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Новини Війна
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Війська РФ значно виснажили арсенал високоточних ракет, - ISW

ракета,рф,ракети

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, найближчим часом вони все ще зможуть атакувати критично важливу інфраструктуру України у великих масштабах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські військові, ймовірно, мають проблеми з поповненням свого арсеналу високоточними системами озброєння.

"Виснаження високоточного ракетного арсеналу російських збройних сил, ймовірно, не дозволить їм завдавати ракетних ударів у високому темпі. ISW продовжує вважати, що російські військові не зможуть досягти своєї мети щодо ослаблення української волі до боротьби за допомогою своєї скоординованої кампанії проти української інфраструктури", - вважають експерти.

За їх оцінками, Росія значно перевантажила наявні потужності своєї військової промисловості з виробництва ракет.

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Автор: 

крилаті ракети (1081) ракети (4078) росія (66193) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
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23.11.2022 08:41 Відповісти
+5
Дык 200р соизволить запошлять тока один ластоногий аалень.
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23.11.2022 09:08 Відповісти
+3
знову мед у вуха.. це вже не тільки не смішно але і обурливо!!!
скільки ще наших людей вони знищать поки дійсно ракети витратять?
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23.11.2022 08:33 Відповісти
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знову мед у вуха.. це вже не тільки не смішно але і обурливо!!!
скільки ще наших людей вони знищать поки дійсно ракети витратять?
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23.11.2022 08:33 Відповісти
та отож
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23.11.2022 08:36 Відповісти
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23.11.2022 08:41 Відповісти
Хера се, 200 ржублєй...це на одного? Оце екіпіровка! Фарш-машина прямо таки
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23.11.2022 08:49 Відповісти
Дык 200р соизволить запошлять тока один ластоногий аалень.
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23.11.2022 09:08 Відповісти
так він пузирі з під бояришніка сдав..
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23.11.2022 09:16 Відповісти
А эти ракеты где-то ведь собирают ?
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23.11.2022 09:20 Відповісти
Експерди, значно скоротили, інститут паше, як віл, над звітами ні про що
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23.11.2022 09:29 Відповісти
Ці дипломовані вуйки з ISW мантру про виснаження арсеналів ракет повторюють вже в котрий раз.Не відаючи звідки беруться у рашиста ракети,де він їх можливо виготовляє,або збирає, але знову виснажив рашист арсенали...бла бла бла-виснажив енергосистему України ракетами, із своїх виснажених арсеналів .
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23.11.2022 09:34 Відповісти
Поки не знищені ВСІ російські ракетні заводи - обстріли України з території рф триватимуть довічно!
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23.11.2022 10:08 Відповісти
 
 