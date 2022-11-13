РУС
СБУ изучает инцидент с восхвалением "русского мира" в храме Киево-Печерской Лавры, - Малюк

лавра

В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир".

Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, эта ситуация не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил Малыш.

+74
Це не інцедент це їхня позиція бо мп-це фсб...
13.11.2022 15:48 Ответить
+63
Так відправте їх в ту матушку. Лавра це українська святиня, а не невірних
13.11.2022 15:48 Ответить
+45
давно цю московітську шоблу треба розігнати!скільки можна терпіти цих виродків?
13.11.2022 15:48 Ответить
у зеленского смелости не хватает мп запретить?
13.11.2022 17:42 Ответить
Рада не розглядатиме заборону УПЦ МП до кінця війни - Стефанчук.

Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.
13.11.2022 17:43 Ответить
До розколу якого суспільства, зелено-малороського?

Зараз ідеальний момент прикрити ці кремлівські гадюшники.
13.11.2022 17:47 Ответить
А чому Стефанчук вирішує, до чого це може призвести?
13.11.2022 18:36 Ответить
Це вирішив не він особисто, а презедент. Інакше, презедент висловив би незгоду і подав в парламент законопроект про заборону діяльності МП.
13.11.2022 18:54 Ответить
СБУ виказала глибоку стурбованість.. А в нас є розуміння що в СБУ та ОП досі сидить багато зрадників.
13.11.2022 18:04 Ответить
Зєля не хоче дратувати своїх промосковських виборців.
13.11.2022 18:07 Ответить
Рпц -враг!
13.11.2022 18:09 Ответить
Рочкі зо три буде вивчати.. Випадково не ті співвробітники вивчають шо з Херсону драпанули?
13.11.2022 18:15 Ответить
дайте им сарайчик и пусть там поют, а их прихожане. те еще кацапы.
13.11.2022 18:22 Ответить
Это ФЕЙК! https://www.youtube.com/watch?v=P93ntF5OwzM
13.11.2022 18:36 Ответить
Да пофиг что там на видео - война идет с 2014 года а попье до последнего кирюху на службух восхваляло
13.11.2022 22:19 Ответить
Там на видео ясно показано что это фейк!
13.11.2022 23:18 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5861231813896971&set=a.665239236829614&__cft__[0]=AZXQ0nXlRlilw-gStLgHpeAioI79DHHs5xh0Nxr-57bgRqNK-******************************************-RvnU1MkwuJP08ZHgJ5VPwrrjeYCg_s2yVNmosNOhL3Kr5cb3eFVG7O65fwQsqQjRoh40AMrGqUlxNQBm0Q&__tn__=EH-R https://www.facebook.com/photo/?fbid=5861231813896971&set=a.665239236829614&__cft__[0]=AZXQ0nXlRlilw-gStLgHpeAioI79DHHs5xh0Nxr-57bgRqNK-******************************************-RvnU1MkwuJP08ZHgJ5VPwrrjeYCg_s2yVNmosNOhL3Kr5cb3eFVG7O65fwQsqQjRoh40AMrGqUlxNQBm0Q&__tn__=EH-R

14.11.2022 13:54 Ответить
Если она не может утверждать к конкретному видео то пусть не трындит. https://www.facebook.com/viktoriya.kohanovska/posts/pfbid0eYb82XKJoR7Zss38vZLaRDcLkBbRJWtkdYRMYtWZief7vSXPVQzxGWm3gXDPgsKZl
14.11.2022 14:12 Ответить
По ходу, триндить Сєрґєй Бойчук!
14.11.2022 20:29 Ответить
Так как я не утверждал что этого не было с той стороны что я там присутствовал то по ходу трындит, Олександр Васильев!
14.11.2022 20:53 Ответить
И вообще я и без тебя узнал что это правда так что не надо мне втирать тут! писатель
14.11.2022 21:07 Ответить
Сьогодні паша-мерседес відповів, що це горькая правда. Попа Захарію відсторонено від богослужінь.
14.11.2022 20:28 Ответить
Когда УПЦ МП уже официально переименуют в филию РПЦ?Закон про такое переименование по идеи должен уже действовать.
13.11.2022 18:44 Ответить
Хто тримає рашинську нечисть в Українському храмі?
13.11.2022 19:01 Ответить
ну-ну...може ще разом помолиться
13.11.2022 19:23 Ответить
Виникає питання: чому СБУ закриває очі на те, що на оборонному підприємстві Запорізького регіону працюють прихильники росії, які мають доступ до оборонних технологій і розміщення цих об'єктів, та проводить лише із цими особами бесіди, не затримуючи їх. Чому держава до цього часу не націоналізували АТ ВІТ, яке на 100 % налажеть Мосзаводу - російському гіганту з виробництва трансформаторів, та яке на території цього АТ відкрило окреме підприємство для виробництва трансформаторів?
13.11.2022 19:29 Ответить
Русь , это не росия .
13.11.2022 19:54 Ответить
"Сбу изучает...." эти блть изучат так изучат....
13.11.2022 20:17 Ответить
Я не голосував за Зеленського...... Але якщо він посприяє розгону цього фсб-шного кубла то я прощу йому "велике крадівництво", "шашлички", розмінування Чонгару, здачу Енергодару і проголосую за нього на чергових виборах. Ще й агітувати буду!!!!
13.11.2022 20:48 Ответить
А за кого ти голосував?
02.12.2022 20:41 Ответить
Коли вже ми виведемо всіх мпцешників та їхніх прихільників малорсів за межі юридичного поля України?
13.11.2022 21:33 Ответить
Та то мабуть почулося і співали не в Лаврі, то в якісь пивнухі навпроти Лаври. Справа закрита, кацапи і надалі можуть поплюжити українські святині. Що там вивчати? Має бути порушена справа проти організаторів, а Лавра передана в користування ПЦУ.
13.11.2022 21:45 Ответить
