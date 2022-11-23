Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Згоди щодо нової програми досягнули за підсумками останньої віртуальної місії МВФ, яка тривала з 11 по 22 листопада. Зазначається, що дану програму ще має погодити правління МВФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму

"PMB допоможе заякорити макроекономічні політики та пришвидшити донорську підтримку. Реалізація цієї програми відкриє шлях до повноцінної підтримки Фондом України", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.