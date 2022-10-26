Последние удары России по гражданской инфраструктуре Украины повысили стоимость восстановления страны, - МВФ
Уничтожение Россией гражданской инфраструктуры может привести к тому, что Украине потребуется около 4 миллиардов долларов ежемесячно только для поддержки электро- и водоснабжения.
Об этом заявила Reuters глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает Цензор.НЕТ.
Ранее МВФ предусматривал потребности Украины во внешнем финансировании на уровне трех-четырех миллиардов долларов в месяц в следующем году, теперь, по самому худшему сценарию, они могут вырасти до пяти миллиардов после того, как российские войска обстреляли ракетами и беспилотниками энергетическую инфраструктуру страны.
"Мы до сих пор надеемся, что сможем остаться в пределах этих параметров в 3-4 миллиарда, но что изменилось после нашей дискуссии, так это ужасные бомбардировки Россией гражданской инфраструктуры. Только для того, чтобы вернуть электроэнергию и водоснабжение, мы двигаемся к верхнему диапазону в 4 миллиарда... Просто представьте самый плохой сценарий", - сказала Георгиева.
Напомним, по оценкам властей Украины, в следующем году потребуется ежемесячно 3-4 млрд евро на основные нужды. Евросоюз ищет возможность выделять по полтора миллиарда евро. Ожидается, что остальные средства смогут предоставить Соединенные Штаты и различные международные организации, прежде всего финансовые.
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Ягель, ягель і ще раз ягель!
Segodnja moskalija huzhe vseh, kotoryh pomnit istorija a moskolskuju istoriju stoit izutshat, osobo kogda ktoto sovetujet podpisat dogovor...
Slava Bogu, shto Ukraina imejet stol`hrabryh voinov- eto budet primerom vsem narodam v Europa na stoletii!
Slava Ukraini!