СБУ изучает инцидент с восхвалением "русского мира" в храме Киево-Печерской Лавры, - Малюк

В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир".

Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, эта ситуация не останется без ответной реакции.

"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил Малыш.

Читайте также: Епифаний попросил Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры