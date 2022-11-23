УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6718 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 433 6

Ізюм знищено окупантами на 80%, - Синєгубов

ізюм

У результаті активних бойових дій в місті Ізюмі Харківської області, за попередніми підрахунками, пошкоджено чи знищено 80% будівель.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"У цьому питанні будемо звертатися по допомогу до територіальних громад Львівщини, Івано-Франківщини, Київщини та інших регіонів.

Розраховуємо на підтримку, на жаль, Ізюм чи не найбільше постраждав від окупантів, місто знищене на 80%. Про це знають всі", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов додав, що окупанти знищили і спецтехніку, яка була на балансі комунальних підприємств Ізюму.

При цьому в місті тривають відновлювальні роботи.

Зокрема, однією з перших почала відновлювати свою роботу "Укрпошта". Тепер до деокупованих громад повернулися відділення банків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" запускає потяг Київ - Ізюм

Автор: 

Ізюм (340) Синєгубов Олег (859)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Укрпошта...мені посилка вже 2 тижні іде. І це далеко не в Ізюмі)
показати весь коментар
23.11.2022 07:31 Відповісти
Якщо ти у Львові, то подякуй що ти живий і можеш чекати цю посилку. Багато хто в Ізюмі вже не зможе прийти за своєю посилкою, яка затрималась з 24 лютого.
показати весь коментар
23.11.2022 07:36 Відповісти
А зелень пише позитивні відосики, типу виграємо війну, все відбудуємо, швидко розбагатіємо, навіть мертвих воскресимо.
показати весь коментар
23.11.2022 08:27 Відповісти
сепарский город такой же как и Чугуев
показати весь коментар
23.11.2022 08:28 Відповісти
Шо є, то є - маю там знайомих...такі собі роб"яти, не те щоб "ввєді", але й не дуже проти
показати весь коментар
23.11.2022 08:32 Відповісти
за грибами ездили в Изюм, там все залетные, родственники на рф, хотели жить как там.
показати весь коментар
23.11.2022 08:37 Відповісти
 
 