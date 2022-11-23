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Новости Война
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Телефоны, любовницы, кредиты: хакеры выложили в сеть данные сотрудников российских спецслужб

хакер

Украинские хакеры выложили в сеть данные о сотрудниках ФСБ, СВР, ГРУ и белорусского КГБ.

Как сообщается, информация опубликована на сайтах protozoans.net и protozoans.info, передает Цензор.НЕТ.

Публикация данных – ответ на проект "Немезида". Напомним, что ранее Россия опубликовала данные якобы украинских защитников, но в результате большая часть из них была придумана.

Украинские киберспециалисты собрали максимально полный массив информации: от руководства ФСБ до обычных оперов – телефоны, жены, кредиты, паспорта, любовницы.

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"ProtoZoans (с лат. "одноклеточные") – аналитическая система поиска сотрудников спецслужб. Все найденные лица причастны к военным преступлениям, внешней агрессии, оккупации и аннексии территорий, массовым убийствам. Используя аналитическую систему, вы можете найти "одноклеточного" убийцу, злодея военного преступника из ФСБ, СВР, ГРУ и КГБ", - пишут на сайте.

Базу данных обещают постоянно пополнять.

Автор: 

россия (96267) СВР (143) ФСБ (1944) хакер (1191) КГБ Беларуси (65) ГРУ (87)


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Особливо цікаво про коханок! Звісно,не чоловікам,а ось дружини їм розкажуть,так розкажуть!
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23.11.2022 19:02 Ответить
Не факт, то ж самиці орків. Ще будуть гордиться своїми орками.
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23.11.2022 19:13 Ответить
Это же скоты, им все равно кто где шишку парит.
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23.11.2022 19:19 Ответить
А как их деньги перекинуть себе ?
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23.11.2022 19:26 Ответить
ліпше не публікувати а знешкоджувати
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23.11.2022 20:30 Ответить
Українські хакери та хакери ІНТЕРНЕЙШЕН...!!!
100% уся мерзота котра не дає жити іншим на цій ПЛАНЕТІ ЗЕМЛЯ та сприяє у вбивствах і мародерствах, МАЄ БУТИ ВИКРИТА ВАМИ І ОГОЛОШЕНО УСЕ ПРО НЕЇ НА УВЕСЬ СВІТ...!!!
ВИ ПРОСТО СУПЕР...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
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23.11.2022 23:23 Ответить
 
 