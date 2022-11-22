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Пєсков про обшуки в Лаврі: Це війна України з РПЦ

песков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обшуки в Києво-Печерській лаврі – це війна України з Російською православною церквою.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Насправді українська сторона давно воює з Російською православною церквою і, я б сказав, що це потрібно розглядати як чергову ланку в ланцюзі цих воєнних дій проти російського православ’я", - заявив Пєсков.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 22 листопада проводить Служба безпеки України проводить на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві безпекові заходи.

Також читайте: Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ

Автор: 

Лавра (294) обшук (1983) Пєсков Дмитро (1693) РПЦ (515) УПЦ МП (1213)


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Топ коментарі
+70
Забули вас спитати кацапів *******.
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22.11.2022 14:32 Відповісти
+54
Ну ось воно саме підПердило, що ні яка це в нас не УПЦ МП, а чиста РПЦ, тобто ФСБ!
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22.11.2022 14:35 Відповісти
+47
свинособаки завили - значить все йде в вірному напрямку.
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22.11.2022 14:34 Відповісти
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Забули вас спитати кацапів *******.
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22.11.2022 14:32 Відповісти
Він таки добре прибитий...Хіба є якесь -"росіянське православ*я".Є світові релігії-православ*я,католицизм,буддизм, іудаїзм,мусульмани і Т.Д.Яке, в піськова," росіянське православ*я"?Тоді кирил-хто?А *****?Воно одних в рай,інших просто під землю.Кацапи-хто вами керує?
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22.11.2022 14:45 Відповісти
Та ні... Він якраз проговорися. Росіянське православіє, то підрозділ КГБ-ФСБ.
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22.11.2022 17:55 Відповісти
Це десатанізація. Самі ж просили, придурки.
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22.11.2022 14:45 Відповісти
Ні, це війна. В мене одне питання до нашої влади, чому цей РПЦешний сатанат досі не знищений? Хоча у цієї влади питати - себе не поважати
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22.11.2022 15:33 Відповісти
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22.11.2022 14:51 Відповісти
худшего высера для УПЦ Украины трудно и представить Песков по сути подложил Онуфрию Главе УПЦ такую свинью они УПЦ заявили об автокефалии и разрыве отношений с РПЦ... а тут Песков их с потрохами сдал...
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22.11.2022 17:10 Відповісти
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22.11.2022 15:04 Відповісти
Це пряма вказівка ярмаку, щоб почали переслідування СБУ
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22.11.2022 15:22 Відповісти
От і добре що воно патякає.
З перших вуст, для містечкових прихожан онуфрія березовського.
Не існує ніякої УПЦ (мп).

"обшуки в Києво-Печерській лаврі - це війна України з Російською православною церквою"
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22.11.2022 16:25 Відповісти
І шо? Пукнув?
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22.11.2022 14:32 Відповісти
свинособаки завили - значить все йде в вірному напрямку.
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22.11.2022 14:34 Відповісти
які ще потрібні докази того, що УПЦ/МП - це філіал РПЦ (ну, і ФСБ, відрповідно)? Що, потрібно, щоб і Гундяй сказав "это церковь роисси"? Чи щоб це сказав Березовський?
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22.11.2022 14:35 Відповісти
Ну ось воно саме підПердило, що ні яка це в нас не УПЦ МП, а чиста РПЦ, тобто ФСБ!
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22.11.2022 14:35 Відповісти
Було б непогано, щоб на цій підставі можна було б призупинити їх діяльність. Хоча б на певний час.
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22.11.2022 14:38 Відповісти
назавжди припинити діяльність цієї фсб секти !!! Лаври, храми/парафії поділити між ПЦУ і УГКЦ !!!
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22.11.2022 15:02 Відповісти
Лавра це Україна і що хочемо те і робимо в себе дома. Яке собаче діло Пєскова до України
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22.11.2022 14:35 Відповісти
Ну а УПЦ МП в Україні просто голуби миру, так?
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22.11.2022 14:38 Відповісти
Песков відсоси
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22.11.2022 14:38 Відповісти
Що таке "рассєйская праваславная церковь"? Це про секту кацапських ідолопоклонників-самосв'ятів? Якщо про неї, то що вона взагалі робить в екуменічному тілі України?
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22.11.2022 14:38 Відповісти
Это штатные сотрудники ФСБ и СВР РФ, одетые в рясы.
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22.11.2022 14:40 Відповісти
То одна секта. Там або юродиві, або спецслужбісти. Інших нема.
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22.11.2022 15:07 Відповісти
якщо піська скавчить - значить все правильно
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22.11.2022 14:39 Відповісти
Храмы на самом деле электростанции!⁠⁠

А что, если те самые технологии «древних цивилизаций» отстоят от нас во времени вовсе не на тысячелетия, а всего на 150-200 лет?...https://pikabu.ru/story/khramyi_na_samom_dele_yelektrostantsii_6728657?utm_source=linkshare&utm_medium=sharing
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22.11.2022 14:40 Відповісти
РПЦ не имеет томоса, так что это просто бодяга.
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22.11.2022 14:40 Відповісти
чому не має ??? має, правда від тогвріща сраліна !!!


