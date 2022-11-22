Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
"Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ’я", - заявив Пєсков.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 листопада проводить Служба безпеки України проводить на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві безпекові заходи.
Топ коментарі
+70 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар22.11.2022 14:32 Відповісти Посилання
+54 Дмитро Піталов
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+47 Vik Tor #521724
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З перших вуст, для містечкових прихожан онуфрія березовського.
Не існує ніякої УПЦ (мп).
"обшуки в Києво-Печерській лаврі - це війна України з Російською православною церквою"
А что, если те самые технологии «древних цивилизаций» отстоят от нас во времени вовсе не на тысячелетия, а всего на 150-200 лет?...https://pikabu.ru/story/khramyi_na_samom_dele_yelektrostantsii_6728657?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
говорити.
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
- визнав що йде війна а не спецоперація
- визнав що УПЦ і її служителі в Лаврі (і не тільки) це РПЦ (та відповідно агенти росії)
На території України зареєстровані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже дев'ять місяців як подавати відповідний державний орган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень зі сторони різних пєскових до нашої влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
Это сатанинская секта!
Даешь десатанизацию!
А шо?
Наху в Макву і там квакайте!
А Піськов ,,геній,, все визнав в своєму висері!
Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.