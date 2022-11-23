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Російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України, - ОП

рф,ракети

Російські терористи намагаються знищити об’єкти енергозабезпечення України.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зафіксовані вибухи в різних регіонах країни. Київська область - влучання в житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків. Будь ласка, залишайтеся в укриттях. Не ігноруйте сповіщення повітряної тривоги!", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об’єктах, - Кулеба (оновлено)

Автор: 

крилаті ракети (1081) ракети (4078) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+10
Вот это гений самый настоящий. Это ж надо до такого догадаться. Такая скорость мысли, никто кроме него не смог бы. Может, начнут, наконец, закупать нормальные газовые (дизельные) миниэлектростанции тысячами штук, разводить трансформаторы по сторонам и заливать их в бетонные купола, та и вышки высоковольтные тоже можно распилить и вертушкой побольше перенести чуть в сторону, чтобы сразу все не накрывали, а нижнюю часть домкратами на шпалах передвинуть. Это же все архипримитивная структура, просто ее для экономии делали в совке так, что все стоит на одном фундаменте. Разнести в стороны, не жалея пару тысяч километров толстых кабелей и все нормально будет, пускай стреляют куда хотят по 1 будке за ракету.
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23.11.2022 14:50 Відповісти
+6
СЛАВА ЗСУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!!!!
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23.11.2022 15:06 Відповісти
+4
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23.11.2022 14:52 Відповісти
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Вот это гений самый настоящий. Это ж надо до такого догадаться. Такая скорость мысли, никто кроме него не смог бы. Может, начнут, наконец, закупать нормальные газовые (дизельные) миниэлектростанции тысячами штук, разводить трансформаторы по сторонам и заливать их в бетонные купола, та и вышки высоковольтные тоже можно распилить и вертушкой побольше перенести чуть в сторону, чтобы сразу все не накрывали, а нижнюю часть домкратами на шпалах передвинуть. Это же все архипримитивная структура, просто ее для экономии делали в совке так, что все стоит на одном фундаменте. Разнести в стороны, не жалея пару тысяч километров толстых кабелей и все нормально будет, пускай стреляют куда хотят по 1 будке за ракету.
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23.11.2022 14:50 Відповісти
а это возможно сделать за неделю месяц? по всей Украине?
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23.11.2022 15:00 Відповісти
Звичайно, за тиждень або місяць не зроблять, але робити вже треба починати.
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23.11.2022 15:42 Відповісти
Деньги?,зажмут!
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23.11.2022 16:38 Відповісти
У нас всі були вже епідеміологами, геополітиками, військовими стратегами. Зараз черга архітекторів і електриків.
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23.11.2022 15:50 Відповісти
Нельзя. Но если очень надо, то можно
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23.11.2022 16:37 Відповісти
Та ладна! Та не може буть...
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23.11.2022 14:51 Відповісти
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23.11.2022 14:52 Відповісти
СЛАВА ЗСУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!!!!
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23.11.2022 15:06 Відповісти
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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23.11.2022 15:19 Відповісти
Капітан Очєвідность вєщаєт
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23.11.2022 15:50 Відповісти
Обламаєтесь рашковаки, в козаків також електрики не було і шось не дуже це їх ворогам допомогло 😆
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23.11.2022 15:54 Відповісти
позашляховик з американської допомоги вже віддав на фронт???
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23.11.2022 16:31 Відповісти
А я то думаю что они делают. Теперь ясно.
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23.11.2022 18:14 Відповісти
Транснефть: Украина возобновила работу участка нефтепровода «Дружба»
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23.11.2022 19:41 Відповісти
 
 