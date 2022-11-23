У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб
В окупованому Криму, в місті Севастополь, росіяни готують операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.
Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів.
На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
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