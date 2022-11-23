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Сьогодні на Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій

міни,розмінування

Жителі Київської області сьогодні, 23 листопада, можуть чути вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів у двох районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети:

  • 12:00-15:00 - у Вишгородському районі
  • 14:00-16:00 - у Бучанському районі.

"У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.

Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги обов’язково спускайтесь в укриття", - закликали в ОВА.

Також читайте: У Вишгородському районі Київщини тривають навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

Автор: 

вибух (4527) Київська область (4105) сапер (205)


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