23 листопада у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення, - "Укренерго"

У середу, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - підкреслили у компанії.

Як нагадали в "Укренерго", графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання, ідеться в повідомленні.

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