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Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ

лавра

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння "русского мира" у Києво-Печерській Лаврі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".

Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Лаврі визнали, що там співали пісню про "матушку-Русь". Священника відсторонили

Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Лавра (294) релігія (387) СБУ (12915) русский мир (462)


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Топ коментарі
+34
Підсрачниками загнати всіх тих чортів в товарний вагон, кинути відро в куток і відправити нах на істарічєскую родіну
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15.11.2022 09:44
+31
Какое провадження - шо вы дурака включаете Разгоните этот фсб балаган да и все - продажные скоты
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15.11.2022 09:46
+23
Пашу-"мерседеса" на парашу,кацапский клоповник из Лавры вычистить дустом. Лавру передать ПЦУ.
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15.11.2022 09:50
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релігія - опіум для народу.
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15.11.2022 09:43 Відповісти
Какое провадження - шо вы дурака включаете Разгоните этот фсб балаган да и все - продажные скоты
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15.11.2022 09:46 Відповісти
Про що ви кажете?
Вони навіть цей закон не виконали.

Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
https://ligazakon.net/document/view/T182662?_ga=2.198605227.583024354.1668502574-2037504302.1668502574 Закон № 2662-VIII набрав чинності 26 грудня 2018 року

Перейменувати УПЦ МП на РПЦ в Україні повинно було відбутися до 27 квітня 2019 року.
https://www.rbc.ua/ukr/news/okruzhnoy-adminsud-ostanovil-protsess-pereimenovanie-1555944003.html Та 22 квітня Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) прийняв рішення зупинити процес перейменування.
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15.11.2022 11:04 Відповісти
Ніяк з тебе більшовизм не вилізе. Не боїшся, що й тебе - за сраку й на історичну батьківщину, аби не писав кацапською.
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15.11.2022 11:09 Відповісти
Филиал ФСБ под руководством лейтенанта Баканова ( назначенного лично Зеленским и сейчас крышующий эту ГНИДУ) подготовили Херсонскую область к полной капитуляции , сейчас КОШМАРЯТ Довженко Центр , а не РАССАДНИКИ УБИЙЦ ГЕБНЯВЫХ В РЯСАХ ,ПРЛСЛАВЛЯЮЩИХ ТЕРРОРИСТОВ -УБИЙЦ и благославляющих кацапов на геноцид украинцев‼️В Украине верить можно только Генералам - Залужному , Забродскому , Марченко , Бурбе, Кривоносу, Сташевскому и другим патриотам ……
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15.11.2022 13:10 Відповісти
Глава СБУ https://www.obozrevatel.com/person/ivan-bakanov.htm Иван Баканов признался, что является прихожанином Русской православной церкви в Украине (ранее https://www.obozrevatel.com/entity/upts-mp/ УПЦ МП ).

Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "https://glavcom.ua/interviews/glava-sbu-ivan-bakanov-sbu-ne-vatikan-ne-derzhava-v-derzhavi-tut-ne-bude-okremih-zakoniv-i-obranih-639635.html Главкому

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патириархату

Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.

https://news.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine.htm
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15.11.2022 14:00 Відповісти
Прикинулся дурачком и про небеса рассказывал.

В таком разе упрощенно можно сказать, что Бог на небеси один, а его "представителей" на земле толпа.

Бог с небес их не назначал, они сами себя назначают.

И среди них представители РПЦ, которых благословляет ФСБ
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15.11.2022 14:05 Відповісти
Жена Баканова была гражданкой расеи, с российским паспортом, а может и сейчас с ним же. Муженек ходок в РПЦ.

Заместитель работал на расею, туда же и сбег с деньгами и документами.

В любой стране это был бы супешкандаль, а у нас тишина.