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22.11.2022 15:18 Відповісти
Десь зустрічав, що до революції 1917 ця церква називалась Рассійская праваславная церьковь, а потім стала називатись Всєрассійская, а при Сталіні Руская.
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22.11.2022 15:54 Відповісти
Так чому знищили УПЦ в Криму? Про що можна після цього
говорити.
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22.11.2022 14:42 Відповісти
Плювати треба на піськових, путіних і на раZZію....і тоді буде ДОБРЕ! а взагалі,
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.11.2022 14:42 Відповісти
Пішов *****!
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22.11.2022 14:45 Відповісти
рпц-ПНХ!)
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22.11.2022 15:24 Відповісти
яким "православієм" ??? з мацковіцьким кгб/фсб "православієм" ім. тогваріща сраліна ???!!!



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22.11.2022 14:46 Відповісти
Сталінський "томом".
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22.11.2022 14:55 Відповісти
*томос
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22.11.2022 14:56 Відповісти
Так вони ж стверджують, що не мають відношення до МП🤣
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22.11.2022 14:46 Відповісти
Саме так, Пісько. Ти правий. І те, що не встигли початися обшуки в лаврі - як і ти тут, тільки доводить правильність цього рішення.
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22.11.2022 14:47 Відповісти
в цьому меседжі все прекрасно:
- визнав що йде війна а не спецоперація
- визнав що УПЦ і її служителі в Лаврі (і не тільки) це РПЦ (та відповідно агенти росії)
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22.11.2022 14:47 Відповісти
Спалилось лайно- всі знали, що УПЦ- це РПЦ, тепер є підтвердження з кремля. Геть кацапський патріархат з України.
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22.11.2022 14:49 Відповісти
В тихлаврах..і почаєві..там верняк 95 відсотків якщо не 99..то все кацапські падли дотогож ще і недуже що конспіруются..от в лавріж казали вони що вийдут звідтам тількі вперед ногами..то хай і невиходять..там купа підземель..там їх прикопати і нових попів загнати тількі наших..ті парафіяни і незамітять різниці)
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22.11.2022 14:49 Відповісти
Це війна рпц з Україною!
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22.11.2022 14:53 Відповісти
17 січня 2022 набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно зі змінами, передбаченими цією статтею, усі релігійні установи, які підпорядковуються релігійним організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов'язані у своїй повній назві, зазначеній у їхньому статуті (положенні), відображати свою приналежність. Джерело:

