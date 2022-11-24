Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі
Канадські військові розпочали викладати у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
"Сьогодні приблизно 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладати перший курс для українських саперів у Польщі. Тренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву", - зазначила Ананд.
Вона наголосила, що "ці навички рятуватимуть життя та допоможуть українцям захистити свою державу".
"Канада підтримує Україну, коли її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти російського незаконного та невиправданого вторгнення", - запевнила очільниця міноборони Канади.
Топ коментарі
+1 Alex Zverev #512929
показати весь коментар24.11.2022 07:23 Відповісти Посилання
+1 vadyan
показати весь коментар24.11.2022 08:14 Відповісти Посилання
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Це ти салага та неук, п'ятачку. Ще й занадто самовпевнений.
та і наші кацапню підбрасуюсь в повітря не аби як!
1 JTF-2 sniper (name withheld) 3,540 m (3,871 yd)
2 2 Cdo Rgmt sniper (name withheld) 2,815 m (3,079 yd)
3 Ukrainian National Guard sniper (name withheld) 2,710 m (2,964 yd)
4 Corporal of Horse Craig Harrison 2,475 m (2,707 yd)
Joint Task Force 2.
Serving as the centrepiece of Canadian special operations,
JTF 2 is primarily tasked with counter-terrorism operations,
both domestic and abroad, and ...
Canadian Special Operations Forces ..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE