Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції на Львівщині, - ОВА
Рашисти завдали два ракетні удари по електропідстанції у Львівській області.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.
Топ коментарі
+13 Andrij Shaman
показати весь коментар23.11.2022 15:50 Відповісти Посилання
+10 corporal Akkerman
показати весь коментар23.11.2022 15:40 Відповісти Посилання
+7 Mykola Blogger
показати весь коментар23.11.2022 15:58 Відповісти Посилання
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Орки хотят лишить тяги железную дорогу.
Вы в каком звании руский?
А от союзникам вже час дати нам про,літаки,танки й головне ракети дальнобійні,щоб їх аеропорти були схожі на місячний ландшафт
Заї*** ли фсбешні гниди
удар по цивільним об'єктам, які навіть опосередковано не мають стосунку до ворожого війська - є військовим злочином.
орки ладні самі обстрілювати свої ж цивільні об'єкти, щоб тільки нас у цьому звинуватити...
тому, на чий млин вода з закликами атакувати цивільних? і хто тут ФСБешна гнида?
перед посиланням на ВІКІ, її варто спочатку почитати самому.
Слово аеродром походить від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 фр. aérodrome, утвореного від aéro («літак», скорочення від aéroplane) і компонента -drome (за зразком https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC hippodrome )https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-9 [9] . «Словник технічної термінології» під редакцією І. Шелудька і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C Т. Садовського 1928 року використовує для перекладу російського терміна слово аеродромhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-10 [10] . Оскільки аеродром звучить схоже на рос. аэродром, з 1990-х років спостерігається тенденція його заміни на летовищеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-11 [11] (у ВТССУМ воно наведене з позначкою «зах.», тобто притаманне західноукраїнському мовленню)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC#cite_note-:0-3 [3] .
Аеродром забезпечує зліт та посадку повітряних суден. Розміщення і обслуговування повітряних суден забезпечує аеропорт (не аеродром).
******* аеропорти містять:
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC Аеродром , або летовище (основна частина аеропорту, яка має злітну смугу)
- Приаеродромна територія (здійснюються маневрування, частина аеродрому)
- Службово-технічна територія з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 аеровокзалом
- Авіаремонтні заводи (підприємства, які забезпечують відповідні відновлювальні роботи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82 вертольотів , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB гвинтокрилів тощо)
тобто, аеропорт = аеродром + аеровокзал. тому, кожен аеропорт містить в собі аеродром, але далеко не кожен аеродром може бути аеропортом, а тільки цивільний, де є аеровокзал.
і ти, добню, пропонуєш обстрілювати цивільні об'єкти?
ти сам ВІКІ читати пробував, чи ти настільки степовий дятел, що не допомогло?
обісрався, то вже сиди тихенько. ні, воно ще булькає...