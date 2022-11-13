СБУ изучает инцидент с восхвалением "русского мира" в храме Киево-Печерской Лавры, - Малюк
В СБУ уже изучают все детали инцидента, произошедшего в одном из храмов Киево-Печерской Лавры, где пели песни, восхваляющие "русский мир".
Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, эта ситуация не останется без ответной реакции.
"Те, кто в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ожидает "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины и наших граждан. И мы не допустим таких проявлений", - заявил Малыш.
Топ комментарии
+74 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.11.2022 15:48 Ответить Ссылка
+63 Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий13.11.2022 15:48 Ответить Ссылка
+45 Віталій Маркович
показать весь комментарий13.11.2022 15:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Верховна Рада поки не розглядатиме законопроєкт про заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території України, оскільки це може призвести до розколу суспільства.
Зараз ідеальний момент прикрити ці кремлівські гадюшники.