Сьогодні на Київщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій
Жителі Київської області сьогодні, 23 листопада, можуть чути вибухи через знищення вибухонебезпечних предметів у двох районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.
Зазначається, що сьогодні сапери ДСНС знищуватимуть вибухонебезпечні предмети:
- 12:00-15:00 - у Вишгородському районі
- 14:00-16:00 - у Бучанському районі.
"У зв'язку з цим мешканці можуть чути звуки вибухів.
Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час тривоги обов’язково спускайтесь в укриття", - закликали в ОВА.
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