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Відділки поліції відкрито для українців як "пункти незламності", - Клименко

поліція

У зв’язку з масовими відключеннями світла та тепла через російські атаки поліцейські дільниці в Україні працюватимуть як "пункти незламності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Національної поліції.

За його словами, всі підрозділи Національної поліції України зараз працюють у повному обсязі, обладнані генераторами та готові приймати людей.

"Всі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди повинні знати: правоохоронці поряд. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території країни. Громадяни, якщо відчуватимуть небезпеку, повинні звернутися до поліції", - зазначив Клименко.

За його словами, для українців відкрито понад 1200 відділків поліції.

"І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, у тому числі й обігріву, у відділках поліції в регіонах", - додав він.

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Автор: 

Нацполіція (15292) Клименко Ігор (493)


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Топ коментарі
+13
Із нашею поліцією... ну вона в принципі, на мою думку, не розрахована на будь яку людську взаємодію із громадянами. Я от навіть прочитав це і якось дико було уявити себе що йде до відділку по якусь допомогу. Ситуації звісно різні бувають, проте ну не той рівень довіри поки
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23.11.2022 20:54 Відповісти
+9
Прийшов, погрівся,отримав повістку)
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23.11.2022 20:52 Відповісти
+7
Назва - просто крінж якийсь. Як власне і ідея розмістити це у відділках поліції. Ну а чого можна ще від тих хто її вигадав чекати.
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23.11.2022 21:02 Відповісти
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А воєнкомати?
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23.11.2022 20:45 Відповісти
Прийшов, погрівся,отримав повістку)
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23.11.2022 20:52 Відповісти
Ну не знаю чи це розумно і чи розраховані на це наші відділки.
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23.11.2022 20:46 Відповісти
Із нашею поліцією... ну вона в принципі, на мою думку, не розрахована на будь яку людську взаємодію із громадянами. Я от навіть прочитав це і якось дико було уявити себе що йде до відділку по якусь допомогу. Ситуації звісно різні бувають, проте ну не той рівень довіри поки
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23.11.2022 20:54 Відповісти
Я не скільки про довіру як про самі приміщення. В мене враження що вони в принципі не розраховані на будь-яку взаємодію із населенням. Ну не вийде там зробити прохідний двір на погрітись, зарядити телефон чи ще щось. Правда не знаю чи всюди так.
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23.11.2022 21:23 Відповісти
Назва невдала.
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23.11.2022 20:52 Відповісти
Майже як точка недотОрканостi.
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23.11.2022 21:00 Відповісти
Назва - просто крінж якийсь. Як власне і ідея розмістити це у відділках поліції. Ну а чого можна ще від тих хто її вигадав чекати.
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23.11.2022 21:02 Відповісти
Пункт незламності в мусарнє,- Ржунімагу🤔🧐😁 А де ж МНС, де наш героїчний херой-рятувальник, який тіпа завжди поруч, із своїм не менш хероїчним слоганом "Запобігти, врятувати, допомогти" 😁 Тут явно найвеличнішого перешкалило, а той хто муйню підсказав йому озвучити явно нє в тємє, коротше,- Єрмак абасрался і то конкретно, а Зєля по своєму скудоуію черговий раз насолодився бризками від Єрмаковського фонтана ідей... фікс 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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23.11.2022 21:22 Відповісти
Спасибо конечно, но я лучше поймаю бродячую и блохастую собаку и засуну ее под одеяло, чем пойду туда
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23.11.2022 21:30 Відповісти
Від "хуже нєбудєт" до "пунктів незламності" в наметах посеред міста пройшло три з половиною роки.
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23.11.2022 21:47 Відповісти
Ещё бы в крематориях придумали погреться...
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23.11.2022 22:10 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1595438858279292930 6 ч

Нікого не хочу образити, але точка незламності, зараз тут, під Бахмутом. І ще в кількох локаціях на фронті. А ото все що пафосно назване, то пункти обігріву де можна підзарядити гаджети. Не треба нівелювати героїзм людей на фронті. Вибачте.
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23.11.2022 23:37 Відповісти
Я ще в студентські роки один раз "грівся" в обізьяннику в міліції за звичайну потасовку. Щось більше не бажаю.
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24.11.2022 00:27 Відповісти
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24.11.2022 01:08 Відповісти
Головне що наша армія дармоїдів-мусорів, часом не замерзла, та і без світла вони сцикають седіти. Ось де треба скорочення проводити. Допомогу ніякої, коштів зїдається вагонами. Прямо як у Раді.
Ці ****** людей ненавидять, а ви у них пункти обігріву
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24.11.2022 06:23 Відповісти
 
 