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У Севастополі триває підготовка операторів іранських і російських БПЛА, - Генштаб

дрон,іран,камікадзе

В окупованому Криму, в місті Севастополь, росіяни готують операторів безпілотних літальних апаратів російського та іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"У місті Севастополь, на базі одного з навчальних закладів, триває підготовка операторів безпілотних літальних апаратів як російського, так і іранського виробництва.

Термін підготовки зазначених фахівців складає до трьох тижнів.

На даний час готується близько 30 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва домовилась з Тегераном про виробництво іранських безпілотників на території РФ, - The Washington Post

Автор: 

безпілотник (4374) Генштаб ЗС (6810) Крим (14192) Севастополь (558)


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Это таки реклама учебного заведения или целеуказание?
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23.11.2022 08:09 Відповісти
як знаєте де - бийте, а пересічним це навіть і не потрібно знати....
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23.11.2022 08:36 Відповісти
в зелених рот - ширше не знайдеш.....
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23.11.2022 08:39 Відповісти
так утилізуйте ту погань разом із металевим мотлохом
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23.11.2022 08:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3f_sHn7zlyA DLA UKRAINY - w hołdzie i z nadzieją
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23.11.2022 08:45 Відповісти
 
 