И где сейчас отдыхает друг детства ЗЄ Ванюшка Бакланов?
Тихо ушел в лес?
Кто ж его посадит, он же друг детства, а не кум там какой-то...
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15.11.2022 14:11 Відповісти
якщо цей потворний піп мацковского сатанату не отримає десяточку - слідство марне.
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15.11.2022 09:44 Відповісти
Підсрачниками загнати всіх тих чортів в товарний вагон, кинути відро в куток і відправити нах на істарічєскую родіну
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15.11.2022 09:44 Відповісти
I pered otpravkoi pobritj i govnom izmazatj! Nu i mozno po ***** nemnozko nastucatj, ctob velicie popjorlo.
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15.11.2022 10:13 Відповісти
Бахмут 15.11.2002. Воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" пару слів про ситуацію та про скандал з Києво-Печерською лаврою

https://twitter.com/small10space/status/1592434061834059776
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15.11.2022 12:49 Відповісти
Можно и без ведра , но с полной КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО НАКОЛЯДОВАННОГО ТАМ У ПАШИ "Мерседеса" миллионы в офшорах и недвижимость в странах НАТО
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15.11.2022 13:12 Відповісти
Пашу-"мерседеса" на парашу,кацапский клоповник из Лавры вычистить дустом. Лавру передать ПЦУ.
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15.11.2022 09:50 Відповісти
Вигнати мацковський сатанат з усіх лавр і заборонити законодавчо їх діяльність в Україні - це секта і терористична організація яка сприяє окупації української території і вбивствам українців!
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15.11.2022 09:51 Відповісти
Без тиску з боку громади зелени б й не ворохнулися. Треба ще тиснути щоб друхяку президента Баканова змусили відповісти за своє "керівництво" СБУ та де він був с початку війни у лютому
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15.11.2022 09:51 Відповісти
Зелень бережет свой лохторат к выборам. Пригодятся.
Будут водить хресні ходи за ЗЄ.Там отара чималенька.
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15.11.2022 13:32 Відповісти
Дело открывать нужно не только против попа,а и против всех тех дебилов,которые эту песню хором там пели
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15.11.2022 09:51 Відповісти
Навіть на попа не звертати уваги. А от тих, хто скавчав - на родину.
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15.11.2022 09:57 Відповісти
Нажаль, це просто імітація діяльності проти кацапського сатанату в Україні та в лаврі Там провести один ретельний обшук і стільки всього можна знайти. Та і взагалі, за церковним чином після кожної відправи згадують гундяя, як свого предстоятеля. Хіба це не злочин під час війни? А література кацапів, що просто просичена українофобією? Та там, я гадаю, ще багато чого можна знайти. Просто їх "кришують" на державному рівні.
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15.11.2022 09:55 Відповісти
М.П. має бути заборонений. СБУ має розслідувати антиукраїнську діяльність священників московського патріахату. Треба перевірити збереженість і наявність старовинних ікон, церковного майна, яке належить українському народові.
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15.11.2022 09:56 Відповісти
То не священники, а агенти
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15.11.2022 13:15 Відповісти
РПЦ ФСБ
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15.11.2022 13:33 Відповісти
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ. Там нет священников, там нет бога. Поэтому, прекратите издеваться, какое провадження, давно необходимо прекратить деятельность этого отдела в Украине.
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15.11.2022 09:57 Відповісти
чтоб заболтать тему решили использовать стандартный набор -впровадження
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15.11.2022 10:08 Відповісти
А ось до деяких вірян ну ніяк не дійде, що московська церква ворожа Україні , незалежно від регіону вона несе шовіністичний дух "русского мира".
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15.11.2022 10:11 Відповісти
Факт мав місце? Так мав!
То шо ж там розслідувати чи були ноти та у якій тональності співали, хто фальшивив а хто ні, та який був акомпонемент?
СБУ - клоуни, на підтанцьовці у клоуна.
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15.11.2022 10:13 Відповісти
Чому влада підтримує це ФСБешне кодло? Хто може пояснити?
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15.11.2022 10:14 Відповісти
Во владі такі ж давні агенти КГБ-ФСБ, як і московські попи
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15.11.2022 12:33 Відповісти
Ну нашо так зразу?
Краще похваліть, видайте "тульскій прянік" і квиток у турне по магаданській області!
Хай подивляться на те гівно, про яке вони тут співали...)))
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15.11.2022 10:16 Відповісти
Сказка о попе и московском его кураторе - Балде. Поп - кацапейский лоб.
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15.11.2022 10:25 Відповісти
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15.11.2022 10:26 Відповісти
Московський православний ІГІЛ з попами - вбивцями і катами
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15.11.2022 12:36 Відповісти
На жаль кришується ОПою. В Раді навіть окремий кабінет Московітська секта дістала. Для ліпшого кураторства.
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15.11.2022 10:28 Відповісти
як телеканали вимикати та санкції вводити то нгаше РНБО грозне і швидке а тут навіть ознак життя не подає
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15.11.2022 10:33 Відповісти
Що зробила шобла скоморохів бениного цирку, коли прийшла до влади, ліквідувала військову прокуратуру під час війни, вівці мовчки прохали, а тепер зрадників, агентів фсб, колаборантів судить цивільний суд, який досі керується януковичем та його людьми, яка *** незалежність країни. вівці в стійлі і навіть не блєють, а мовчки жують силос обісраний владою.
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15.11.2022 10:43 Відповісти
Это точно.
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15.11.2022 10:46 Відповісти
.

