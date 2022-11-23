Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины, - ОП

Российские террористы пытаются уничтожить объекты энергообеспечения Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня зафиксированы взрывы в разных регионах страны. Киевская область - попадание в жилой дом. Соответствующие службы уже оказывают помощь пострадавшим и работают над ликвидацией последствий. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Не игнорируйте извещение воздушной тревоги!" - отметил он.

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