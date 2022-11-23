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Ядерне роззброєння РФ - умова повоєнних домовленостей, - Данілов

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що ядерне роззброєння Росії буде умовою повоєнних домовленостей із її новим керівництвом.

Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, повна денуклеаризація Росії - це гарантія для України та всього світу, що агресія РФ не повториться, а для планети не з'явиться загроза ядерного апокаліпсиса.

Він зазначив, що безумовне ядерне роззброєння РФ буде умовою повоєнних домовленостей України та союзників із новим керівництвом Росії.

Також Данілов підкреслив, що домовленості можуть укладатися з іншими державами, які утворяться на території РФ.

Також читайте: США та РФ домовилися не застосовувати ядерну зброю, - Ердоган

Повна денуклеаризація росії – гарантія для 🇺🇦 і 🌎 неповторення злочину агресії й створення загроз ядерного апокаліпсиса для світу. Безумовне ядерне роззброєння – умова повоєнних домовленостей 🇺🇦 і 🌎 з новим керівництвом рф або інших держав, які будуть утворені на її території.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) November 23, 2022

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (66193) ядерна зброя (1177) переговори з Росією (1308)


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Топ коментарі
+6
*****((((, на кого це розраховано?!
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23.11.2022 14:47 Відповісти
+5
Пиз..ти - не мiшки тягати...
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23.11.2022 14:48 Відповісти
+3
Гарно співає
Дай Бог!
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23.11.2022 14:39 Відповісти
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23.11.2022 14:39 Відповісти
Він глухий, хто зна? Чи десь вже на морях? Бо як можна розповідати таку маячню, малювати з резніком схеми ракет раші, коли тут всі будинки здригаються?
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23.11.2022 14:43 Відповісти
Кіздун...
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23.11.2022 14:45 Відповісти
*****((((, на кого це розраховано?!
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23.11.2022 14:47 Відповісти
не дивлюся телевізор вже дуже давно, з 24.02 він навіть фізично відсутній))
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23.11.2022 15:28 Відповісти
Пиз..ти - не мiшки тягати...
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23.11.2022 14:48 Відповісти
Все вірно, нахіба нам потрібен поряд дебіл з ядерною дубиною..
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23.11.2022 14:49 Відповісти
Китай тогда нападет на Россию. США выступят категорически против этого. Вот что-что, а если расеяншка станет либеральной и пойдет в НАТО, то войны с Китаем ей не избежать. В любом случае этого не будет.
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23.11.2022 14:51 Відповісти
даніпов унікальний бовдур
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23.11.2022 14:54 Відповісти
Це ненаукова фантастика.
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23.11.2022 14:56 Відповісти
Да тут кинбурнскую косу взять не могут, а в мриях уже на пепелище Москвы договариваются.
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23.11.2022 16:01 Відповісти
Кінбурнську з великої, ********* з малої, блєадь!
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23.11.2022 17:48 Відповісти
Он идиот? Или забыл что Гитлер как раз сыграл на реваншизме после ПМВ и когда Германия была ограблена репарациями и унижена запретами на армию?
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23.11.2022 14:59 Відповісти
Не буде російського гітлера бо не буде росіян. Їх треба повністю кінчати. В нуль. Бо що таке росіяни? Це окуповані татари, мокші, карели, дагестанці, нохчі, якути і так далі по списку. Росіяни це антилюдська химера зшита із інших поневолених народів.
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23.11.2022 15:14 Відповісти
Ух ***, ты сейчас предложил геноцид миллионов. Иди лечись.
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24.11.2022 20:59 Відповісти
І знову. - "Реєстрація: 21 жовтня 2022"

Єдині кого будуть лікувати так це росіяни. Лікувати в нуль.

Росіяни стануть історією як історією стали арійці, радянські люди, великороси та інші політичні химери.

Геноцидили великоросів, совєтів чи арійців? Думаю що цей термін до факту знищення цих химер неприпустимий, їх ніхто не геноцидив їх просто кінчили як кінчать росіян. А тепер марш в одну шеренгу на лікування разом із росіянами та рештою пособників фашистського народу який звуть росіяни.
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25.11.2022 00:10 Відповісти
Дурень думкою багатіе.

Не будет ничего этого.
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25.11.2022 10:04 Відповісти
ідіот якийсь,
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23.11.2022 15:01 Відповісти
Все супер.

А які інструменти? Це треба вже проговорювати.

І взагалі вже можна було б знищувати мобільні пускові військ РВСН, склади та страчувати спеціалістів рф задіяних у виготовленні щоб потім не було кому відновити.
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23.11.2022 15:16 Відповісти
Все це на даний момент просто піздьож. Це понівечена Україна буде заходити в москву для знищення режиму *****? Нам для того, щоб свої території відбити дають по чайній ложці озброєння. Про те в якому стані країна і говорити не приходиться.
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23.11.2022 15:29 Відповісти
"Україна буде заходити в москву" - взагалі не бачу перешкод. Та я стільки варіантів як зробити там в рф тотальну смерть бачу що не розумію в чому проблема.

"дають по чайній ложці" - а могли б взагалі не давати. Це не є виправдання. Так вони нам винні як земля колгоспу, і інакше ядерна війна в якій вони помруть, але завжди треба розраховувати тільки на себе.

"в якому стані країна" - в стані руїни. І це не вперше. Сто років назад те саме було. Те що нас чекає епоха руїни я ще в 2019 писав якщо не раніше. Тим не менш подивіться на ІРАН. Йому його епоха руїни не мішає видобувати ресурси та за рахунок них і що головне ними будувати підземні заводи. А на тих заводах в повній міжнародній ізоляції робити дрони аналоги байрактарів (той який ми в морі виловили), аналоги харопів (ті мопеди якими нас ********), балістичні ракети (ті які рф зараз отримує), бронежилети, форму, каски (те в що зараз вдягають мобіків рф), снаряди і так далі. Навіть збагачувати радіоактивні ізотопи та робити атомну зброю. І все це під постійним ракетним обстрілом від сусідів.

Тому не бачу перешкод щоб виїбати росію, всіх росіян та висушити. Було б бажання і рф можна перетворити в безлюдні болота...
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23.11.2022 16:19 Відповісти
ух якій ти кінчало... а реальність то срала на тебе,мобільні пускові тому й такі небезпечні що можуть никатися тижнями а то й місяцями в тайзі,то раз,склади знищувати,ну ну і хто ж це буде робити,часом не ти? а про "страчувати" це взагалі клоунада
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24.11.2022 03:44 Відповісти
Хех як в тебе пригоріло, а дата пояснює чому. - "Реєстрація: 07 березня 2022"



"никатися тижнями" - вони їздять по чітко визначених маршрутах від стоянки до стоянки. Все це відомо та легко відстежується в наш час. При тому більшість, а можливо навіть всі 100% є муляжами. Наші вже не раз брали в полон солдатів які охороняли ці мобільні пускові так як в рф тупо закінчились навчені солдати, офіцери і вона перекинула цих спеців РВСН в Україну.

"склади знищувати,ну ну і хто ж це буде робити,часом не ти" - ті самі хто знищував всі попередні склади. Просто треба масштабувати та виділити норм бюджет, а не збирати на коробку у населення. Інструментів щоб доставити бавовну просто безліч. А що головне в рф там ППО немає...

"а про "страчувати" це взагалі клоунада" - це реальність та частково відбувшийся факт. Вже було пару таких подій де спеціалісти згорали разом із російськими НДІ, а просто так це не відбувається. Але на жаль у нас явно поки що не прийнято так діяти, і це була скоріше за все ініціатива окремих осіб. Я ж за те щоб прийняти це за державну програму та почати масове забивання на м'ясо всіх важливих кадрів рф та співчуваючих їм. Вони повинні відповісти за вбитих дітей, знищені міста, пологові будинки, школи та університети.
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24.11.2022 15:06 Відповісти
ясно ще один недорозвинутий який на дату реги дивиться,тіпа "дєдушка",пливи гімно кінчальне далі,кінчало)))
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25.11.2022 14:30 Відповісти
Зальотна худобо дата реєстрації це маркер для швидкого визначення зальотної дрисні та іншої вати який майже в 99% підтверджується вашими коментарями при подальшому спілкуванні з вами.

