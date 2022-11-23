Ворог вдарив по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині

Ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно - відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

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