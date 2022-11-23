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Новости Война
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Львов остался без света, возможны перебои с водоснабжением, - Садовый

садовий

Во всем Львове отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Весь город без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Могут быть перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях", - написал он в телеграме.

Воздушная тревога объявлена во Львове с 13:11.

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Автор: 

Львов (4600) Садовый Андрей (651) Тарифы на электроэнергию (2177) водоснабжение (724) электроэнергия (772)


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Цапи! Щоб ви всі виздохли! Країна терорист! Вбивці дикі!
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23.11.2022 15:23 Ответить
Не волай задарь, без сторонньої допомоги воно не виздихає...
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23.11.2022 16:28 Ответить
Слава Украине!!!
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23.11.2022 16:48 Ответить
Мстиве ***** дає знати про свою підарастичну натуру.
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23.11.2022 18:36 Ответить
 
 