Відділки поліції відкрито для українців як "пункти незламності", - Клименко
У зв’язку з масовими відключеннями світла та тепла через російські атаки поліцейські дільниці в Україні працюватимуть як "пункти незламності".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Національної поліції.
За його словами, всі підрозділи Національної поліції України зараз працюють у повному обсязі, обладнані генераторами та готові приймати людей.
"Всі правоохоронні структури та рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди повинні знати: правоохоронці поряд. Ми організували засоби зв'язку поліцейських по всій території країни. Громадяни, якщо відчуватимуть небезпеку, повинні звернутися до поліції", - зазначив Клименко.
За його словами, для українців відкрито понад 1200 відділків поліції.
"І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, у тому числі й обігріву, у відділках поліції в регіонах", - додав він.
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@donikroman
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https://twitter.com/donikroman/status/1595438858279292930 6 ч
Нікого не хочу образити, але точка незламності, зараз тут, під Бахмутом. І ще в кількох локаціях на фронті. А ото все що пафосно назване, то пункти обігріву де можна підзарядити гаджети. Не треба нівелювати героїзм людей на фронті. Вибачте.
Ці ****** людей ненавидять, а ви у них пункти обігріву