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Новини Допомога Україні
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Україна та МВФ досягли згоди щодо моніторингової програми

доллар,долар

Україна та Міжнародний валютний фонд досягли попередньої згоди (staff level agreement) щодо моніторингової програми за участю правління фонду (PMB).

Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Згоди щодо нової програми досягнули за підсумками останньої віртуальної місії МВФ, яка тривала з 11 по 22 листопада. Зазначається, що дану програму ще має погодити правління МВФ.

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"PMB допоможе заякорити макроекономічні політики та пришвидшити донорську підтримку. Реалізація цієї програми відкриє шлях до повноцінної підтримки Фондом України", — зазначив голова місії МВФ Гевін Грей.

Автор: 

МВФ (3078) допомога (8460) фінансування (3160)


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23.11.2022 17:24 Відповісти
 
 