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23 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, - "Укренерго"

світло

У середу, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - підкреслили у компанії.

Як нагадали в "Укренерго", графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання, ідеться в повідомленні.

Також читайте: Збитки "Укренерго" внаслідок російських ракетних ударів перевищили 70 мільярдів, – Шмигаль

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енергетика (2620) електроенергія (6267) Укренерго (2729)


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Треба просити незалежну СМІ, можливо бігус, провести за нашою допомогою (небайдужих людей), та участю ДБР (якщо буде згода), своє розлідування стану ел. енергетики в Україні. Нам усім треба зрозуміти який дійсно ми маємо стан ел. енергетики, що робиться та що повинно зробитися і взяти відновлення під свій контроль.
Бо інакше, гадаю ладу не буде, і ми остаточно втратимо економіку і країну.
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23.11.2022 10:20 Відповісти
Щось сьогодняшні планові ще гірші за аварійні - включили на 45 хв. пізніше графіку і через 15 хвилин виключили
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23.11.2022 11:33 Відповісти
 
 