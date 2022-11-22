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СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема,  з огляду на збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 01
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 02
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 03
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 04
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 05
СБУ проводить безпекові заходи у Києво-Печерській Лаврі, - пресцентр 06

Тож вказані заходи проводяться для:

- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира";

- перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

- убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Також читайте: Співи про "матушку-Русь" у Києво-Печерській Лаврі: відкрито кримінальне провадження, - СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

- проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

- здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що нцидент з прославлянням "русского мира" у Лаврі не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", - заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Автор: 

Лавра (294) обшук (1983) СБУ (12986) русский мир (463)


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Топ коментарі
+62
пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
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22.11.2022 08:52 Відповісти
+57
А як щодо депортації осіб з кацапським/білоруським громадянством, яке мають більша частина так званих "монахів"?
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22.11.2022 08:52 Відповісти
+55
На території України
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22.11.2022 09:02 Відповісти
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А як щодо депортації осіб з кацапським/білоруським громадянством, яке мають більша частина так званих "монахів"?
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22.11.2022 08:52 Відповісти
Оскопить. Потом домой, в ад.
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22.11.2022 15:57 Відповісти
Звалачити - мало. У низ ще залишаться пальці і язики. Якщо каструвати, то і пальці з язиком теж.
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22.11.2022 16:21 Відповісти
Мы же не изверги.
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22.11.2022 17:58 Відповісти
пакувати треба цих як цапськи фсб/кгб попів-3.14дерасів, починаючи від паші мерседеса і закінчуючи останнім занюханим "монахом", пакувати в товарні, столипінські вагони, вивозити до кордону з паРашею, а далі шпіца в сраку !!!
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22.11.2022 08:52 Відповісти
До речі. Хлебальнік мерседеса видно навіть скрізь блюр. Це багато про що говорить

Але я б був радий побачити їх у позі "морда в підлогу"
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22.11.2022 10:26 Відповісти
Заборонити існуванню МП на теріторії Лаври.
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22.11.2022 08:53 Відповісти
На території України
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22.11.2022 09:02 Відповісти
І перевірити "кармани", бо з часом, може таке статися, шо всі цінності церковні опиняться на росії.
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22.11.2022 12:55 Відповісти
.

нiчого, ткаченко та бубочка в цьому попам з сатанату допоможуть. на пiвднi же ж вийшло.

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22.11.2022 13:08 Відповісти
"- недопущення використання Лаври як осередку "русского мира"" - для этого нужно поменять формат проводимого мероприятия, выдворить, а лучше задержать бородатых агентов гебни.
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22.11.2022 08:54 Відповісти
Служба Божа України ))))СБУ
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22.11.2022 08:54 Відповісти
Показуха для випускання пари.
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22.11.2022 08:57 Відповісти
Дивіться там не налякайте лейтнанта баканова і помічника ОПи трофімова, вони якраз побігли цілувакти криваву руку москловського попа. Для залишків патріотичного СБУ даю наводку перевірити всіх колишніх і сьогоднішних чинух при владі, які отримали з рук московських попів орден Андіря Первозваного і інші "лицарські ордена", де їм крім орденів вручалися мечі і вони цілували руку московським попам і коялися вірно їм служити. І служать по цей час. Забороніть врешті той осередок ФСБ, який несе розруху в серця українців прямо в серці столиці.
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22.11.2022 08:58 Відповісти
Московських попів - нах** за Урал !!!
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22.11.2022 08:58 Відповісти
Вже давно пора очистити Лавру від того фсбшного кодла в рясах. Я не розумію, чого це ми ще не заборонили УЦМП
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22.11.2022 08:58 Відповісти
Співів в Лаврі було достатьно щоб остаточно поставити крапку на расєйських попах
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22.11.2022 08:59 Відповісти
Повторюю-у рпц св'ятості стільки скільки у старої шльондри цноти...
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22.11.2022 09:00 Відповісти
Жоден фсбшник в рясі не постраждав?
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22.11.2022 09:01 Відповісти
Давно пора розігнати все це сатанинське мацкаляче кодло!
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22.11.2022 09:02 Відповісти
Теж не вірю у щирість намірів. Дев'ять місяців упритул не помічали, аж ось раптом... Імітація бурхливої діяльності
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22.11.2022 09:02 Відповісти
Не 9 місяців а вісім років
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22.11.2022 09:04 Відповісти
вони і зараз не побачили, просто їх ткнули носом і виложили в інтернет той спів. А навіщо такі служби коли від них нуль? Коли виженуть московських попів з наших святинь?
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22.11.2022 09:10 Відповісти
краще б податкову на них напустили, тоді б гарантовано прикрили той гадюшник
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22.11.2022 09:03 Відповісти
а що податкова - штраф максимум заплатять і все, ні так не пасує, йдеться про зраду а не про банальну несплату податків.
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22.11.2022 15:58 Відповісти
модератор Цензора - навіщо ви видалили цей мій твіт? Всі знають, що в ОП багато адептів МПЦ-ФСБ. Зеленський зустрічається з Онуфрієм теж - є спільні фото👇

перед обшуками ЗеЄрмаки попередили своїх у Лаврі - знайдуть українські прапори та портрети Шевченка поряд із іконами
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22.11.2022 09:04 Відповісти
потрібно щоб кияни їх і вигнали "на святую срусь"
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22.11.2022 09:45 Відповісти
не за Русь а за рассєю.

