Телефоны, любовницы, кредиты: хакеры выложили в сеть данные сотрудников российских спецслужб

Украинские хакеры выложили в сеть данные о сотрудниках ФСБ, СВР, ГРУ и белорусского КГБ.

Как сообщается, информация опубликована на сайтах protozoans.net и protozoans.info, передает Цензор.НЕТ.

Публикация данных – ответ на проект "Немезида". Напомним, что ранее Россия опубликовала данные якобы украинских защитников, но в результате большая часть из них была придумана.

Украинские киберспециалисты собрали максимально полный массив информации: от руководства ФСБ до обычных оперов – телефоны, жены, кредиты, паспорта, любовницы.

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"ProtoZoans (с лат. "одноклеточные") – аналитическая система поиска сотрудников спецслужб. Все найденные лица причастны к военным преступлениям, внешней агрессии, оккупации и аннексии территорий, массовым убийствам. Используя аналитическую систему, вы можете найти "одноклеточного" убийцу, злодея военного преступника из ФСБ, СВР, ГРУ и КГБ", - пишут на сайте.

Базу данных обещают постоянно пополнять.