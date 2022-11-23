Ворог вдарив по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині
Ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно - відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Літій Неоненко
показати весь коментар23.11.2022 15:47 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
krot_lub
показати весь коментар23.11.2022 15:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksii Magas
показати весь коментар23.11.2022 15:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Flying Eagle
показати весь коментар23.11.2022 16:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Lada2014
показати весь коментар23.11.2022 16:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ТОЗ 34
показати весь коментар23.11.2022 16:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль