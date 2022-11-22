Блинкен анонсировал новые меры поддержки Украины на встрече министров НАТО
Министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Бухаресте в конце ноября обсудят дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен после телефонного разговора с генсеком Альянса.
"Сегодня имел хороший телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед встречей министров иностранных дел НАТО, на которой мы будем принимать меры по общим приоритетам, таким как поддержка Украины, сдерживание и оборона, устойчивость, а также присоединение Финляндии и Швеции", - отметил Блинкен в своем Twitter.
Had a good phone call with @NATO Secretary General @jensstoltenberg today ahead of the NATO Foreign Ministers’ Meeting, where we’ll take action on shared priorities such as support to Ukraine, deterrence and defense, resilience, and Finland and Sweden's accession.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 22, 2022
Заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел состоится в Бухаресте 29-30 ноября 2022 года. Заседание будет проходить под председательством Столтенберга.
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зброя як і гроші любить тишу
люди побачять і оцінять.
https://telegraf.com.ua/ukraina/2022-11-12/5722624-v-vsu-zasvetilas-taynaya-pomoshch-izrailya-stalo-izvestno-o-*******-tekhnike-poluchennoy-ukrainoy
https://telegraf.com.ua/politika/2022-10-21/5720194-izrail-taki-dal-oruzhie-poyavilis-soobshcheniya-o-sereznoy-pomoshchi-vsu
Мы уже знаем, что он говорил и что он говорит.
Надеяться на «заявления стотенберга» как на титана, который перевернет ход событий, навредил стоит.
Все решается на поле боя. Очень многое решит помощь США.
Украинские бойцы плюс западное современное оружие- вот формула Победы.
Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу - та, наприклад, залишити Крим раші (або там російський агент Салліван біля вуха Байдена проводить таку лінію рашистів).
Месть это блюдо, которое подается холодным.
Лягушку надо варить на медленном огне.
Так надежней. Тогда она не пытается выпрыгнуть…