Звон плывет, плывет над рассею, пробуждается матушка-Русь

.

що за недолугi заголовки? головне там було не про Русь, Русь - це зараз Україна.

головне, що там рюзьгомирнi сатанiсти придуркувато голосили про про рассєю-паРашу.

Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ зi всiх Лавр !

.
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15.11.2022 10:46 Відповісти
Пора вмешаться в дела "духовные"
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15.11.2022 10:50 Відповісти
Срані церкви, срані фсбшні попи. А дурень до церкви, як по воду ходить.
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15.11.2022 10:51 Відповісти
Все майно мп має бути конфісковане як майно загарбника і передане громадам ПЦУ.
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15.11.2022 10:57 Відповісти
от і догралися зі словами-наративами "руській" - "русь-україна". ми не повернемося у часи київського князівства - так званої "київською русі". ганьба нашим підорам-історикам у тому числі і історичним пісьменникам - дебілам братам капрановим . . Відчуваєте підгрунтя для таких пісень.???
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15.11.2022 11:10 Відповісти
.
що за маячню ти написало?

саме так - Русь-Україна. Русь, руське - це все український спадок. чому ми маєм дарувати кацапо-ордi нашу iсторiю? Русь - це Київська держава.

головне, що там рюзьгомирнi сатанiсти придуркувато голосили про рассєю-паРашу.
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15.11.2022 11:18 Відповісти
Абсолютно вірно. рассєя - не Русь. Русь - це суто українська історія. І не лише давньоукраїнської держави княжої доби. Було й Велике князівство Руське в 1430-их роках, за Свидригайла. Та вже за гетьманів Хмельницького і Виговського. Першого на його шляху до відновлення нашої давньої державності розпочинаючи десь вже з 1649р., турки (принаймні з 1650-го) пропонували офіційно визнати Великим князем Руським у випадку прийняття молодою державою свого протекторату. І сам Хмельницький заявляв з осені 1648-го про намір визволити *всі руські(тобто українські) землі* з під влади Корони Польскої/Речі Посполитої, куди до речі ми входили як ... малопольська провінція. Так от - водночас Хмель ні про яке *обєдінєніє навєкі с братскім народом* тоді й не говорив. Бо Русь то таки Україна, а гниле царство - то московіти, а не Русь. То вже внаслідок руїни завдяки таким як іван сірко, іван безпалий, цецюра, сомко, брюховецький і Ко та поневоленню нашої землі пьйотр І зміг добитись від Європи називатись рассєйской импєрієй. До речі ще Іван Франко написав свій знаменитий вірш про Русь в сенсі України. Та визнавав вимушений крок відмовитись від одного з наших давніх імен через фактичну монополізацію імперією терміну Русь в очах європейських і світових правителів станом на початок 20ст. Тому : Рим - не Румунія, Русь - не россия-матушка. І не *руський*, а *русский* воєнний корабель рушив у відомому напрямі. Ми пройшли етап становлення нації та держави як Україна. І це назавжди. А ім'я Русь повернемо собі не як назву держави, а в історичній термінології, коли остаточно розпадеться клята імперія. Хоч і вже зараз ніколи не буде зайвим нагадувати світу, що вони крадії не лише пральних машин, а й чужих історичних цінностей, назв, відомих постатей.
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15.11.2022 13:05 Відповісти

