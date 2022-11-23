Телефоны, любовницы, кредиты: хакеры выложили в сеть данные сотрудников российских спецслужб
Украинские хакеры выложили в сеть данные о сотрудниках ФСБ, СВР, ГРУ и белорусского КГБ.
Как сообщается, информация опубликована на сайтах protozoans.net и protozoans.info, передает Цензор.НЕТ.
Публикация данных – ответ на проект "Немезида". Напомним, что ранее Россия опубликовала данные якобы украинских защитников, но в результате большая часть из них была придумана.
Украинские киберспециалисты собрали максимально полный массив информации: от руководства ФСБ до обычных оперов – телефоны, жены, кредиты, паспорта, любовницы.
"ProtoZoans (с лат. "одноклеточные") – аналитическая система поиска сотрудников спецслужб. Все найденные лица причастны к военным преступлениям, внешней агрессии, оккупации и аннексии территорий, массовым убийствам. Используя аналитическую систему, вы можете найти "одноклеточного" убийцу, злодея военного преступника из ФСБ, СВР, ГРУ и КГБ", - пишут на сайте.
Базу данных обещают постоянно пополнять.
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