Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".

Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.