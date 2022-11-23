Львів залишився без світла, можливі перебої з водопостачанням, - Садовий
У всьому Львові відсутнє електропостачання.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"Все місто - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях", - написав він у телеграмі.
Повітряна тривога триває у Львові з 13:11.
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Lada2014
показати весь коментар23.11.2022 15:23 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Saul Goodman
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Вася #527413
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Vladimir Filipov #539967
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