УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 896 4

Львів залишився без світла, можливі перебої з водопостачанням, - Садовий

садовий

У всьому Львові відсутнє електропостачання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав він у телеграмі.

Повітряна тривога триває у Львові з 13:11.

Також читайте: У Києві вибухи. Влучання в один із інфраструктурних об’єктів, є постраждалий (оновлено)

Автор: 

Львів (3093) Садовий Андрій (536) електроенергія (6267) водопостачання (839) Електрика (2042)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цапи! Щоб ви всі виздохли! Країна терорист! Вбивці дикі!
показати весь коментар
23.11.2022 15:23 Відповісти
Не волай задарь, без сторонньої допомоги воно не виздихає...
показати весь коментар
23.11.2022 16:28 Відповісти
Слава Украине!!!
показати весь коментар
23.11.2022 16:48 Відповісти
Мстиве ***** дає знати про свою підарастичну натуру.
показати весь коментар
23.11.2022 18:36 Відповісти
 
 