Ядерне роззброєння РФ - умова повоєнних домовленостей, - Данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ядерне роззброєння Росії буде умовою повоєнних домовленостей із її новим керівництвом.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, повна денуклеаризація Росії - це гарантія для України та всього світу, що агресія РФ не повториться, а для планети не з'явиться загроза ядерного апокаліпсиса.

Він зазначив, що безумовне ядерне роззброєння РФ буде умовою повоєнних домовленостей України та союзників із новим керівництвом Росії.

Також Данілов підкреслив, що домовленості можуть укладатися з іншими державами, які утворяться на території РФ.

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