На території України зареєстровані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже дев'ять місяців як подавати відповідний державний орган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень зі сторони різних пєскових до нашої влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
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22.11.2022 14:54 Відповісти
спалился путинский аналовещатель. Получается, КП Лавра это РПЦ? А попы УПЦ МП так тщательно маскировали это)))
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22.11.2022 14:54 Відповісти
рпц благословляет российских оккупантов убивать украинцев!
Это сатанинская секта!
Даешь десатанизацию!
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22.11.2022 14:54 Відповісти
Швидко зреагували, значить зачепили там де треба.
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22.11.2022 14:57 Відповісти
иди в попу, туалетный ершик!
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22.11.2022 14:59 Відповісти
Дивно. Вперше все сказав правильно.
А шо?
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22.11.2022 15:01 Відповісти
Києвопечерська лавра! яким чином там свинособаки обоснувались взагалі???
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22.11.2022 15:03 Відповісти
тю. за часів януковича Лавру охороняли донскіє казачкі із нагайками. Це як? Де був український народ? ... в маршрутках радіо шансон слухав.
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22.11.2022 15:15 Відповісти
Так, пі#арас ти й@баний. Це війна України з рпц. Хотілося би в це вірити. Але навряд чи.
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22.11.2022 15:05 Відповісти
От питається в задачі, якого ху в святині України Києво-Печерській Лаврі сидить упц МОСКОВСЬКОГО Патріархату!?
Наху в Макву і там квакайте!
А Піськов ,,геній,, все визнав в своєму висері!
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22.11.2022 15:05 Відповісти
Цікаво, як Ви для себе пояснюєте, що Лавра була заснована за часів Київської Русі і була єдиним осередком руської культури, що вижив під час монголо-татарської навали ... і... "русня" геть "руську мову" і все таке...? Я не в сенсі доколупатися, але ж люди мають це якось собі пояснювати..
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22.11.2022 15:13 Відповісти
Лавра це осередок руської культури. Від слова Русь! І твоя Московії до неї не має ніякого відношення. Те, що вони назвались в 1721 році Росією, це їх проблеми. Залишились в душі ордою і московією. І гнати кгбешних виродків з лаври
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22.11.2022 15:25 Відповісти
У Вас більш-меньш струнке пояснення, дякую.
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22.11.2022 20:55 Відповісти
спалил кацапских коллаборантов
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22.11.2022 15:06 Відповісти
але ж скільки існує Україна ,стільки із нею ведуть війну рашистські потвори.Знищили с..ки всі українські школи .українські видання.церкви.приходи на території рабсії і тут рашистських уй..ків(об) пропущено понесло фантазувати про війну
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22.11.2022 15:08 Відповісти
А слабо Мінкульту (?) розірвати договір про аренду Лаври? Вони туди були впущені завдяки волюнтаризму Кучми 1996го року, тож волюнтаризмом треба їх і викинути. Взагалі, чим далі у часі тим мерзеннішим постає Данилович.
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22.11.2022 15:09 Відповісти
кучма зливав Україну. там цілий букет - від ракет, пускових шахт і бомбардувальників до Лаври і банди ригів з януком....
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22.11.2022 17:35 Відповісти
РПЦ по-перше: ну руська, по-друге: не православна, а по-третє: не церков.
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22.11.2022 15:10 Відповісти
Да, это война. И это надо было начинать делать еще в 2014.
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22.11.2022 15:14 Відповісти
угу. це треба було починать в 1993. бо вже тоді все було зрозуміло. але ж в українського народу замість еліти срака, що пердить.
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22.11.2022 15:16 Відповісти
Ну там же кучмо игралось в многовекторность. Пользуясь тем, что ***** тогда не до нас было..
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23.11.2022 15:23 Відповісти
та розірвати ту оренду один раз і назавжди - сморіду більше не буде
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22.11.2022 15:17 Відповісти
На территорії і національній святині , захопленої у Украини бандой ФСБ-РПЦ може переховуватись террорист гіркін, який там раніше і перебував. А піськов чомусь захвилювався і лізє на нашу теріторію також.
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22.11.2022 15:17 Відповісти
памілуйтє, любєзнєйший, аткуда же в Украінє рпц?!
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22.11.2022 15:21 Відповісти
Яке йому діло що ми робимо у себе в хаті?
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22.11.2022 15:31 Відповісти
Ну війна. І що?
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22.11.2022 15:35 Відповісти
https://t.me/tZEinform/22020 tZEinform *

Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.
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22.11.2022 15:35 Відповісти
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22.11.2022 15:40 Відповісти
Проти русскава праваславія?? Здається,недавно ці чуваки з УПЦ МП (Березовскій.савін,паканіч,Вєчєря і Паша Мерседес,заявили,що вони до Моспатріахату не належать...Хто ж бреше,бородаті пузанчики під орудою Березовського чи вусань Пісюков? Думаю,бородаті пузани-чекісти....
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22.11.2022 15:46 Відповісти
Таки-да, а шо?
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22.11.2022 15:59 Відповісти
тре москальске кодло добити в україні, рпц то ******* яку треба *******
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22.11.2022 16:05 Відповісти
А Что такое вообще?Церковь???Неплатящая налогов узаконенная отмывКомпания!!!БОГ!?)а вопрос?он есть?НЕТ БОГА!!!Есть просто слово БОГ!!!!
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22.11.2022 16:08 Відповісти
В РПЦ немає Томосу, того вони нелегітимні у Лаврі. Вже час їх як квартирантів виселити зі святої землі!
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22.11.2022 16:09 Відповісти
Так РПЦ на війні від початку чотирнадцятого року,а не воювали з нею бо влада мала збитий приціл.Все потрібно робити вчасно.
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22.11.2022 16:33 Відповісти
Ви уявіть, нашу країну обстрілюють і руйнують, а наша влада боїться вирізати цей нарив на тілі Києва! Постійно оглядаються на путіна... *****, ну скільки це можете ви терпіти? Ви кияни чи терпіляни???
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22.11.2022 16:41 Відповісти
Оо цього довбойоба тільки спитати забули
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22.11.2022 16:41 Відповісти
Можна цю морду тут не цитувати? Вже реально дістав... Все одно його висєри ні на що не впливають...
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22.11.2022 16:59 Відповісти
👍
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23.11.2022 22:27 Відповісти
Чекай, а яка в Україні "російска церква"? мені ся видить ож вони казали вийшли з ФСБ? Чи то на лохів були фанфари?
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22.11.2022 17:17 Відповісти
От защекан вусатий...Коли вже крякнеш,падло?
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22.11.2022 17:47 Відповісти
Так ми ще ж не починали братися за ту секту!
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22.11.2022 18:25 Відповісти
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22.11.2022 20:51 Відповісти
Пошел нах*й, ёрш!💩
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23.11.2022 22:26 Відповісти
 
 