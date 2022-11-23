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Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми
Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB).
Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Згоди щодо нової програми досягнули за підсумками останньої віртуальної місії МВФ, яка тривала з 11 по 22 листопада. Зазначається, що дану програму ще має погодити правління МВФ.
"PMB допоможе заякорити макроекономічні політики та пришвидшити донорську підтримку. Реалізація цієї програми відкриє шлях до повноцінної підтримки Фондом України", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.
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Oleksandr Zabolotnyy
показати весь коментар23.11.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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