.
православнутi суки москальського сатанату РПЦ-КДБ спiвали саме про рассєю-

паРашу. для цих гнид Русь - це паРаша-ерефiя.

плывёёёт на рассиииею...прааабуждааается мааатушка-Русь.

рашистське кодло москальського сатанату РПЦ-КДБ все ще в святих Лаврах...

.
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22.11.2022 13:15 Відповісти
В центре Киева проходит встреча офицеров СБУ и ФСБ.
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22.11.2022 09:05 Відповісти
У 1051 р. ченці Антоній з м. Любеча на Чернігівщині і Феодосій з м. Василева (Василькова) на Київщині заснували Києво-Печерську обитель. Згодом за часів перебування на великокняжому престолі дітей Ярослава її було перетворено на лавру.
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22.11.2022 09:06 Відповісти
Опечатать а московстких попив депортувати в Туреччину на...й
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22.11.2022 09:07 Відповісти
От не розумію для чого закривати обличчя цим ує...м як паша мерседес?? За 300 років тотального гіпнозу мозок цього лайна перетворився в плісняву. Після очищення приміщень там потрібно білизною і Святою водою ще 100 років дезінфекцію проводити..
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22.11.2022 09:09 Відповісти
які нах...й безпекові заходи????
зачистку треба робити!!!
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22.11.2022 09:13 Відповісти
Для відома СБУ і ОПи- всі ритуальні послуги в Україні, крім окремих міст на заході України, запаковані "батюшками" і їх послугами від УПЦ філії РПЦ. Їдуть замовити труну, вінки, хрестики, накидку і вам в придічу послуги московського попа, який приходить і відспівує на російській мові, вбиваючи Вам в голову щось про"єдиний нарід" і в кінці каже щось про "братовбивчу війну", повідомляючи, що не можна вбивати "братів" росіян, що це Божа кара на нас за наші гріхи. Не соромно? А у військових частинах храми вже перейшли до ПЦУ, чи також під московськими попами?
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22.11.2022 09:20 Відповісти
Гнати їх треба було давно що це цирк .Московська філія попів в столиці
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22.11.2022 09:21 Відповісти
что с рожей падло
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22.11.2022 09:22 Відповісти
паша-мерседес щось не веселий...
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22.11.2022 09:29 Відповісти
там вроде под глазом старый 2х недельный синяк не уж-то его приложили кулаком в хлебало
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22.11.2022 10:04 Відповісти
Яка лють в очах... Кодло гнид кацапських...
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22.11.2022 10:49 Відповісти
пяляться на "гнев священний праведний", але душа повна тлену, тому тільки лють виходить і ще зневага.
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22.11.2022 16:00 Відповісти
бо пересяде в інвалідську коляску
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22.11.2022 09:36 Відповісти
Я после твоего поста вспомнил появление бабы Дули Тимошонки на Майдане. В коляске и на высоких каблуках. И как она заблеяла : любі мої... , надеясь, что ее на этой коляске закатят в кабинет президента и дадут булаву.
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22.11.2022 10:07 Відповісти
а чорт, таке нагадувати, так вибісила. Багато людей чекали від неї чогось розумного, а вона "на нас напали темниє сили"!
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22.11.2022 16:02 Відповісти
"и выхри враждебные веют"
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24.11.2022 08:08 Відповісти
Бородаті небаби в платтях ,тьху пілять
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22.11.2022 10:39 Відповісти
для початку нормально, ніхто і цього не очікував
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22.11.2022 09:26 Відповісти
Типа Труп немецкого Мудака из города Дрезден Петра Столыпина отвезут на родину в Германию...Канцлер Щольц ждет Хероя братской РабZeи.. почти Молотов-Риббентроп...🤣🤣🤣
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22.11.2022 09:33 Відповісти
бороди обстригти в цих "попов" і зробити пензлики, якими "випензлювати" їх на "святую срусь"
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22.11.2022 09:35 Відповісти
Обміняти їх на азовців
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22.11.2022 09:43 Відповісти
такий рейд треба робити не тільки в лаврі , по всіх їх кублах по всій Україні...
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22.11.2022 09:44 Відповісти
Вигнати всю ту шушеру і святою водою покропити скрізь
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22.11.2022 09:55 Відповісти
Приятно посмотреть на кислую свинную рожу попа павла, начальника этого прикацвапленного сборища ************** в нашей святыне, в Лавре. Давно пора их всех разогнать и передать Лавру нашей ПЦУ во главе с Епифанием.
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22.11.2022 10:01 Відповісти
Вся шобла с мерсом с утра уже была. Явно стукнул стукач ранее. Жаль, успели заныкать всякое. Надо было сюда налететь ранее, а не там где дуры бабы пели.
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22.11.2022 10:04 Відповісти
Давно потрібно було б перешерстити це ФСБешне гніздо расРашки!! Але куди там там же Баканов зелена гнида був "свій" в доску прихожанин!! Може тепер вже його наступник приведе цю паскудну організацію до тями та у відповідності до законодавства!!
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22.11.2022 10:07 Відповісти
Визы проверьте.
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22.11.2022 10:13 Відповісти
Ванька Бакланов з Тимофєєвим перестали дах тримати? Ще в Введеньський монастир зайдіть і в їхній скит в Томашівці, де попи тітушок в 14 переховували.
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22.11.2022 10:15 Відповісти
С роззиянами у нас визовый режим. Поэтом необходимо проверить наличие виз и их тип. С учетом что получено 10 виз на всю Украину, весьма большая вероятность что некоторые граждане соседних стран находятся нелегально. Внести как нелегалов в базы и запретить въезд в течении 5-10 лет.
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22.11.2022 10:16 Відповісти
назавжди, не ... шастать.
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22.11.2022 16:03 Відповісти
Вой стаіт-стаіііт
Над расііісаюууу
І загнулся масковскій улуус...
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22.11.2022 10:21 Відповісти
давно уже тот клоповник -мп пора трусить............................................СБУ-РЕСПЕКТ!
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22.11.2022 10:42 Відповісти
Скоріше всього ці перевірки лише для того,щоб заспокоїти громадські збурення. На цьому все і закінчиться
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22.11.2022 10:47 Відповісти
Усіх фсбешних чортів підоруzzкого скрєпостана у попівських рясах НЕГАЙНО загрузити у столипинські вагони і НАХ*Й з УКРАЇНИ до підороzzії....!!!

