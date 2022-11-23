Рашисты нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области, - ОВА

Рашисты нанесли два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Яворовский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии. Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

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