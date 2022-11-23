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Голова Європарламенту Мецола запустила масштабну програму "Генератори надії" для України
Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили масову кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.
Про це повідомила у середу президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.
"Настав час збільшити нашу підтримку України. Саме про це кампанія "Generators of Hope". Україні потрібно електроенергія для лікарень, шкіл та домівок. За допомоги європейських міст ми починаємо масове постачання електрогенераторів", - оголосила Мецола.
Топ коментарі
+8 Vitua
показати весь коментар23.11.2022 18:57 Відповісти Посилання
+7 Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар23.11.2022 18:50 Відповісти Посилання
+4 Літій Неоненко
показати весь коментар23.11.2022 18:54 Відповісти Посилання
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Ваш К.О.
"Сайт Європарламенту зазнав витонченої кібератаки. Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність. Наші IT-експерти борються з нею і захищають наші системи. Це сталося після того, як ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму. Моя відповідь: #СлаваУкраїні", - написала Метсола.
а ще краще ракети на 5000 км, щоб дістати кораблі і літаки, які стріляють по Україні!