Понад 40 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом, затримано на Херсонщині, - Єнін
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна під час національного телемарафону.
За його словами, зараз правоохоронці зайняті пошуком у регіоні диверсантів та зрадників, причетних до співпраці з росіянами та до знущань з місцевих жителів.
"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - заявив Єнін.
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