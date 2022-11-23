Російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України, - ОП
Російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зафіксовані вибухи в різних регіонах країни. Київська область - влучання в житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Не ігноруйте сповіщення повітряної тривоги!", - зазначив він.
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