Ти гарантовано зомбі пропаганди рф чи просто дрисня в якої пригоріло від того як ми опускаємо вс рф і як не зважаючи на статус сверхдержави плануєм росіян кінчати.

В українців не буде горіти від пропозиції не те що кінчати росіян, а зробити конвеєр по їх окувалдуванню за всі ті звірства що зробили росіяни (за зґвалтованих та вбитих дітей, за кастрованих чоловіків, за замордованих жінок, та тільки за один Маріуполь і те як росіяни знущались над азовцями самих росіян можна всіх стратити як колись стратили арійців гітлера, немає зараз ніяких арійців, і ніхто це геноцидом не називає). Але в тебе горить від цієї пропозиції.

І те як пригоріло у тебе від того що пропаганда зомбоящика параші про неймовірну крутість та потужність армії рф, ппо рф, охорони складів рф, мобільних пускових - нами взагалі ігнорується ще одне підтвердження.

P.S. Зруйную трохи твій марічкосвіт та поясню чому ігнорується рвсн - правда в тому що ракети ті важать до хера, а самі пускові і того ще все більше погіршують як наслідок для їх переміщення будують бетонні дороги та бетонні площадки. У нас теж була (і є) така мережа доріг, і на одній дорозі з цієї мережі прошлого року піарились що вперше капітально ремонтували з моменту її будівництва, що був далі більше 40 років (і дорога та була реально в стані руїни). А тепер просто згадується стан траси Лєна:

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25.11.2022 20:23 Відповісти
Ух як тебе порвало. Ну ти там попустить. Візьми тазік з льодом і сядь на нього щоб потушити.

"терор пропонуєш" - де в моїх словах хоч згадка про терор? Є така річ як абсолютна війна. А я просто не є наївним і не вірю в казки, як не вірив в 2014 що рф заспокоїться.

До речі в тебе якесь притягнене за фаберже визначення - невже знищувати пускові РВСН це терор? Може вбивати спеців це терор? Ой так це що тоді Данілов коли говорив за страту Іранців в Криму то це був терор? Ні це не терор.

Терор це обстрілювати роддоми, знищувати міста, кидати чугуній та стріляти куди попало ракетами із відхиленням в сто метрів, а то й кілометр. Терор це погрожувати всім ядерною зброєю. Терор це залякувати мирняк. Воно так і перекладається. Терор це коли ти не армію чи військові об'єкти-виробництва противника знищує, а застрашуєш населення лишаючи його умов для життя та обстрілюючи його і постійно хрюкаючи про атомну зброю, хімічну зброю і так далі. Ось він терор. І росіяни вже терористи.

P.S. І з цього та попередніх твоїх коментарів я роблю висновок що ти не просто не знаєш визначення терміну, а свідомо маніпулюєш в інтересах рф.



P.P.S. При чому всі росіяни що підтримують їх фюрера, армію чи рюске мир(його культуру), існування самої росії є тими терористами. А зачищати територію від терористів це нормально. Іділовців ніхто не фільтрує. А у них теж є громадянство. Є іділовці журналісти, іділовці водії автобусів, іділовці вчителі, навіть іділовці діти і так далі. І що роблять з членами ІДІЛ та захопленою ним територією я думаю тобі пояснювати не треба. Чи треба?

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28.11.2022 00:08 Відповісти
Закусывать надо (с)
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23.11.2022 15:24 Відповісти
То на скільки масованих обстрілів у кацапів залишилося ракет? Клоун довбаний!
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23.11.2022 16:56 Відповісти
Заборонити раше мати армію строком на 100 років
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23.11.2022 17:02 Відповісти
Russia is the Bin LadenX10 💣☢
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23.11.2022 18:49 Відповісти
 
 