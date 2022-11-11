Україна домовлятиметься з МВФ про нову програму

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні розпочала роботу в онлайн режимі. Результатом повинно стати запровадження моніторингової програми.

Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками України у контексті продовження обговорення запиту влади щодо моніторингової програми із залученням Ради виконавчих директорів МВФ", - йдеться в заяві.

Як зазначив Степанян, діалог опиратиметься на результати зустрічей, що були проведені минулого місяця у Відні, Австрія.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що ще одна місія Міжнародного валютного фонду працюватиме з 11 до 17 листопада та вирішить питання щодо моніторингової програми для України.