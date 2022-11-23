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Новини Допомога Україні
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Голова Європарламенту Мецола запустила масштабну програму "Генератори надії" для України

генератор

Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили масову кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.

Про це повідомила у середу президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.

"Настав час збільшити нашу підтримку України. Саме про це кампанія "Generators of Hope". Україні потрібно електроенергія для лікарень, шкіл та домівок. За допомоги європейських міст ми починаємо масове постачання електрогенераторів", - оголосила Мецола.

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Автор: 

Європарламент (1055) допомога (8460) Євросоюз (13707) електроенергія (6267) Мецола Роберта (102) генератор (198)


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Топ коментарі
+8
Дякуєм, все треба, і генератори і ракети... Слава ЗСУ!
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23.11.2022 18:57 Відповісти
+7
А ракети високої дальності дешевше..
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23.11.2022 18:50 Відповісти
+4
Краще ракет надайте.Це реально,буде на порядки краще.
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23.11.2022 18:54 Відповісти
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Плачу, європейські міста для України. Щож ви наробили любителі руського миру і 95 кварталу.
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23.11.2022 18:49 Відповісти
Европейці і американці теж винуваті - вони ж купляли ресурси вкладали гроші в кацапів а про наслідки не думали чи не хотіли думати і чим вони від нас відрізняються?
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23.11.2022 18:57 Відповісти
Тим, шо ви сидите без світла. А європейці з американцями - ні.
--
Ваш К.О.
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23.11.2022 18:58 Відповісти
В 2014 році Україна відмовилася від участі в кацапському сабантуї. В 2019 повернули. Не потрібно ні про Європу ні про Америку. Те як живуть українці сьогодні винні слуги і зе. Кацапія скористалася прихильністю 95 ....
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23.11.2022 19:01 Відповісти
Я вас зрозумів - Україна за три роки допомогла заробити тріліони доларів так виходить .
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23.11.2022 19:13 Відповісти
Апелюйте до оп,а не до мене. Можете до пенька часів януковича. Дістали уже. До сьогодні бізнес орків процвітає в Україні. Суди на них час і гроші витрачають, в управління країни лізуть під егідою оп.
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23.11.2022 19:17 Відповісти
Тобто ті трильони доларів які заробили кацапи з 1991 року вони заробили виключно в Україні, тобто те що кацапи робили в колишніх республіках совка і в себе в середині (Ічкерія) а також по всьому світі це також винувата Україна що допустила це і ніхто крім нас не міг дати їм по лапам?
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23.11.2022 19:25 Відповісти
Не думаю, шо слдует перекладывать ответственность с одного на другого. ВСЕ одинаково виновны. Но вот то, шо Запад продолжает занимать позицию "ой, только не надо эскалации" - вот это позор всей Западной цивилизации.
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23.11.2022 19:43 Відповісти
Чим більше ти маєш сили тим більше в тебе відповідальності за її використання .
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23.11.2022 19:50 Відповісти
Згоден, тут не поспоришь. "Не дать Украине проиграть" и "Помочь Украине победить" - это таки две большие разницы.
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23.11.2022 19:53 Відповісти
А ракети високої дальності дешевше..
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23.11.2022 18:50 Відповісти
Томагавки надежды
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23.11.2022 19:50 Відповісти
Краще ракет надайте.Це реально,буде на порядки краще.
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23.11.2022 18:54 Відповісти
Скільки Зеленський з Єрмаком та банею придбали генераторів? Щось я не пригадую що вони взагалі чимось допомагали армії чи людям.
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23.11.2022 18:55 Відповісти
Чому ж, зе провів заклик зібрати кошти при цьому сам не дав ні копійки. Красти легко, людям допомогти не прикольно.
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23.11.2022 19:03 Відповісти
Дякуєм, все треба, і генератори і ракети... Слава ЗСУ!
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23.11.2022 18:57 Відповісти
Генератори добре, а трансформатори краще.
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23.11.2022 20:26 Відповісти
https://twitter.com/EP_President/status/1595443471518777345?cxt=HHwWgoC-sczYk6QsAAAA Голова Європарламенту Роберта Метсола заявила, що відповідальність за кібератаку на сайт організації взяло на себе прокремлівське угруповання хакерів .
"Сайт Європарламенту зазнав витонченої кібератаки. Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність. Наші IT-експерти борються з нею і захищають наші системи. Це сталося після того, як ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму. Моя відповідь: #СлаваУкраїні", - написала Метсола.
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23.11.2022 21:41 Відповісти
які дебіли просувають цю тему з генераторами??? Україні потрібні ТРАНСФОРМАТОРИ, а не генератори! Україна генерує достатньо енергії і проблема тільки з доставкою!

а ще краще ракети на 5000 км, щоб дістати кораблі і літаки, які стріляють по Україні!
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23.11.2022 23:24 Відповісти
 
 