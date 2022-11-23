Олександрійська церква засудила "русский мир" та більше не поминає Кирила Гундяєва

Синод Олександрійської церкви - другої за старшинством у православному світі після Константинопольської - виключив з поминання главу Московської патріархії Кирила (Гундяєва).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На засіданні Синоду розглядали питання про незаконне входження РПЦ у відання Олександрійського патріархату в Африці за координації митрополита Леоніда Горбачова.

Рішенням священнослужителів Леоніда було позбавлено сану за низку канонічних правопорушень. Синод засудив "нові церковно-політичні "теорії" про розподіл "русского мира" у світі за національною ознакою".

Також після багатомісячного мовчання Кирила на письмові протести до нього щодо втручання у справи патріархату в Африці, Олександрійська церква призупинила поминання його імені на невизначений термін.

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