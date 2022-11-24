Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі

Канадські військові розпочали викладати у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні приблизно 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладати перший курс для українських саперів у Польщі. Тренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву", - зазначила Ананд.

Вона наголосила, що "ці навички рятуватимуть життя та допоможуть українцям захистити свою державу".

"Канада підтримує Україну, коли її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти російського незаконного та невиправданого вторгнення", - запевнила очільниця міноборони Канади.

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