Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині, - ОВА

Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

Також читайте: У всіх регіонах аварійні відключення упродовж доби, - "Укренерго"