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Канадські військові розпочали навчання українських саперів у Польщі

сапер

Канадські військові розпочали викладати у Польщі спеціалізований навчальний курс українським саперам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"Сьогодні приблизно 40 військовослужбовців Збройних сил Канади розпочали викладати перший курс для українських саперів у Польщі. Тренування зосереджується на виявленні, знешкодженні вибухівки та її використанні для підриву", - зазначила Ананд.

Вона наголосила, що "ці навички рятуватимуть життя та допоможуть українцям захистити свою державу".

"Канада підтримує Україну, коли її героїчні Збройні сили продовжують боротися проти російського незаконного та невиправданого вторгнення", - запевнила очільниця міноборони Канади.

Читайте також: Канада надасть ще більше допомоги для розмінування наших територій, - Кулеба

Автор: 

Канада (2220) Польща (8639) військові навчання (2781) сапер (205) Ананд Аніта (31)


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Топ коментарі
+1
Здесь очень сильные снайперы, одни из лучших в мире. Интересно, тренируют ли украинских снайперов? И если да, то напишут ли об этом факте СМИ? (риторический вопрос).
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24.11.2022 07:23 Відповісти
+1
Якщо хтось сумнівається які з канадців вояки, почитайте про солдата Другої світової війни на ім'я Лео Мажор. Є версія, що автор книг про Джона Рембо (теж канадець) списав образ свого героя саме з нього.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE
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24.11.2022 08:14 Відповісти
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У канадійців є досвід розмінування?
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24.11.2022 07:04 Відповісти
контінгент в афгані, де 99% поранених і загиблих це міни - не досвід?
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24.11.2022 07:30 Відповісти
Хто такі «канадійці»? Ти до школи не ходив чи курив за стадіоном під час уроків?
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24.11.2022 07:50 Відповісти
Це люди які живуть в Канаді. Як і в Італії живуть італійці, а в Індії живуть індійці . Вчись , салага.
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24.11.2022 08:21 Відповісти
Згідно твоєї логіки , країна має називатись «Канадія». Мексиканців ти будеш називати «мексиканійцями»? Вчи правила, дурню.
Це ти салага та неук, п'ятачку. Ще й занадто самовпевнений.
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24.11.2022 09:04 Відповісти
Здесь очень сильные снайперы, одни из лучших в мире. Интересно, тренируют ли украинских снайперов? И если да, то напишут ли об этом факте СМИ? (риторический вопрос).
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24.11.2022 07:23 Відповісти
канадськи снайпери? - "не попадай в приціл"....
та і наші кацапню підбрасуюсь в повітря не аби як!
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24.11.2022 07:35 Відповісти
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24.11.2022 07:39 Відповісти
Rank Sniper Distance
1 JTF-2 sniper (name withheld) 3,540 m (3,871 yd)
2 2 Cdo Rgmt sniper (name withheld) 2,815 m (3,079 yd)
3 Ukrainian National Guard sniper (name withheld) 2,710 m (2,964 yd)
4 Corporal of Horse Craig Harrison 2,475 m (2,707 yd)
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24.11.2022 07:49 Відповісти
JTF-2
Joint Task Force 2.
Serving as the centrepiece of Canadian special operations,
JTF 2 is primarily tasked with counter-terrorism operations,
both domestic and abroad, and ...
Canadian Special Operations Forces ..
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24.11.2022 07:57 Відповісти
Якщо хтось сумнівається які з канадців вояки, почитайте про солдата Другої світової війни на ім'я Лео Мажор. Є версія, що автор книг про Джона Рембо (теж канадець) списав образ свого героя саме з нього.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE
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24.11.2022 08:14 Відповісти
 
 