Пение о "матушке-Руси" в Киево-Печерской Лавре: начато уголовное производство, - СБУ

СБУ открыла уголовное производство по прославлению "русского мира" в Киево-Печерской Лавре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности начала уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов Национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Тогда во время богослужения в храме звучали восхваляющие "русский мир" тезисы пропагандистского характера.

Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников. В настоящее время все материалы направлены на проведение соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.

Читайте: СБУ изучает инцидент с восхвалением "русского мира" в храме Киево-Печерской Лавры, - Малюк

Напомним, что ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что данный инцидент не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ждет "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил руководитель СБУ Василий Малюк.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.