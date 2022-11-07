Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень, - Пишний

Друга місія Міжнародного валютного фонду, на якій розглядатиметься питання щодо моніторингової програми України, працюватиме з 11 по 17 листопада.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний на пресбрифінгу, присвячений першому місяцю його роботи на посаді очільника НБУ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Один із наших базових, основних пріоритетів протягом цього періоду, звісно, була взаємодія з МВФ. Якраз в цей місяць відбулись основні дискусії, розпочалась робота в рамках Місії, яка відбувалась у Відні.

За тиждень розпочнеться новий етап - друга Місія - де ми продовжимо дискусії", - заявив Пишний.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна планує наступного року залучити $20 млрд від США та МВФ, - Шмигаль

За його словами, у Відні відбулись предметні, "не скажу, що прості", але в цілому конструктивні дискусії.

"По всьому спектру питань, пов'язаних з макроекономічною ситуацією, валютною політикою, кредитно-грошовими відносинами, фінансовою стабільністю, фіскальною консолідацією - власне, увесь спектр питань, які так чи інакше дотичні до цінової, фінансової стабільності, були предметом обговорення.

Остаточні домовленості будуть сформульовані вже за результатами другої Місії, яка розпочне свою роботу 11 листопада. Ми плануємо, що вона триватиме до 17 листопада", - додав Пишний.