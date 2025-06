Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте в конце ноября обсудят дальнейшую поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонного разговора с генсеком Альянса.

"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей министров иностранных дел НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - отметил Блинкен в своем Twitter.

Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.