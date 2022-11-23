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Новости Война
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Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины, - ОП

рф,ракети

Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Киевская область - попадание в жилой дом. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Не игнорируйте извещение воздушной тревоги!" - отметил он.

Читайте также: Во всех регионах аварийные отключения в течение суток, - "Укрэнерго"

Автор: 

крылатые ракеты (889) ракеты (3620) Тимошенко Кирилл (432) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
Вот это гений самый настоящий. Это ж надо до такого догадаться. Такая скорость мысли, никто кроме него не смог бы. Может, начнут, наконец, закупать нормальные газовые (дизельные) миниэлектростанции тысячами штук, разводить трансформаторы по сторонам и заливать их в бетонные купола, та и вышки высоковольтные тоже можно распилить и вертушкой побольше перенести чуть в сторону, чтобы сразу все не накрывали, а нижнюю часть домкратами на шпалах передвинуть. Это же все архипримитивная структура, просто ее для экономии делали в совке так, что все стоит на одном фундаменте. Разнести в стороны, не жалея пару тысяч километров толстых кабелей и все нормально будет, пускай стреляют куда хотят по 1 будке за ракету.
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23.11.2022 14:50 Ответить
+6
СЛАВА ЗСУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!!!!
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23.11.2022 15:06 Ответить
+4
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23.11.2022 14:52 Ответить
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Сортировать:
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Вот это гений самый настоящий. Это ж надо до такого догадаться. Такая скорость мысли, никто кроме него не смог бы. Может, начнут, наконец, закупать нормальные газовые (дизельные) миниэлектростанции тысячами штук, разводить трансформаторы по сторонам и заливать их в бетонные купола, та и вышки высоковольтные тоже можно распилить и вертушкой побольше перенести чуть в сторону, чтобы сразу все не накрывали, а нижнюю часть домкратами на шпалах передвинуть. Это же все архипримитивная структура, просто ее для экономии делали в совке так, что все стоит на одном фундаменте. Разнести в стороны, не жалея пару тысяч километров толстых кабелей и все нормально будет, пускай стреляют куда хотят по 1 будке за ракету.
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23.11.2022 14:50 Ответить
а это возможно сделать за неделю месяц? по всей Украине?
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23.11.2022 15:00 Ответить
Звичайно, за тиждень або місяць не зроблять, але робити вже треба починати.
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23.11.2022 15:42 Ответить
Деньги?,зажмут!
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23.11.2022 16:38 Ответить
У нас всі були вже епідеміологами, геополітиками, військовими стратегами. Зараз черга архітекторів і електриків.
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23.11.2022 15:50 Ответить
Нельзя. Но если очень надо, то можно
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23.11.2022 16:37 Ответить
Та ладна! Та не може буть...
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23.11.2022 14:51 Ответить
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23.11.2022 14:52 Ответить
СЛАВА ЗСУ ! УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ !!!!!
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23.11.2022 15:06 Ответить
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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23.11.2022 15:19 Ответить
Капітан Очєвідность вєщаєт
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23.11.2022 15:50 Ответить
Обламаєтесь рашковаки, в козаків також електрики не було і шось не дуже це їх ворогам допомогло 😆
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23.11.2022 15:54 Ответить
позашляховик з американської допомоги вже віддав на фронт???
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23.11.2022 16:31 Ответить
А я то думаю что они делают. Теперь ясно.
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23.11.2022 18:14 Ответить
Транснефть: Украина возобновила работу участка нефтепровода «Дружба»
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23.11.2022 19:41 Ответить
 
 