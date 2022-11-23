Обстрел родильного отделения в Вольнянске: У врача-реаниматолога 37% ожогов

В два ночи российские изверги обстреляли родильный корпус Вольнянской больницы Запорожской области.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что погиб младенец. Одна мама ранена.

"Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это НЕ страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка.

Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет", - подчеркивает Ляшко.

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