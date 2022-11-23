Ядерне роззброєння РФ - умова повоєнних домовленостей, - Данілов
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ядерне роззброєння Росії буде умовою повоєнних домовленостей із її новим керівництвом.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, повна денуклеаризація Росії - це гарантія для України та всього світу, що агресія РФ не повториться, а для планети не з'явиться загроза ядерного апокаліпсиса.
Він зазначив, що безумовне ядерне роззброєння РФ буде умовою повоєнних домовленостей України та союзників із новим керівництвом Росії.
Також Данілов підкреслив, що домовленості можуть укладатися з іншими державами, які утворяться на території РФ.
Повна денуклеаризація росії – гарантія для 🇺🇦 і 🌎 неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей 🇺🇦 і 🌎 з новим керівництвом рф або інших держав, які будуть утворені на її території.— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022
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Дай Бог!
Єдині кого будуть лікувати так це росіяни. Лікувати в нуль.
Росіяни стануть історією як історією стали арійці, радянські люди, великороси та інші політичні химери.
Геноцидили великоросів, совєтів чи арійців? Думаю що цей термін до факту знищення цих химер неприпустимий, їх ніхто не геноцидив їх просто кінчили як кінчать росіян. А тепер марш в одну шеренгу на лікування разом із росіянами та рештою пособників фашистського народу який звуть росіяни.
Не будет ничего этого.
А які інструменти? Це треба вже проговорювати.
І взагалі вже можна було б знищувати мобільні пускові військ РВСН, склади та страчувати спеціалістів рф задіяних у виготовленні щоб потім не було кому відновити.
"дають по чайній ложці" - а могли б взагалі не давати. Це не є виправдання. Так вони нам винні як земля колгоспу, і інакше ядерна війна в якій вони помруть, але завжди треба розраховувати тільки на себе.
"в якому стані країна" - в стані руїни. І це не вперше. Сто років назад те саме було. Те що нас чекає епоха руїни я ще в 2019 писав якщо не раніше. Тим не менш подивіться на ІРАН. Йому його епоха руїни не мішає видобувати ресурси та за рахунок них і що головне ними будувати підземні заводи. А на тих заводах в повній міжнародній ізоляції робити дрони аналоги байрактарів (той який ми в морі виловили), аналоги харопів (ті мопеди якими нас ********), балістичні ракети (ті які рф зараз отримує), бронежилети, форму, каски (те в що зараз вдягають мобіків рф), снаряди і так далі. Навіть збагачувати радіоактивні ізотопи та робити атомну зброю. І все це під постійним ракетним обстрілом від сусідів.
Тому не бачу перешкод щоб виїбати росію, всіх росіян та висушити. Було б бажання і рф можна перетворити в безлюдні болота...
"никатися тижнями" - вони їздять по чітко визначених маршрутах від стоянки до стоянки. Все це відомо та легко відстежується в наш час. При тому більшість, а можливо навіть всі 100% є муляжами. Наші вже не раз брали в полон солдатів які охороняли ці мобільні пускові так як в рф тупо закінчились навчені солдати, офіцери і вона перекинула цих спеців РВСН в Україну.
"склади знищувати,ну ну і хто ж це буде робити,часом не ти" - ті самі хто знищував всі попередні склади. Просто треба масштабувати та виділити норм бюджет, а не збирати на коробку у населення. Інструментів щоб доставити бавовну просто безліч. А що головне в рф там ППО немає...
"а про "страчувати" це взагалі клоунада" - це реальність та частково відбувшийся факт. Вже було пару таких подій де спеціалісти згорали разом із російськими НДІ, а просто так це не відбувається. Але на жаль у нас явно поки що не прийнято так діяти, і це була скоріше за все ініціатива окремих осіб. Я ж за те щоб прийняти це за державну програму та почати масове забивання на м'ясо всіх важливих кадрів рф та співчуваючих їм. Вони повинні відповісти за вбитих дітей, знищені міста, пологові будинки, школи та університети.
Ти гарантовано зомбі пропаганди рф чи просто дрисня в якої пригоріло від того як ми опускаємо вс рф і як не зважаючи на статус сверхдержави плануєм росіян кінчати.
В українців не буде горіти від пропозиції не те що кінчати росіян, а зробити конвеєр по їх окувалдуванню за всі ті звірства що зробили росіяни (за зґвалтованих та вбитих дітей, за кастрованих чоловіків, за замордованих жінок, та тільки за один Маріуполь і те як росіяни знущались над азовцями самих росіян можна всіх стратити як колись стратили арійців гітлера, немає зараз ніяких арійців, і ніхто це геноцидом не називає). Але в тебе горить від цієї пропозиції.
І те як пригоріло у тебе від того що пропаганда зомбоящика параші про неймовірну крутість та потужність армії рф, ппо рф, охорони складів рф, мобільних пускових - нами взагалі ігнорується ще одне підтвердження.
P.S. Зруйную трохи твій марічкосвіт та поясню чому ігнорується рвсн - правда в тому що ракети ті важать до хера, а самі пускові і того ще все більше погіршують як наслідок для їх переміщення будують бетонні дороги та бетонні площадки. У нас теж була (і є) така мережа доріг, і на одній дорозі з цієї мережі прошлого року піарились що вперше капітально ремонтували з моменту її будівництва, що був далі більше 40 років (і дорога та була реально в стані руїни). А тепер просто згадується стан траси Лєна:
"терор пропонуєш" - де в моїх словах хоч згадка про терор? Є така річ як абсолютна війна. А я просто не є наївним і не вірю в казки, як не вірив в 2014 що рф заспокоїться.
До речі в тебе якесь притягнене за фаберже визначення - невже знищувати пускові РВСН це терор? Може вбивати спеців це терор? Ой так це що тоді Данілов коли говорив за страту Іранців в Криму то це був терор? Ні це не терор.
Терор це обстрілювати роддоми, знищувати міста, кидати чугуній та стріляти куди попало ракетами із відхиленням в сто метрів, а то й кілометр. Терор це погрожувати всім ядерною зброєю. Терор це залякувати мирняк. Воно так і перекладається. Терор це коли ти не армію чи військові об'єкти-виробництва противника знищує, а застрашуєш населення лишаючи його умов для життя та обстрілюючи його і постійно хрюкаючи про атомну зброю, хімічну зброю і так далі. Ось він терор. І росіяни вже терористи.
P.S. І з цього та попередніх твоїх коментарів я роблю висновок що ти не просто не знаєш визначення терміну, а свідомо маніпулюєш в інтересах рф.
P.P.S. При чому всі росіяни що підтримують їх фюрера, армію чи рюске мир(його культуру), існування самої росії є тими терористами. А зачищати територію від терористів це нормально. Іділовців ніхто не фільтрує. А у них теж є громадянство. Є іділовці журналісти, іділовці водії автобусів, іділовці вчителі, навіть іділовці діти і так далі. І що роблять з членами ІДІЛ та захопленою ним територією я думаю тобі пояснювати не треба. Чи треба?