пономари-шоколадосы с весны 2014 повторяют.
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22.11.2022 23:40 Ответить
 
 