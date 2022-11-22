СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.
Зокрема, з огляду на збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.
Тож вказані заходи проводяться для:
- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";
- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що нцидент з прославлянням "русского мира" у Лаврі не залишиться без відповідної реакції.
"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
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Але я б був радий побачити їх у позі "морда в підлогу"
нiчого, ткаченко та бубочка в цьому попам з сатанату допоможуть. на пiвднi же ж вийшло.
перед обшуками ЗеЄрмаки попередили своїх у Лаврі - знайдуть українські прапори та портрети Шевченка поряд із іконами
.
православнутi суки москальського сатанату РПЦ-КДБ спiвали саме про рассєю-
паРашу. для цих гнид Русь - це паРаша-ерефiя.
плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.
рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...
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зачистку треба робити!!!
Над расііісаюууу
І загнулся масковскій улуус...
Хай ПИ*ДУЮТЬ у бараки підоруzzкого скрєпостана, голодних і холодних мухосранськів і там проводять свої шабаші прославляння вови про*байкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребен-думи, які про*бали століттями награбовані скрєпостанські лжедостатки....!!!
Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.