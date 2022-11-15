Пение о "матушке-Руси" в Киево-Печерской Лавре: начато уголовное производство, - СБУ
СБУ открыла уголовное производство по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера.
Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что данный инцидент не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони навіть цей закон не виконали.
Українську православну церкву (Московського патріархату) зобов'язали у назві вказати на приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).
https://ligazakon.net/document/view/T182662?_ga=2.198605227.583024354.1668502574-2037504302.1668502574 Закон № 2662-VIII набрав чинності 26 грудня 2018 року
Перейменувати УПЦ МП на РПЦ в Україні повинно було відбутися до 27 квітня 2019 року.
https://www.rbc.ua/ukr/news/okruzhnoy-adminsud-ostanovil-protsess-pereimenovanie-1555944003.html Та 22 квітня Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) прийняв рішення зупинити процес перейменування.
Об этом друг президента Украины Владимира Зеленского рассказал в интервью "https://glavcom.ua/interviews/glava-sbu-ivan-bakanov-sbu-ne-vatikan-ne-derzhava-v-derzhavi-tut-ne-bude-okremih-zakoniv-i-obranih-639635.html Главкому
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патириархату
Я не могу себе представить, чтобы на небесах существовало разделение для верующих церквей с Томосом и тех, кто ходит в другие храмы.
https://news.obozrevatel.com/society/tsinichno-ispolzuyut-bakanov-priznalsya-chto-yavlyaetsya-prihozhaninom-rpts-v-ukraine.htm
В таком разе упрощенно можно сказать, что Бог на небеси один, а его "представителей" на земле толпа.
Бог с небес их не назначал, они сами себя назначают.
И среди них представители РПЦ, которых благословляет ФСБ
Заместитель работал на расею, туда же и сбег с деньгами и документами.
В любой стране это был бы супешкандаль, а у нас тишина.
И где сейчас отдыхает друг детства ЗЄ Ванюшка Бакланов?
Тихо ушел в лес?
Кто ж его посадит, он же друг детства, а не кум там какой-то...
https://twitter.com/small10space/status/1592434061834059776
Будут водить хресні ходи за ЗЄ.Там отара чималенька.
То шо ж там розслідувати чи були ноти та у якій тональності співали, хто фальшивив а хто ні, та який був акомпонемент?
СБУ - клоуни, на підтанцьовці у клоуна.
Краще похваліть, видайте "тульскій прянік" і квиток у турне по магаданській області!
Хай подивляться на те гівно, про яке вони тут співали...)))
Звон плывет, плывет над рассею, пробуждается матушка-Русь
.
що за недолугi заголовки? головне там було не про Русь, Русь - це зараз Україна.
головне, що там рюзьгомирнi сатанiсти придуркувато голосили про про рассєю-паРашу.
Геть москальський сатанат РПЦ-КДБ зi всiх Лавр !
.
що за маячню ти написало?
саме так - Русь-Україна. Русь, руське - це все український спадок. чому ми маєм дарувати кацапо-ордi нашу iсторiю? Русь - це Київська держава.
головне, що там рюзьгомирнi сатанiсти придуркувато голосили про рассєю-паРашу.
100 вiдсоткiв.
1. Позбавити московських попів прав користуватись Лаврами на території України. І виселення з Лавр.
2. Кримінальне провадження проти попа , що організував цей молебен. Позбавлення громадянства України ( якщо він громадянин ) і конфіскація всього майна і видворення з країни.
3. За законами військового часу встановлення всіх осіб , що проживають в Лаврі , їх громадянства. Впевнена багато цікавого взнаємо і побачимо.
І головне бажання працювати правоохоронних органів на свою Державу -Україну.
Русь та рассєя - це як море та морська свинка, насправдi нiчого спiльного. )
Российский след в https://tsn.ua/ru/groshi/anneksiya-kryma-usugubit-ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-bloomberg-355654.html аннексии Крыма и поддержке https://tsn.ua/ru/politika/terroristy-i-oruzhie-popali-v-donbass-iz-kryma-pogranichniki-366012.html террористов на Донбассе открылся немного под другим углом. Оказывается, что так называемый "Стрелок" Игорь Гиркин - один из руководителей террористов на Востоке - хорошо изучил Украину еще до оккупации Крыма,
под патронатом https://tsn.ua/ru/video/video-novini/zhurnalisty-vyyasnili-kak-putin-ispolzuet-cerkov-v-voyne.html?type=2 Российской православной церкви
прикрываясь православием, члены российской Думы вместе со "Стрелком" готовили спецоперацию в Украине задолго до крымского псевдореферендума.
задолго до крымского псевдореферендума.
Оказалось, что Гиркин был практически постоянным членом православных делегаций в Украине.
Есть подтверждение, что он планомерно посещал Южные и Восточные епархии УПЦ.
Фактически это можно расценивать теперь как разведывательную и подготовительную миссию.
И, судя по всему, он был не один такой паломник.
"Это Славянск, Славкурорт, это Дружковка, это Краматорск, это официально. Это лидеры Московского патриархата, это священники благочиний, протоиереи.
Речь идет о реальном использовании культовых помещений, церквей и даже Святогорской лавры В КАЧЕСТВЕ БАЗ ДЛЯ ДИВЕРСИОННЫХ ГРУПП
https://tsn.ua/ru/politika/******************-voynu-na-vostoke-ukrainy-blagoslovil-rossiyskiy-patriarh-kirill-366179.html
Так может Добкин и высокие чиновники Украины , которые до сих ходят в РПЦ, участвуют в гибридной войне против Украины?
Они ведь прекрасно знают, что РПЦ - это подразделение ФСБ в Украине!!!
🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬
"МЕЖДУ ВРАГОМ И ЕГО АГЕНТОМ НЕТ РАЗНИЦЫ.
А в случае моспархата это два в одном.
Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентурной сети ФСБ", - говорится в сообщении.
https://vesti-ua.net/novosti/politika/212283-mer-konotopa-zapretil-v-gorode-upc-mp.html
СЛУЖИТЕЛІ РПЦ - СОЛДАТИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОЇ АРМІЇ РОСІЇ (список)
https://tverezo.info/post/155692
Ну и....?
Пусть себе и дальше эти "солдаты" российской пропаганды служат в Украине?
Где действия власти по отношению к этим диверсантам?
Звон плывет, плывет над рассеею, пробуждается матушка-Русь
.
В самом сердце Западной Украины находится Почаевская лавра ВТОРАЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ И ЗНАЧИМОСТИ СВЯТЫНЯ УКРАИНЫ, ПОСЛЕ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП
ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК «"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ», ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»
Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939 1939 р. після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A0%D1%96%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 договору Молотова-Рібентропа між Фашистською Німеччиною та владою СРСР про приєднання західних регіонів України до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР , лавра увійшла в молитовне спілкування з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Російською церквою .
З 1988 до листопада 1990 року намісником Лаври був Митрополит Київський (з 13 серпня 2014) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B9_(%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9) ОНУФРІЙ (Березовський) .
Тот самый ,который сейчас возглавляет МП в Украине
У 1990-ті роки на території Лаври було спалено книжки, які правдиво відображували історію святині
У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни