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Новини Війна
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Обстріл пологового відділення у Вільнянську: У лікаря-реаніматолога 37% опіків

область,запорізька

О другій ночі російські нелюди обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні Запорізької області.

Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що загинуло немовля. Одна мама поранена.

"Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка.

Ми ніколи вас не пробачимо. Світ ніколи вас не пробачить. Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили, вже ніхто не поверне", - наголошує Ляшко.

Також читайте: Росіяни обстріляли ракетами пологове відділення у Вільнянську на Запоріжжі, загинуло немовля. ФОТОрепортаж

Автор: 

лікарня (1365) обстріл (29302) Запорізька область (3750) Ляшко Віктор (1518)


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23.11.2022 09:33 Відповісти
це ще раз пояснює: Московія - держава терорист,
люди які зовуть себе "руськІє", це мразі готові вбивати всі, хто не бажає жити в їх болоті.
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23.11.2022 09:56 Відповісти
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.
Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ.
На місця працюють рятувальники, - очільник Запорізької ОВА Олександр Старух".

*
ІДІЛ діти у порівнянні із рашистськими потворами.
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23.11.2022 09:59 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

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23.11.2022 11:35 Відповісти
Русиш -швайне! Прикро визнати, Але таки нiмцi були правi. Вони помилились прирiвнявши до кацапiв українців
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23.11.2022 10:04 Відповісти
Раніше хоч робили вигляд,що там військові або техніка ЗСУ.
А зараз відкрито падіють,що саме в пологовий будинок влучили.
«Работайтє,братья,мєньшє націков будєт»
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23.11.2022 13:00 Відповісти
 
 