У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб

В окупованому Криму, в місті Севастополь, росіяни готують операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів.

На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

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