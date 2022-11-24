Зі знеструмлених шахт у Кривому Розі на поверхню підняли 653 гірників

У Кривому Розі на Дніпропетровщині майже до 5 години ранку тривала операція з підняття шахтарів зі знеструмлених шахт, наразі всіх 653 гірників вивели на поверхню.

Про це у телеграмі повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Завершено рятувальну операцію з підняття шахтарів. О 4:55 ранку вивели на поверхню останніх шахтарів – всього 653", - зазначив Вілкул і подякував рятувальникам та всім службам, які брали участь в операції.

За його словами, велися впродовж усієї ночі і тривають зараз роботи з відновлення енергопостачання міста, об'єкти критичної інфраструктури вже частково підключено.

Очільник військової адміністрації поінформував, що у Криворізькому районі вночі обстрілів не було.

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