Хай ПИ*ДУЮТЬ у бараки підоруzzкого скрєпостана, голодних і холодних мухосранськів і там проводять свої шабаші прославляння вови про*байкіна та його нагуляних недоносків та потаскух з деребен-думи, які про*бали століттями награбовані скрєпостанські лжедостатки....!!!
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22.11.2022 11:25 Відповісти
До п.ди такі заходи сбу - долучити до перевірок скрепних треба ЗСУ
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22.11.2022 12:33 Відповісти
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22.11.2022 12:46 Відповісти
https://t.me/tZEinform/22020 tZEinform *

Настоятель КП Лаври Митрополит Павло УПЦ (МП) (Лебідь Петро Дмитрович) приїхав в Офіс Президента України на зустріч з головою ОПУ Єрмаком. Можлива причина візиту - обшуки, що проводить СБУ в Лаврі.
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22.11.2022 15:36 Відповісти
На людях що ходять до Лаври теж лежить провина! Аби півроку туди ніхто не прийшов вони самі б поїхали.
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22.11.2022 12:49 Відповісти
Давно пора ,нужно ЗАПРЕТИТ МП в Украине ,хватит играть в бирюльки.Это скопище агентом ФСБ и врагов Украины
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22.11.2022 12:51 Відповісти
32 роки анабіозу, нарешті прокинулись!
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22.11.2022 13:01 Відповісти
Постригти, збрити бороди. Саперні лопатки в руки і на передову, в атаку.
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22.11.2022 13:26 Відповісти
разве это батюшки?черти.
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22.11.2022 13:34 Відповісти
Все просто - кацапів нафіг з Лаври, їх агентів також, бо це фсб
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22.11.2022 14:09 Відповісти
Гоніть ціх тварин у рясах за паребрік!
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22.11.2022 14:12 Відповісти
"- Андрюша! Вы рамсы попутали? Сейчас начальству нашему общему на Лубянку позвоню!"
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22.11.2022 15:45 Відповісти
взагалі якого х@я лавра належить москалям??
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22.11.2022 18:57 Відповісти
И хрен какого попа рпц посадят....
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22.11.2022 21:30 Відповісти
комедiя, та й годi
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22.11.2022 22:24 Відповісти
Того ж тижня, за словами Барчук, до Києво-Печерської лаври виїхала знімальна група «5 каналу», щоб зняти монаші грядки над печерами. «З групою поїхала молода журналістка Наталя Т. Буквально за кілька хвилин до групи вибіг владика Павло, відібрав в оператора камеру і вдарив нею журналістку в обличчя. Ударив з такою силою, що вибив Наталі передні зуби. Я бачила її після того удару, на неї боляче було дивитись», - пише Барчук.
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23.11.2022 01:00 Відповісти
Ходоковський, Пасічник, Наумов, Прозоров, Дудін, Самохін, Клініч, Рябуха... Щось здається, що не там шукають отой осередок "руського миру".
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23.11.2022 04:34 Відповісти
 
 