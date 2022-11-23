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Олександрійська церква засудила "русский мир" та більше не поминає Кирила Гундяєва

путін,гундяєв

Синод Олександрійської церкви - другої за старшинством у православному світі після Константинопольської - виключив з поминання главу Московської патріархії Кирила (Гундяєва).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

На засіданні Синоду розглядали питання про незаконне входження РПЦ у відання Олександрійського патріархату в Африці за координації митрополита Леоніда Горбачова.

Рішенням священнослужителів Леоніда було позбавлено сану за низку канонічних правопорушень. Синод засудив "нові церковно-політичні "теорії" про розподіл "русского мира" у світі за національною ознакою".

Також після багатомісячного мовчання Кирила на письмові протести до нього щодо втручання у справи патріархату в Африці, Олександрійська церква призупинила поминання його імені на невизначений термін.

Також читайте: Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

Автор: 

Кирил (453) РПЦ (515) церква (701) русский мир (463)


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Топ коментарі
+19
рпц-ніколи церквою не була бо це філія нквд кдб фсб...
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23.11.2022 09:19 Відповісти
+17
Диких кацапів треба гнати підсрачниками всюди, куди вони намагаються пролазити.

І, - три роки тому:

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23.11.2022 09:17 Відповісти
+10
ДАЙОШЬ реанимацию анафемы на самозванную гундяево-сатанистскую РПЦ !!!
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23.11.2022 09:21 Відповісти
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мордвин гундяй за сруццкій мір
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23.11.2022 09:15 Відповісти
НІКОЛИ НЕ МОЖНА ВІРИТИ ОРКАМ !
НІКОЛИ !
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23.11.2022 11:08 Відповісти
Чого це не поминати, поминати і посилати за руцкім корабльом
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23.11.2022 12:34 Відповісти
довго збирались..
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23.11.2022 09:17 Відповісти
Диких кацапів треба гнати підсрачниками всюди, куди вони намагаються пролазити.

І, - три роки тому:

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23.11.2022 09:17 Відповісти
рпц-ніколи церквою не була бо це філія нквд кдб фсб...
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23.11.2022 09:19 Відповісти
ДАЙОШЬ реанимацию анафемы на самозванную гундяево-сатанистскую РПЦ !!!
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23.11.2022 09:21 Відповісти
На девятый месяц настоящей войны дошло.
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23.11.2022 09:22 Відповісти
Бо негоже в церкві чортів згадувати
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23.11.2022 09:26 Відповісти
Наконец-то. Поминать от имени бога приспешника иблиса - не комильфо
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23.11.2022 09:26 Відповісти
Справедливе рішення, навіщо поважній церкві вимащуватися в сатанінський бруд "русского мира"? А в нас, особливо в Хмельницькій області "святішої" церкви немає, так корисні ідіоти?
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23.11.2022 09:32 Відповісти
А як їм вдається не поминати? Коли йде питання: "Чи відрікаєшся ти від сатани?" Це не автоматичне поминання Кіріла?
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23.11.2022 09:33 Відповісти
Крок за кроком до статусу країна-404...
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23.11.2022 09:36 Відповісти
Вапіющяя і агалтєлая сатанофобія!
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23.11.2022 09:41 Відповісти
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23.11.2022 09:45 Відповісти
A ja ta dumal , kudi Garbachov delsa ...🤔
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23.11.2022 09:46 Відповісти
А контрабандист цигарок Гундяєв знав взагалі про цей синод, цю церкву та про те, що його там поминають?
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23.11.2022 09:51 Відповісти
Слава Олександрії. Героям слава.
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23.11.2022 10:15 Відповісти
рпц - это один из цехов расейской власти, как фсб, кпрф, ер, ср и т.д. и т.п.
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25.11.2022 21:07 Відповісти
 
 