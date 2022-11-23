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Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині, - ОВА

ракета

Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

Також читайте: У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"

Автор: 

ракети (4078) Львівська область (2469)


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Топ коментарі
+13
Да Хер їм в сраку за атаку
А от союзникам вже час дати нам про,літаки,танки й головне ракети дальнобійні,щоб їх аеропорти були схожі на місячний ландшафт
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23.11.2022 15:50 Відповісти
+10
Тепловозы никто не отменял....
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23.11.2022 15:40 Відповісти
+7
У рашистів теж є електропідстанції та інша інфраструктура! Пане президенте Байден, чому не дозволяєте Україні надавати ракетні удари у відповідь по інфраструктурі терористів - рашистів? Скільки ще громадян України повинно загинути під уламками власних будинків, зруйнованих Калібрами, Іскандерами та іншою зброєю терористів?
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23.11.2022 15:58 Відповісти
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Нам нужны паровозы.
Орки хотят лишить тяги железную дорогу.
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23.11.2022 15:37 Відповісти
Тепловозы никто не отменял....
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23.11.2022 15:40 Відповісти
Точно. Забыл что такое есть
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23.11.2022 15:43 Відповісти
Какое?
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23.11.2022 16:04 Відповісти
Теплово́з - автономный локомотив c двигателем внутренего сгорания, чаще всего дизельным, энергия которого через силовую передачу (электрическую ,гидравлическую, механическую) передаётся на колёсные пары
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23.11.2022 16:23 Відповісти
Если вы сможете совместить слово Тепловоз со словом "какое", я вам буду весьма благодарен.
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23.11.2022 16:50 Відповісти
Хотя нет, со словом "такое"
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23.11.2022 16:51 Відповісти
Тепло какое? Такое возящее.
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23.11.2022 17:10 Відповісти
Бо тобi дуже хтiлось щоб це були паровi потяги...чи навiть волiв щоб запрягли..Тодi б як навiжений бiгав би по своiм кацапським помийкам i скавчав би - "хахлы уже в каменном веке!"...
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23.11.2022 17:26 Відповісти
Усы товарища капитана торчат аж на Цензоре.
Вы в каком звании руский?
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23.11.2022 17:43 Відповісти
тепловозов в Украине может с пару десятков наберется, не первой свежести.
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23.11.2022 16:26 Відповісти
НАТО трусливо наблюдает за кошмарным терроромВ Сирии ,Ливии, Югославии, Афганистане могли вмешиваться , а ТОТАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД МОЖНО ИГНОРИРОВАТЬ и откупаться поставками оружия , да и то " на тоби Боже , шо мени не гоже "
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23.11.2022 16:51 Відповісти
Да Хер їм в сраку за атаку
А от союзникам вже час дати нам про,літаки,танки й головне ракети дальнобійні,щоб їх аеропорти були схожі на місячний ландшафт
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23.11.2022 15:50 Відповісти
Аеродроми
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23.11.2022 15:52 Відповісти
Ще напиши "Литовища"
Заї*** ли фсбешні гниди
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23.11.2022 17:30 Відповісти
дурбелику, пора знати, що аеропорти - цивільні об'єкти. а військові - аеродроми.
удар по цивільним об'єктам, які навіть опосередковано не мають стосунку до ворожого війська - є військовим злочином.
орки ладні самі обстрілювати свої ж цивільні об'єкти, щоб тільки нас у цьому звинуватити...
тому, на чий млин вода з закликами атакувати цивільних? і хто тут ФСБешна гнида?
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24.11.2022 15:37 Відповісти
Ви фсбешні гниди хоч би ВІКІ відкривали перед вашими "висерами"(
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30.11.2022 22:47 Відповісти

перед посиланням на ВІКІ, її варто спочатку почитати самому.

Слово аеродром походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. aérodrome, утвореного від aéro («літак», скорочення від aéroplane) і компонента -drome (за зразком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC hippodrome )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-9 [9] . «Словник технічної термінології» під редакцією І. Шелудька і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C Т. Садовського 1928 року використовує для перекладу російського терміна слово аеродромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-10 [10] . Оскільки аеродром звучить схоже на рос. аэродром, з 1990-х років спостерігається тенденція його заміни на летовищеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-11 [11] (у ВТССУМ воно наведене з позначкою «зах.», тобто притаманне західноукраїнському мовленню)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-:0-3 [3] .

Аеродром забезпечує зліт та посадку повітряних суден. Розміщення і обслуговування повітряних суден забезпечує аеропорт (не аеродром).

******* аеропорти містять:
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC Аеродром , або летовище (основна частина аеропорту, яка має злітну смугу)
- Приаеродромна територія (здійснюються маневрування, частина аеродрому)
- Службово-технічна територія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 аеровокзалом
- Авіаремонтні заводи (підприємства, які забезпечують відповідні відновлювальні роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертольотів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB гвинтокрилів тощо)

тобто, аеропорт = аеродром + аеровокзал. тому, кожен аеропорт містить в собі аеродром, але далеко не кожен аеродром може бути аеропортом, а тільки цивільний, де є аеровокзал.
і ти, добню, пропонуєш обстрілювати цивільні об'єкти?

ти сам ВІКІ читати пробував, чи ти настільки степовий дятел, що не допомогло?
обісрався, то вже сиди тихенько. ні, воно ще булькає...
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01.12.2022 11:09 Відповісти
І аеропорти також. А також ті скопища гівнюків, які вони вважають містами і поселеннямию
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23.11.2022 16:00 Відповісти
У рашистів теж є електропідстанції та інша інфраструктура! Пане президенте Байден, чому не дозволяєте Україні надавати ракетні удари у відповідь по інфраструктурі терористів - рашистів? Скільки ще громадян України повинно загинути під уламками власних будинків, зруйнованих Калібрами, Іскандерами та іншою зброєю терористів?
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23.11.2022 15:58 Відповісти
Ви гадаєте, що Байден прочитає ваше звернення?
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23.11.2022 16:44 Відповісти
Амбасада моніторить ЗМІ. Довідку з амбасади читатимуть радники Байдена. Може пан Блінкен запитає президента, чи не досить США та НАТО де-факто захищати інфраструктуру країни-терориста? Може вже час надати Україні неядерні ракети для ударів по інфраструктурі терористів з РФ у відповідь? Доки інфраструктура рашистів буде працювати на війну проти України безперешкодно?
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23.11.2022 16:55 Відповісти
І США І НАТО І ЄС,маючи озброєння для адекватної відповіді рашисту і не надаючи її Україні, тим самим дають зрозуміти українському народові,що можливо існують між ними і рашистським окупантом України і вбивцею українського народу певні домовленості.??? За високопарними словами США ,НАТО ЄС про підтримку України, коли рашист на протязі 8 ми місяців знищує Україну, чинячи геноцид українського народу стоїть велике світове лицемірство.за котрим можливо заховані домовленості про знищення України і її народу на догоду куйлу.Україна і її народ стали розмінною монетою у світовому гешефті торгашів
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23.11.2022 19:35 Відповісти
И сколько ещё детей погибнут , а людей требующих срочных операций и помощи не смогут получить ее из-за отсутствия света и остановки лифтов
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23.11.2022 16:55 Відповісти
Бидон! Ты ничем не лучше ху@ла. Спокойно наблюдаешь как свинлсобаки уничтожают города и села Украины, убивают мирных людей и детей. Твоя цель не победа Украины, а ослабление параши.
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23.11.2022 19:10 Відповісти
Ослабление, но не уничтожение. Уничтожить ты ее не хочешь, а судьба Украины тебя абсолютно не волнует.
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23.11.2022 19:12 Відповісти
 
 