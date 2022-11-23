Обстріл пологового відділення у Вільнянську: У лікаря-реаніматолога 37% опіків
О другій ночі російські нелюди обстріляли пологовий корпус Вільнянської лікарні Запорізької області.
Про це повідомив у фейсбуці міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що загинуло немовля. Одна мама поранена.
"Двох лікарів дістали з-під завалів. У лікаря-реаніматолога 37% опіків. Поранені отримують допомогу. Маленьке життя, яке могло колись стати великим і щасливим, вже не поверне ніхто. Це НЕ країна-терорист, це країна-вбивця. Це не відповідальність того виродка, який запустив цю ракету, це відповідальність кожного росіянина, хто підтримує або не виступає проти режиму божевільного маніяка.
Ми ніколи вас не пробачимо. Світ ніколи вас не пробачить. Ви колись оговтаєтесь від пропаганди, якою вам промили мізки, але буде вже запізно. Життя дітей, яких ви вбили, вже ніхто не поверне", - наголошує Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
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люди які зовуть себе "руськІє", це мразі готові вбивати всі, хто не бажає жити в їх болоті.
Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ.
На місця працюють рятувальники, - очільник Запорізької ОВА Олександр Старух".
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ІДІЛ діти у порівнянні із рашистськими потворами.
А зараз відкрито падіють,що саме в пологовий будинок влучили.
«Работайтє,братья,мєньшє націков будєт»