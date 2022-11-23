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Телефони, коханки, кредити: хакери виклали в мережу дані співробітників російських спецслужб

хакер

Українські хакери виклади в мережу дані про співробітників ФСБ, СЗР, ГРУ та білоруського КДБ.

Як повідомляється, інформація опублікована на сайтах protozoans.net та protozoans.info, передає Цензор.НЕТ.

Публікація даних – відповідь на російський проект "Немезида". Нагадаємо, що раніше рф опублікувала дані нібито українських захисників, але в результаті більша частина із них була вигадана.

Натомість українські кіберфахівці зібрали максимально повний масив інформації: від керівництва ФСБ до звичайних оперів – телефони, дружини, кредити, паспорти, коханки.

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"ProtoZoans (з лат. "одноклітинні") – аналітична система пошуку співробітників спецслужб. Усі знайдені особи причетні до військових злочинів, зовнішньої агресії, окупації та анексії територій, масових вбивств. Використовуючи аналітичну систему, ви можете знайти "одноклітинного" вбивцю, злодія та військового злочинця з ФСБ, СЗР, ГРУ і КДБ", - пишуть на сайті.

Базу даних обіцяють постійно поповнювати.

Автор: 

росія (66193) СЗР (129) ФСБ (1460) хакер (1362) КДБ Білорусі (57) ГРУ (91)


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Особливо цікаво про коханок! Звісно,не чоловікам,а ось дружини їм розкажуть,так розкажуть!
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23.11.2022 19:02 Відповісти
Не факт, то ж самиці орків. Ще будуть гордиться своїми орками.
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23.11.2022 19:13 Відповісти
Это же скоты, им все равно кто где шишку парит.
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23.11.2022 19:19 Відповісти
А как их деньги перекинуть себе ?
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23.11.2022 19:26 Відповісти
ліпше не публікувати а знешкоджувати
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23.11.2022 20:30 Відповісти
Українські хакери та хакери ІНТЕРНЕЙШЕН...!!!
100% уся мерзота котра не дає жити іншим на цій ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ та сприяє у вбивствах і мародерствах, МАЄ БУТИ ВИКРИТА ВАМИ І ОГОЛОШЕНО УСЕ ПРО НЕЇ НА УВЕСЬ СВІТ...!!!
ВИ ПРОСТО СУПЕР...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
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23.11.2022 23:23 Відповісти
 
 