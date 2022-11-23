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Понад 40 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом, затримано на Херсонщині, - Єнін

херсонщина

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в деокупованій частині Херсонської області вже затримали 41 особу, яка ймовірно співпрацювала з росіянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна під час національного телемарафону.

За його словами, зараз правоохоронці зайняті пошуком у регіоні диверсантів та зрадників, причетних до співпраці з росіянами та до знущань з місцевих жителів.

"Станом на сьогодні на деокупованій Херсонщині затримали 41 особу, яка може бути причетною до співпраці з ворогом. Робота щодо таких осіб триває", - заявив Єнін.

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Автор: 

державна зрада (1717) колабораціонізм (1171) Єнін Євген (348) Херсонська область (5887)


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"Понад 40 осіб, які можуть бути причетними до співпраці з ворогом, затримано на Херсонщині"... так їм дали звинувачення, чи поковирялись в носі и почали думати? чи думаєте, що війна все спише... а може спочатку потрібно зайнятись тими, хто допустив прорив ворога аж до Запоріжжя? 37-року в Україні вже не буде...
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23.11.2022 07:22 Відповісти
Впевнений , що зрадників набагато білше , але вони встигли втекти до
Криму !!
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23.11.2022 10:09 Відповісти
 
 