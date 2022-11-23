Окупанти мобілізували майже всіх чоловіків у селах навколо Довжанська на Луганщині, - ОВА

Російські загарбники у селах навколо Довжанська Луганської області мобілізували практично всіх чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"У селах навколо Довжанська росіяни мобілізували практично всіх чоловіків, на Старобільщині військові рф заселяються в порожні домівки, окупаційна влада з січня збирається підвищити тарифи на комуналку.



Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися.

Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10% практично всіх послуг", - зауважили в ОВА.

За даними обладміністрації, на Луганщині зникають платоспроможні чоловіки: "Так, у 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх, кому до 60 років. Зокрема у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги представників сільських та селищних рад".

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