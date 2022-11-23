Телефони, коханки, кредити: хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб

Українські хакери виклади в мережу дані про співробітників ФСБ, СЗР, ГРУ та білоруського КДБ.

Як повідомляється, інформація опублікована на сайтах protozoans.net та protozoans.info, передає Цензор.НЕТ.

Публікація даних – відповідь на російський проект "Немезида". Нагадаємо, що раніше рф опублікувала дані нібито українських захисників, але в результаті більша частина із них була вигадана.

Натомість українські кіберфахівці зібрали максимально повний масив інформації: від керівництва ФСБ до звичайних оперів – телефони, дружини, кредити, паспорти, коханки.

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"ProtoZoans (з лат. "одноклітинні") – аналітична система пошуку співробітників спецслужб. Усі знайдені особи причетні до військових злочинів, зовнішньої агресії, окупації та анексії територій, масових вбивств. Використовуючи аналітичну систему, ви можете знайти "одноклітинного" вбивцю, злодія та військового злочинця з ФСБ, СЗР, ГРУ і КДБ", - пишуть на сайті.

Базу даних обіцяють постійно поповнювати.