100 вiдсоткiв.
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15.11.2022 13:24 Відповісти
все що повязано зі словом "рус" - є маніпуляцією свідомості. "рус" - прокляте словосполучення і мертвими і живими. повторення словосполучення "рус" занурює людей у суцільну брехню - казку для дітей що абсолютно протележне розумінню адекватних людей. не створюйте кумирів як ті дебіли.
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21.11.2022 11:18 Відповісти
Навіщо так гучно заявляти про своє невігластво і дурість?
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15.11.2022 18:59 Відповісти
Ці всі "відкрито провадження" слугують єдиній цілі-замилення очей. Насправді проросійська шобла у Верховнфй раді, СБУ та уряді зроблять все, щоб це і залишилося на рівні "розслідування". Зараз, тобто коли війна, самий сприятливий час щоб прикрити цей розсадник руцького мира раз і назавжди.
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15.11.2022 11:45 Відповісти
Не кримінальні впровадження зупинять ці співи, а пара прильотів з РПГ та декілька черг з АК-74 від "небайдужих" громадян.
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15.11.2022 11:50 Відповісти
Чим займаються правоохоронні органи в України ? В центрі, в столиці України Києві розсадник московської зарази!!! Живуть в Україні і моляться за наших ворогів !!! Розігнати це кодло диверсантів , шпигунів і зрадників. Прикриваючись попівською рясою , вільно себе почувають в Україні.
1. Позбавити московських попів прав користуватись Лаврами на території України. І виселення з Лавр.
2. Кримінальне провадження проти попа , що організував цей молебен. Позбавлення громадянства України ( якщо він громадянин ) і конфіскація всього майна і видворення з країни.
3. За законами військового часу встановлення всіх осіб , що проживають в Лаврі , їх громадянства. Впевнена багато цікавого взнаємо і побачимо.
І головне бажання працювати правоохоронних органів на свою Державу -Україну.
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15.11.2022 11:55 Відповісти
Лаври передать ПЦУ!!!! Печерську, Почаївську та Святогорську!!!
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15.11.2022 12:18 Відповісти
ЧОМУ КИЇВСЬКА ЛАВРА ВСЕ ЩЕ НАЛЕЖИТЬ КАЦАПАМ????
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15.11.2022 12:35 Відповісти
В 91 ми оголосили незалежність. Чому ми у кацапів наші історичні церкви не позабирали?
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15.11.2022 12:36 Відповісти
Честное правосудие в военное время....а потом удивляемся почему всякие путлеры нападают на нашу сильную некоррумпированную страну
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15.11.2022 12:50 Відповісти
Рим/Roma - не Румунія/Romania. Русь - не *россия-матушка*. рпцшна секта має припинити своє існування в Україні...
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15.11.2022 13:09 Відповісти
.

Русь та рассєя - це як море та морська свинка, насправдi нiчого спiльного. )
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15.11.2022 13:28 Відповісти
Так отож )
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16.11.2022 11:09 Відповісти
КОЛИ КАЦАПІВ ВИЖЕНЕТЕ З ЛАВРИ ??
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15.11.2022 13:30 Відповісти
При цій владі московська секта буде себе почувати як риба у воді і ніколи її не заборонять! Гроші Новинського,а це спецфонд в сумі 1.5 мільярди дол., виділені Кремлем на утримання УПЦМП, чудово і блискуче працюють .Тут і підкуп попів,громади яких перейшли до ПЦУ,тут і підкуп місцевих влад щоб блокували переходи і не реєстрували їх,тут і серйозні гроші на рівні ОДА,прокуратури,депутатів ВР. Ось вам статистика.Вся УПЦМП в повному складі 8 місяців співпрацювала з окупантами в Херсонській обл.,частині окупованої Запорізької обл,повністю у всх шести єпархіях Криму,всі єпархії Донецької і Луганської обл. І до сьогодні всі вони пропагують руській мір,називають війну "братовбивчою", засуджують ЗСУ,називають їх вбивцями,оправдовують вторгнення Росії в Україну і т.д. СБУ затримала кілька десятків московських попів-коригувальників вогню,вилучила масу пропагандистської літератури,брошури з Гундяєм і Путіним і ЖОДЕН ПІП не отримав реальний термін увязнення!!!Зелена влада "кришує" цю секту і боїться пальцем її зачепити,от тому і на девятому місяці війни в серці України прославляють "матушку-Росію",ось тому московити ведуть себе похабно і цинічно і нвіхто нічого з цим не може вдіяти,бо в 2019 р. Бог забрав розум у 73% баранів і тепер українці харкають кровю через такий вибір
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15.11.2022 13:43 Відповісти
РОССИЯ ГОТОВИЛА ДИВЕРСИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ ЦЕРКВИ И СВОЕГО ПАТРИАРХА.

Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма,

под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви

прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.
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15.11.2022 13:45 Відповісти
прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине
задолго до крымского псевдореферендума.

Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине.
Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ.
Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию.

И, судя по всему, он был не один такой паломник.
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15.11.2022 13:47 Відповісти
В Славянске диверсионная группа, которая и стала центром террора на Донбассе, была под опекой российской церкви.

"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.

Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП

https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
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15.11.2022 13:48 Відповісти
Что еще нужно знать про РПЦ?

Так может Добкин и высокие чиновники Украины , которые до сих ходят в РПЦ, участвуют в гибридной войне против Украины?

Они ведь прекрасно знают, что РПЦ - это подразделение ФСБ в Украине!!!
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15.11.2022 14:15 Відповісти
Чесно кажучи мене ця лавра і бородаті мужички в спідничках, вже так задовбала, а же задовбало бидло, яке туди ходить і захищає цих трансів! А ще більше задовбала влада, яка НІЧОГО не робить з відвертим анклавом колаборантів в центрі Києва!!!

🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
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15.11.2022 14:10 Відповісти
Мэр Конотопа запретил в городе УПЦ МП

"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.

А в случае моспархата это два в одном.

Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - говорится в сообщении.

https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
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15.11.2022 14:22 Відповісти
треба не тіко відкрити провадження,а й закрити к ху*м цю богадельню
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15.11.2022 14:28 Відповісти
ГУР МО УКРАЇНИ:

СЛУЖИТЕЛІ РПЦ - СОЛДАТИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ АРМІЇ РОСІЇ (список)

https://tverezo.info/post/155692

Ну и....?
Пусть себе и дальше эти "солдаты" российской пропаганды служат в Украине?

Где действия власти по отношению к этим диверсантам?
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15.11.2022 14:29 Відповісти
А правильное ли это решение, ведь они же пели про Русь-матушку, а не про россию. А ведь Украина это истинная Русь.
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15.11.2022 14:51 Відповісти
в тебе що зi слухом?

Звон плывет, плывет над рассеею, пробуждается матушка-Русь

.
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15.11.2022 20:32 Відповісти
А все що треба це заборонити московський патріархат в Україні.
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15.11.2022 14:53 Відповісти
Да что там говорить про Печерскую Лавру?

В самом сердце Западной Украины находится Почаевская лавра ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ И ЗНАЧИМОСТИ СВЯТЫНЯ УКРАИНЫ, ПОСЛЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ


17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК «"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ», ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
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15.11.2022 15:15 Відповісти
Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»

https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 р. після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 договору Молотова-Рібентропа між Фашистською Німеччиною та владою СРСР про приєднання західних регіонів України до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , лавра увійшла в молитовне спілкування з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською церквою .

З 1988 до листопада 1990 року намісником Лаври був Митрополит Київський (з 13 серпня 2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) ОНУФРІЙ (Березовський) .

Тот самый ,который сейчас возглавляет МП в Украине
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15.11.2022 15:17 Відповісти
З https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 року Лавра є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F ставропігіальним монастирем https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82) РПЦвУ

У 1990-ті роки на території Лаври було спалено книжки, які правдиво відображували історію святині

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
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15.11.2022 15:18 Відповісти
https://ibb.co/JK5Pq1c
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Показал этот ролик моим знакомым тут в Канаде, так они сначала не могли поверить!!! Как так? В центре Киева и 10й месяц войны и такое? Почему этот гадюшник до сих пор не ликвидирован?
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15.11.2022 15:44 Відповісти
на нары бросить всех московских попов которые в открытую работают на рашку!
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15.11.2022 17:46 Відповісти
 
 