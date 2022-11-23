Голова Європарламенту Мецола запустила масштабну програму "Генератори надії" для України

Європарламент спільно з мережею Eurocities, яка включає понад 200 європейських міст, запустили масову кампанію "Generators of Hope" ("Генератори надії") з відправки до України електрогенераторів та трансформаторів.

Про це повідомила у середу президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Цензор.НЕТ.

"Настав час збільшити нашу підтримку України. Саме про це кампанія "Generators of Hope". Україні потрібно електроенергія для лікарень, шкіл та домівок. За допомоги європейських міст ми починаємо масове постачання електрогенераторів", - оголосила Мецола.

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