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Новости Война
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Последние удары России по гражданской инфраструктуре Украины повысили стоимость восстановления страны, - МВФ

миколаїв
Фото: Reuters

Уничтожение Россией гражданской инфраструктуры может привести к тому, что Украине потребуется около 4 миллиардов долларов ежемесячно только для поддержки электро- и водоснабжения.

Об этом заявила Reuters глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ.

Ранее МВФ предусматривал потребности Украины во внешнем финансировании на уровне трех-четырех миллиардов долларов в месяц в следующем году, теперь, по самому худшему сценарию, они могут вырасти до пяти миллиардов после того, как российские войска обстреляли ракетами и беспилотниками энергетическую инфраструктуру страны.

"Мы до сих пор надеемся, что сможем остаться в пределах этих параметров в 3-4 миллиарда, но что изменилось после нашей дискуссии, так это ужасные бомбардировки Россией гражданской инфраструктуры. Только для того, чтобы вернуть электроэнергию и водоснабжение, мы двигаемся к верхнему диапазону в 4 миллиарда... Просто представьте самый плохой сценарий", - сказала Георгиева.

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Напомним, по оценкам властей Украины, в следующем году потребуется ежемесячно 3-4 млрд евро на основные нужды. Евросоюз ищет возможность выделять по полтора миллиарда евро. Ожидается, что остальные средства смогут предоставить Соединенные Штаты и различные международные организации, прежде всего финансовые.

Автор: 

МВФ (3334) Кристалина Георгиева (48) восстановление (210)


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а в Бахмуті все підконтролем 💪
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26.10.2022 17:48 Ответить
Нажаль, ні. Це "Бугор" - це західна околиця міста. Може є фото "Забахмутки"?
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26.10.2022 18:36 Ответить
якщо, ні не так, КОЛИ параша буде переможена, то вона у повній мірі відчує тягар репарацій іМОЖЕ (навряд) зрозуміє усю тяжкість своїж вчинків! І ніякої ковбаси на мАскву, ніяких ніжок буша!
Ягель, ягель і ще раз ягель!
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26.10.2022 17:51 Ответить
За кров платять кров'ю.
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26.10.2022 17:56 Ответить
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26.10.2022 17:58 Ответить
ізрекати прописні істини--не треба бути мвф
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26.10.2022 17:59 Ответить
Світове співтовариство виставить рахунок мокшам, бульбашам та чуркам .... До останнього цента доведеться заплатити *******
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26.10.2022 18:01 Ответить
Так підвищіть росії вартість репарацій.
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26.10.2022 18:05 Ответить
Istorija voobshe tshestnaja davalka, i vse polzujutsja s vozmoznostju. Ves mir zabyl pro to shto moskalia delala vo stranah Baltii , v Polshe (Poland) v Germanii i v drugih stranah vo vremja vtoroi mirovoi.. Kogda moskali ubili polskih vojennyh i izvestnyh ljudei respubliki- vse byli dovony. V polititsheskom plane jakoby vinoven Adolf. No to, shto v Germanii ubili detei i zenshin ne odin million posle voiny- eto ne vlezit v um nikak?
Segodnja moskalija huzhe vseh, kotoryh pomnit istorija a moskolskuju istoriju stoit izutshat, osobo kogda ktoto sovetujet podpisat dogovor...
Slava Bogu, shto Ukraina imejet stol`hrabryh voinov- eto budet primerom vsem narodam v Europa na stoletii!
Slava Ukraini!
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26.10.2022 20:13 Ответить
 
 