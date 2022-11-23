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Новости Война
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Обстрел родильного отделения в Вольнянске: У врача-реаниматолога 37% ожогов

область,запорізька

В два ночи российские изверги обстреляли родильный корпус Вольнянской больницы Запорожской области.

Об этом сообщил в фейсбуке министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что погиб младенец. Одна мама ранена.

"Двух врачей достали из-под завалов. У врача-реаниматолога 37% ожогов. Раненые получают помощь. Маленькую жизнь, которая могла когда-то стать большой и счастливой, уже не вернет никто. Это НЕ страна-террорист, это страна-убийца. Это не ответственность урода, который запустил эту ракету, это ответственность каждого россиянина, кто поддерживает или не выступает против режима сумасшедшего маньяка.

Мы никогда вас не простим. Мир никогда вас не простит. Вы когда-нибудь оправитесь от пропаганды, которой вам промыли мозги, но будет уже поздно. Жизнь детей, которых вы убили, уже никто не вернет", - подчеркивает Ляшко.

Смотрите: Из-под завалов родильного отделения Вольнянской больницы в Запорожской области спасены два человека, - ГСЧС. ВИДЕО

больница (1443) обстрел (27972) Запорожская область (3215) Ляшко Виктор (1366)


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Тварюки
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23.11.2022 09:33 Ответить
це ще раз пояснює: Московія - держава терорист,
люди які зовуть себе "руськІє", це мразі готові вбивати всі, хто не бажає жити в їх болоті.
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23.11.2022 09:56 Ответить
"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні.
Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ.
На місця працюють рятувальники, - очільник Запорізької ОВА Олександр Старух".

*
ІДІЛ діти у порівнянні із рашистськими потворами.
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23.11.2022 09:59 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

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23.11.2022 11:35 Ответить
Русиш -швайне! Прикро визнати, Але таки нiмцi були правi. Вони помилились прирiвнявши до кацапiв українців
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23.11.2022 10:04 Ответить
Раніше хоч робили вигляд,що там військові або техніка ЗСУ.
А зараз відкрито падіють,що саме в пологовий будинок влучили.
«Работайтє,братья,мєньшє націков будєт»
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23.11.2022 13:00 Ответить
 
 