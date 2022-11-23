Львов остался без света, возможны перебои с водоснабжением, - Садовый

Во всем Львове отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Весь город без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в телеграме.

Воздушная тревога объявлена во Львове с 13:11.

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