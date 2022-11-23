ЗСУ мають перевагу завдяки мудрому використанню новітніх технологій, - НАТО
Українські захисники дуже мудро використовують новітні технології, що дає їм перевагу над російськими загарбниками на полі бою.
Про це очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер сказав під час візиту до Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Однією з причин успішного витіснення Збройними силами України російських загарбників є розумне використання українцями нових технологій", - сказав Бауер.
Він звернув увагу на критично важливу роль технологічних компаній в українських воєнних успіхах.
"Кілька місяців тому, коли ми згадували про такі компанії, як Microsoft чи Starlink, то на думку спадали лептопи та супутники. Тепер ми розцінюємо їх як компанії, що допомагають перемогти у війні", - зазначив адмірал.
За його словами, "стратегічна важливість технологій зростає й змінить баланс у підтриманні миру в майбутньому".
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Захід обсягами своїх постачань озброєнь Україні безпосередньо керує тривалістю війни і кількістю смертей наших героїв та руйнувань.
США і Захід дуже бояться (та/або не бажають) вступати у війну з рашей - бо раша є ядерною державою.
А не дають нам більше зброї (цідять по чайній ложечці), щоб ми самі швидко не розбили рашу, з тієї ж причини, і хочуть "зберегти обличчя" Пу.
Тому намагається утримувати статус кво, і відкладає на післязавтра рішення, які необхідно було прийняти ще позавчора.