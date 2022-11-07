Новая миссия МВФ по Украине начнется через неделю, - Пышный

Вторая миссия Международного валютного фонда, на которой будет рассматриваться вопрос о мониторинговой программе Украины, будет работать с 11 по 17 ноября.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на пресс-брифинге, посвященный первому месяцу его работы на посту главы НБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

"Один из наших базовых, основных приоритетов в течение этого периода, конечно, было взаимодействие с МВФ. Как раз в этот месяц состоялись основные дискуссии, началась работа в рамках Миссии, которая проходила в Вене.

Через неделю начнется новый этап - вторая Миссия - где мы продолжим дискуссии", - заявил Пышный.

По его словам, в Вене состоялись предметные, "не скажу, что простые", но в целом конструктивные дискуссии.

"По всему спектру вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией, валютной политикой, кредитно-денежными отношениями, финансовой стабильностью, фискальной консолидацией - собственно, весь спектр вопросов, которые так или иначе касаются ценовой, финансовой стабильности, были предметом обсуждения.

Окончательные договоренности будут сформулированы уже по результатам второй Миссии, которая начнет свою работу 11 ноября. Мы планируем, что она продлится до 17 ноября", - добавил Пышный.

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