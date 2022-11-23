Львів залишився без світла, можливі перебої з водопостачанням, - Садовий

У всьому Львові відсутнє електропостачання.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав він у телеграмі.

Повітряна тривога триває у Львові з 13:11.

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