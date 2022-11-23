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Новини Війна
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Ворог вдарив по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині

ракета

Ворог завдав ракетних ударів по енергетичному об’єкту на Кіровоградщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожі прильоти по енергетичному об’єкту. Область, як і низка інших регіонів, без світла. Не панікуйте! Бригади енергетиків починають аварійно - відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині, - ОВА

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крилаті ракети (1081) ракети (4078) Кіровоградська область (584)


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Москалі не зупиняться.Ракети вони ще все одно виготовляють. Штук 30 що місяця можуть зробити.
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23.11.2022 15:47 Відповісти
Якщо в москалів закінчаться ракети то будуть стріляти з гармат, закінчатся снаряди до гармат, будуть кидати гранати, закінчаться гранати в хід піде какміння та палки. Вони від нас не відстануть.
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23.11.2022 15:49 Відповісти
Отже, множення на 0
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23.11.2022 15:57 Відповісти
Схоже, що тих декілька новітніх систем ППО, які нам "з панського плеча" надали в листопаді особливо погоди не змінили. Для такої держави як Україна, їх потрібно не одиниці, а десятки...
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23.11.2022 16:07 Відповісти
Сотні!
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23.11.2022 16:34 Відповісти
Всє буде добре Україна! Ми переможемо.
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23.11.2022 16:25 Відповісти
 
 