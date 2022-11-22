Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ’я", - заявив Пєсков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 листопада проводить Служба безпеки України проводить на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві безпекові заходи.

Також читайте: Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