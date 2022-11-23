Ніч на Донеччині: Обстріли на фронті від Курахівської до Лиманської громади

Вночі росіяни вели обстріли на ділянках фронту від Курахівської до Лиманської громади на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку внаслідок обстрілу пошкоджено 4 будинки у Курахівці Курахівської громади та 1 будинок в Олександрополі Мар'їнської громади. Також під вогнем - Мар'їнка, село Костянтинівка та околиці Очеретинської громади. В Авдіївці ніч минула відносно спокійно - поодинокі прильоти по старій частині міста, без постраждалих.

"На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 6 одержали поранення у Бахмуті. У місті пошкоджено 2 багатоповерхівки та 1 адмінбудівля. Поодинокі обстріли зафіксовано біля Роздолівки, Яковлівки і Бахмутського у Соледарській громаді та на околицях Торецької і Часовоярської громад", - йдеться у повідомленні.

На Лисичанському напрямку було гучно у Торському та Зарічному Лиманської громади та на околицях Сіверська. Без жертв.

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